ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 6,4% το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο

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Αύξηση 6,4% κατέγραψε ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους στο σύνολο της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο δείκτης χωρίς καμία διόρθωση – ούτε εποχική ούτε ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών – ενισχύθηκε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2025 με το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Με εποχική διόρθωση, αλλά χωρίς προσαρμογή για τις εργάσιμες ημέρες, η ετήσια αύξηση του μισθολογικού κόστους διαμορφώθηκε στο 6,7%, επιταχυνόμενη από το 6,4% που είχε σημειωθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, αλλά χωρίς εποχική προσαρμογή, κατέγραψε επίσης άνοδο 6,4%, έναντι αύξησης 5,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.