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ΟΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος

«Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος εντάσσεται στη στρατηγική μας για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς»

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 02.07.2026, 17:44
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ΟΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος
Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης και η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΕ, Άννα Λύγουρη
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Πρωτοβουλία για τη γεφύρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το σύγχρονο Επιχειρείν αναλαμβάνουν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος (ΣΕΠΑΕ) με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας την Παρασκευή, 26/06/2026.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου από τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Καθηγητή κ. Βασίλη Βασίλη Βασδέκη και την Πρόεδρο του ΣΕΠΑΕ, κυρία Άννα Λύγουρη.
Η συνεργασία, μέσα από την ανάπτυξη κοινών δράσεων θα επικεντρωθεί στους εξής βασικούς άξονες:

Σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών ερευνητικών δράσεων, προγραμμάτων και μελετών με έμφαση στη διαχείριση αποθεμάτων και παγίων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των απογραφών,

Μεταφορά Τεχνογνωσίας μέσω της διοργάνωσης εξειδικευμένων σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών διαλέξεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του ελέγχου αποθεμάτων και παγίων στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών,

Προώθηση της καινοτομίας και της χρήσης τεχνολογιών απογραφής μέσω διατμηματικών έργων,

Εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών που διενεργούν απογραφές και των φορέων οικονομικού ελέγχου, όπως ελεγκτικές εταιρείες, εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές και σύμβουλοι οικονομικής διαχείρισης, και τη σύνδεση της τεκμηρίωσης της απογραφής με τις ανάγκες του ελέγχου και της λογιστικής διαφάνειας,

Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας, με διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης και της επαγγελματικής αποκατάστασης φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ σε εταιρείες-μέλη του ΣΕΠΑΕ.

ΟΠΑ

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε:
«Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος εντάσσεται στη στρατηγική μας για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας δημιουργούμε ένα πλαίσιο που ενισχύει την εφαρμοσμένη έρευνα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Είμαι βέβαιος ότι η σύμπραξη αυτή θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών.»

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΕ, κυρία Άννα Λύγουρη, επεσήμανε:
«Η υπογραφή του Μνημονίου με ένα κορυφαίο ίδρυμα όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ορόσημο για τον Σύνδεσμό μας. Στόχος του ΣΕΠΑΕ είναι η εμπέδωση του οφέλους που προσφέρει η άρτια φυσική απογραφή στον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης και οργανισμού, για την περιστολή δαπανών, την χρηστή οικονομική διαχείριση και τη σωστή αποτίμηση των εταιρικών αξιών. Η επιστημονική υποστήριξη του ΟΠΑ θα αποτελέσει τον καταλύτη για τη διαμόρφωση ενός υγιούς και πιστοποιημένου πλαισίου ελέγχου κάθε οικονομικής μονάδας.»

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