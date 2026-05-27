Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Την πόρτα του υπουργείου Ανάπτυξης, στην οδό Νίκης 5-7 στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να περάσει σήμερα ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Ο Γιάννης Μασούτης πρόκειται να έχει την πρώτη του συνάντηση ως εκπρόσωπος του κλάδου των μεγάλων σούπερ μάρκετ με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Τι θα συζητήσουν Μασούτης – Θεοδωρικάκος

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να βρεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των σούπερ μάρκετ στη σκιά των επιπτώσεων από την παρατεταμένη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων και κυρίως το πλαφόν στα περιθώρια κέδρους και φυσικά εκτιμάται πως θα είναι βασικό θέμα, αφού ίσως αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής ανάμεσα στην αγορά και το υπουργείο.

Πολλοί λιανέμποροι προεξοφλούν ότι το μέτρο δύσκολα θα αρθεί πριν τις εθνικές εκλογές, με δεδομένη και την αδυναμία αποκλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση αυτή, η οποία σχεδιάστηκε σε μια περίοδο έντονης πληθωριστικής πίεσης, έχει αρχίσει να δημιουργεί παρενέργειες στη λειτουργία της αγοράς. Όπως σημειώνουν, περιορίζει τα περιθώρια εμπορικών κινήσεων και αφαιρεί ευελιξία από τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές.

Οι ενστάσεις του λιανεμπορίου για τον ανταγωνισμό

Η βασική ένσταση είναι ότι μια αγορά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν ο ανταγωνισμός αφήνεται να κινηθεί ελεύθερα. Και ότι η δυνατότητα για πιο επιθετικές προσφορές ή εμπορικές πρωτοβουλίες αποτελεί στοιχείο του ίδιου του ανταγωνισμού.

Οι κατηγορίες που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση του πλαφόν, αφορούν 5.000 με 6.000 κωδικούς, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε καταστήματος, ενώ αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Πρόθεση του υπουργείου η παράταση των μέτρων

Το υπουργείο πάντως με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του καταναλωτή προτίθεται να παρατείνει την ισχύ του μέτρου και πέραν της 30ης Ιουνίου, οπότε και εκπνέει. Άλλωστε και ο υπουργός Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει συχνά πυκνά την παράταση του πλαφόν στα βασικά είδη διαβίωσης πέρα τις 30 Ιουνίου κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις του, εξηγώντας ότι το μέτρο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε συγκεκριμένα τρόφιμα και βασικά προϊόντα από αυτό που είχαν το 2025.

«Είναι ένα αυστηρό αλλά τίμιο μέτρο. Δεν λέμε στον επιχειρηματία να μη βγάζει κέρδος, αλλά δεν επιτρέπουμε και να ξεφεύγει η κατάσταση, ειδικά όταν ο πόλεμος και ο πληθωρισμός πιέζουν το κόστος ζωής», είχε επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του επικεφαλής της METRO και αντιπρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλη Παντελιάδη, ο οποίος άφησε αιχμές για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων αλλά και για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και την πολιτική ηγεσία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργείου που απάντησε μέσα από τον ΟΤ με αιχμηρό τρόπο: ««είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα».

Σημείωσαν μάλιστα πως ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ενώ στάθηκαν στη σημερινή συνάντηση με τον Γιάννη Μασούτη, η οποία όπως λένε πηγές που γνωρίζουν «έχει κλειστεί εδώ και αρκετές ημέρες».

Οι γεωπολιτικές πιέσεις και οι νέοι τιμοκατάλογοι

Η χρονική συγκυρία που πραγματοποιείται η συνάντηση μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να πιέζει, ενώ στην αγορά ήδη συζητείται το ενδεχόμενο νέου κύματος ανατιμήσεων. Η συνέχιση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία σε πολλούς κλάδους, καθώς οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και οι τιμές σε πρώτες ύλες και μεταφορές παραμένουν ευάλωτες.

Προς στιγμήν πάντως, όπως ανέφερε ο κ. Παντελιάδης μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους, οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής και δεν έχουν αποστείλει τιμοκαταλόγους με νέες αυξημένες τιμές. Σημείωσε πως οι ωστόσο επεσήμανε ότι εάν συνεχισθεί η πολεμική σύγκρουση τότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν ανατιμήσεις και ενδέχεται να επιμείνουν για μερικούς ακόμη μήνες.

Οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ

Ακόμη και αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – που τώρα οι αντιμαχόμενοι βρίσκονται σε «εκεχειρία» – κλείσει σύντομα, οι συνέπειες εκτιμάται ότι θα ταλαιπωρούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Η εικόνα πάντως που παρουσιάζει ο κλάδος είναι θετική. Η αγορά των σούπερ μάρκετ μέχρι τώρα κινείται σε ανοδικούς ρυθμούς – τόσο ως προς την κατανάλωση, όσο και ως προς τις πωλήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen και της Circana, είναι πάνω από 7%! Κάτι που αποδίδεται και στην στροφή των καταναλωτών στην κατανάλωση στο σπίτι και τις περικοπές των νοικοκυριών στις δαπάνες για διασκέδαση και φαγητό εκτός σπιτιού.