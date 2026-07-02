ΕΕ: Δύσκολο να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα εν μέσω καύσωνα

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Η Κίνα κατακλύζει την ΕΕ με πάρα πολλά αγαθά έχουν υπονοήσει οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές για το εμπόριο. Ωστόσο, οι σχολιαστές των κρατικών μέσων ενημέρωσης στην Κίνα επισημαίνουν με χαρά ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα προϊόν που οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να εισάγουν περισσότερο: τα κλιματιστικά.

«Εάν η Κίνα σταματήσει να πουλάει κλιματιστικά, θα εξακολουθούν οι κύριοι Ευρωπαίοι να είναι τόσο παθιασμένοι με την “υπερβολική παραγωγική ικανότητα”;» αναφέρει ένα σχόλιο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από το Yuyuantantian, έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Εκτός από την κατασκευή των περισσότερων smartphones, ηλεκτρικών οχημάτων και ηλιακών πάνελ στον κόσμο, η Κίνα κυριαρχεί και στον κλάδο των κλιματιστικών. Περίπου το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών κλιματιστικών προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου.

Μόνο περίπου το ένα πέμπτο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτουν κλιματιστικό, ένα πρόβλημα για την ήπειρο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος καύσωνα. Ένα βίντεο που αναδημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την China News Service, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επεσήμανε τον χαμηλό ρυθμό και έδειξε χοιροστάσιο στην Κίνα με κλιματιστικό.

Η ΕΕ πάσχει από ελλείψεις κλιματιστικών

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να δροσιστούν, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για τους Κινέζους κατασκευαστές οικιακών συσκευών όπως η Midea, η Haier και η Gree, οι οποίοι προσπαθούν να επεκτείνουν το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς.

Τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων δείχνουν ότι οι εξαγωγές κλιματιστικών από την Κίνα στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 57% τον Μάιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας περίπου τα 26 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εξαγωγές προς την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 41%, φτάνοντας περίπου τα 71 εκατομμύρια δολάρια – και αυτό πριν από τις ιστορικές ημέρες του Ιουνίου, όταν ο υδράργυρος ξεπερνούσε τακτικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές κατηγορούν το Πεκίνο ότι στέλνει πάρα πολλά φθηνά αγαθά στην ήπειρο, βλάπτοντας τις τοπικές βιομηχανίες. Μέχρι τον Μάιο, οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος έχουν αυξηθεί κατά 16% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 254 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ΕΕ και η Κίνα διεξάγουν εμπορικές συνομιλίες, με τις Βρυξέλλες να απειλούν να αντιδράσουν με νέα προστατευτικά μέτρα. Η ΕΕ λέει ότι οι επιδοτήσεις από το Πεκίνο ωφελούν αθέμιτα τις κινεζικές βιομηχανίες. Η Κίνα αρνείται ότι οι πολιτικές της ευθύνονται για την εμπορική ανισορροπία, λέγοντας ότι οι εταιρείες της είναι ισχυροί ανταγωνιστές.

Το κλιματιστικό PortaSplit της Midea είναι ιδιαίτερα περιζήτητο στην Ευρώπη. Σχεδιάστηκε με γνώμονα την ευρωπαϊκή αγορά: εύκολη αυτοεγκατάσταση, ενώ παράλληλα πληροί τους αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς που είναι συνηθισμένοι στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Ένας ιστότοπος που παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα του Midea PortaSplit σε σχεδόν 1.200 καταστήματα στη Γερμανία έδειξε μόνο τέσσερις μονάδες διαθέσιμες μέχρι το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Καλές και φτηνές κινεζικές συσκευές

Ο Γιενς Σουλτχάις, ένας 30χρονος διευθυντής εγγυήσεων σε μια αντιπροσωπεία Volkswagen στη Νυρεμβέργη, ανανέωνε τον ιστότοπο ενός τοπικού καταστήματος ανά ώρα μέχρι που κατάφερε να εντοπίσει μια παρτίδα νέων παραδόσεων. Αγόρασε ένα PortaSplit στις 22 Ιουνίου για 750 ευρώ, κάτι που τον βοήθησε να μειώσει τη θερμοκρασία στο διαμέρισμά του από περίπου 84 βαθμούς Φαρενάιτ σε περίπου 73, χωρίς να ξοδέψει πολλά σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Σουλτχάις είπε στην WSJ ότι δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να αγοράσει προϊόντα κινεζικής κατασκευής και ήδη έχει ένα ψυγείο Midea. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα τους επειδή είναι φθηνά», είπε.

Η Midea δήλωσε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι 100 εμπορευματοκιβώτια κλιματιστικών PortaSplit θα φτάσουν στην Ευρώπη αυτόν τον μήνα. Επίσης, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι πωλήσεις κλιματιστικών στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο δήμαρχος του 17ου διαμερίσματος του Παρισιού, Ζεφρί Μουλάρ, αγόρασε πρόσφατα 50 κλιματιστικά για εγκατάσταση σε τοπικά σχολεία, όπου οι θερμοκρασίες σε ένα κτίριο είχαν ξεπεράσει τους 110 βαθμούς, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στο X στις 24 Ιουνίου.