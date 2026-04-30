Τουρισμός: Τέρμα τα κλιματιστικά για τουρίστες στα νησιά Κουκ

Nα περιορίσουν τον κλιματισμό και να εξοικονομήσουν ενέργεια καλούνται oι τουρίστες στα Νησιά Κουκ, μια αλυσίδα από νησιά του Νότιου Ειρηνικού, φημισμένη για τις καθαρές λιμνοθάλασσες και τις παραλίες με τη λευκή άμμο, καθώς η χώρα που τρέφει ο τουρισμός προσπαθεί να περιορίσει τα αποθέματα καυσίμων και να προστατεύσει βασικές υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες και τα νοικοκυριά θα πρέπει να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου, να τα απενεργοποιούν όταν φεύγουν από το δωμάτιο, να αποσυνδέουν τις συσκευές από την πρίζα και να επιλέγουν το περπάτημα, την ποδηλασία ή την κοινή χρήση αυτοκινήτου για σύντομες διαδρομές, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης στις 27 Απριλίου, που μεταδίδει το Bloomberg.

Όπως πολλά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, τα Κουκ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο ντίζελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντάς τα ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε μια έλλειψη καυσίμων που έχει διαταράξει τις αποστολές.

Η κυβέρνηση των νησιών Κουκ – ένα αυτοδιοικούμενο κράτος, το οποίο αποτελεί μέρος της Νέας Ζηλανδίας – ανακοίνωσε ότι ενώ οι επόμενες αποστολές καυσίμων αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, λαμβάνει τώρα μέτρα για τη διαχείριση των περιορισμένων αποθεμάτων, τον περιορισμό του κόστους και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

«Αυτό που ζητάμε από κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση και κάθε επισκέπτη είναι απλό, παρακαλώ καταναλώστε λίγο λιγότερο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Μπράουν.

Τουρισμός: Η «βαριά βιομηχανία» στα νησιά Κουκ

«Κάθε κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε λίτρο καυσίμου που εξοικονομούμε τώρα σημαίνει ισχυρότερα αποθέματα για τα σχολεία, τα νοσοκομεία, την ύδρευση και τις βασικές υπηρεσίες μας».

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% του ΑΕΠ των Κουκ, με περίπου 150.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μόνιμο πληθυσμό των περίπου 15.000 κατοίκων.

Οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 28 βαθμούς Κελσίου τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθιστώντας την ψύξη ως σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις και οι τουριστικοί φορείς καλούνται να επανεξετάσουν τον φωτισμό και την ψύξη, καθώς και τις ρυθμίσεις κλιματισμού και να μετακινήσουν τις λειτουργίες υψηλής ενέργειας μακρυά από τις ώρες αιχμής, όταν είναι δυνατόν.

Ωστόσο, η υπουργός Τουρισμού των Νήσων Κουκ, Κάρλα Έγκλετον, δήλωσε στο Bloomberg ότι ο προορισμός παραμένει ανοιχτός και προετοιμασμένος.

«Γνωρίζουμε ότι οι επισκέπτες και οι φορείς εκμετάλλευσης θέλουν να συμβάλουν όσο βρίσκονται εδώ και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και συνεργαζόμαστε στενά σε πρακτικά μέτρα που θα διατηρήσουν τον προορισμό μας σε ομαλή κατάσταση», είπε.