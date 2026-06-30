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ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με 5,26% το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Capital Group

Η Capital Group κατέχει έμμεσα 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Business 30.06.2026, 19:29
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ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με 5,26% το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Capital Group
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Σε ανακοίνωση για τη μεταβολή ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου της The Capital Group Companies προέβη η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η The Capital Group Companies, Inc. ανήλθε στις 24 Ιουνίου 2026 σε 5,26% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η The Capital Group Companies, Inc. είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company (“CRMC”). Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται από την The Capital Group Companies, Inc. μέσω της CRMC, η οποία ασκεί διακριτική επενδυτική διαχείριση επί των σχετικών συμμετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Περαιτέρω, μέρος των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται εμμέσως από την The Capital Group Companies, Inc. αφορά συμμετοχή της SMALLCAP World Fund, Inc., η οποία κατέχει άμεσα 18.584.606 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,12% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η SMALLCAP World Fund, Inc. έχει χορηγήσει στην Capital Research and Management Company, επενδυτικό της διαχειριστή, εξουσία άσκησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή αυτή περιλαμβάνεται και στη γνωστοποίηση που υπέβαλε η The Capital Group Companies, Inc., για την οποία η Εταιρεία δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στις 29.06.2026.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, ότι έλαβε στις 26 Ιουνίου 2026 γνωστοποίηση από την The Capital Group Companies, Inc. σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου και συγκεκριμένα σχετικά με μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που της αποδίδονται, δυνάμει της οποίας υπερέβη το όριο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η The Capital Group Companies, Inc. ανήλθε στις 24 Ιουνίου 2026 σε 5,26% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η The Capital Group Companies, Inc. είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company (“CRMC”). Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται από την The Capital Group Companies, Inc. μέσω της CRMC, η οποία ασκεί διακριτική επενδυτική διαχείριση επί των σχετικών συμμετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Περαιτέρω, μέρος των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται εμμέσως από την The Capital Group Companies, Inc. αφορά συμμετοχή της SMALLCAP World Fund, Inc., η οποία κατέχει άμεσα 18.584.606 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,12% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η SMALLCAP World Fund, Inc. έχει χορηγήσει στην Capital Research and Management Company, επενδυτικό της διαχειριστή, εξουσία άσκησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή αυτή περιλαμβάνεται και στη γνωστοποίηση που υπέβαλε η The Capital Group Companies, Inc., για την οποία η Εταιρεία δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στις 29.06.2026.

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