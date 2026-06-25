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Κλιματιστικά: Οι μετοχές των κατασκευαστών εκτοξεύονται λόγω καύσωνα και κέντρων δεδομένων

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν τις πωλήσεις, αλλά τα κλιματιστικά μπορεί να αποβούν πολύ ακριβά για τους καταναλωτές  λόγω της ανάπτυξης της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης

World 25.06.2026, 16:48
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Κλιματιστικά: Οι μετοχές των κατασκευαστών εκτοξεύονται λόγω καύσωνα και κέντρων δεδομένων
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Σε μετοχές εταιρειών κλιματισμού έχουν στραφεί οι επενδυτές, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το ένα κύμα καύσωνα μετά το άλλο και η εξάπλωση των τεράστιων κέντρων δεδομένων οδηγεί τη ζήτηση για βιομηχανικά συστήματα ψύξης και κλιματιστικά.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Carrier Global, η οποία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τον οικιακό κλιματισμό, έχει προσθέσει το ένα τρίτο στην αγοραία αξία της από την αρχή του έτους, φτάνοντας τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Madison Air Solutions — η οποία κατασκευάζει προσαρμοσμένα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) για κατοικίες, νοσοκομεία, γραφεία και γεωργικούς και βιομηχανικούς χώρους και κατέχει μάρκες όπως η Big Ass Fans — έχει αυξηθεί κατά 41% από την τιμολόγηση της δημόσιας εισαγωγής της τον Απρίλιο.

Άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν, πωλούν και συντηρούν συστήματα HVAC έχουν επίσης αυξηθεί φέτος εν μέσω προειδοποιήσεων από τους κλιματολόγους ότι οι ακραίες θερμοκρασίες πρόκειται να γίνουν ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο.

«Οι επενδυτές σκέφτονται συνειδητά [την κλιματική αλλαγή]», δήλωσε στους FT ο Μπρετ Λίνζεϊ, αναλυτής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και πολλαπλών κλάδων στην Mizuho. Είπε ότι η ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά HVAC θα οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, στους αυστηρότερους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης και στην αστικοποίηση στις αναδυόμενες αγορές.

Τα έτη 2023 έως 2025 ήταν τα τρία θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, με το 2024 να καταγράφει την υψηλότερη μέση παγκόσμια θερμοκρασία επιφάνειας, στους 1,55°C πάνω από την προβιομηχανική βάση. Αυτό διαφέρει από το όριο του 1,5°C που ορίζεται από τη συμφωνία του Παρισιού του ΟΗΕ, η οποία μετράται σε μια περίοδο δύο δεκαετιών.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ προειδοποίησε τον περασμένο μήνα, ωστόσο, ότι υπάρχει πιθανότητα 86% ότι ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 θα ξεπεράσει το ρεκόρ του 2024.

Τα κλιματιστικά γίνονται ανάρπαστα

Οι μετοχές της εισηγμένης στο Τόκιο Daikin Industries, του μεγαλύτερου κατασκευαστή συστημάτων HVAC στον κόσμο, σημείωσαν άνοδο 17% φέτος, ενώ το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο AdvisorShares HVAC and Industrials σημείωσε άνοδο 33%.

«Τα ακραία καύσωνα επιταχύνουν αυτό που ήταν ήδη ένας κύκλος αντικατάστασης δομών – ο παλαιωμένος εξοπλισμός που ήταν «αρκετά καλός» σε ένα ηπιότερο κλίμα ξαφνικά καθίσταται ανεπαρκής όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν σταθερά τα όρια σχεδιασμού», πρόσθεσε ο Λίνζεϊ.

Πολλαπλές προειδοποιήσεις για καύσωνα εκδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, με το Παρίσι να φτάνει τους 40,9°C και σε ορισμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου να προβλέπεται να κορυφωθούν στους 37°C, μετά την επίτευξη προσωρινού ρεκόρ 36°C την Τετάρτη. Αυτό έρχεται μετά την κατάρριψη ρεκόρ ζέστης τον Μάιο σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Η διείσδυση του κλιματισμού στην Ευρώπη είναι γενικά σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι… μια ολοένα και καλύτερη ευκαιρία στην αγορά για αυτές τις εταιρείες HVAC», δήλωσε στους FT ο Αμίτ Μεχρότρα, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του βιομηχανικού τομέα στην UBS. «Η κατεύθυνση της πορείας είναι πιθανώς η αυξημένη διείσδυση των κλιματιστικών στην Ευρώπη».

Για το έτος έως τις 31 Μαρτίου, οι πωλήσεις κλιματισμού και ψύξης της Daikin στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10%, ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Εν μέρει, η εταιρεία απέδωσε αυτό στην οικιακή ανάπτυξη σε μια αγορά όπου «τα επίπεδα διείσδυσης των κλιματιστικών ήταν συνήθως χαμηλά» και, από εμπορικής άποψης, στην «αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση».

Οι εμπορικές εταιρείες HVAC, που ενισχύθηκαν από την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την αναβάθμιση γραφείων για την κάλυψη των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, έχουν ξεπεράσει εκείνες που επικεντρώνονται στην οικιακή ψύξη και εξαρτώνται από τη ζήτηση των καταναλωτών.

κλιματιστικά

Οι τιμές στα ύψη

«Υπάρχει μια πρόκληση προσιτής τιμής που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές κατά την αγορά αυτών των τεμαχίων εξοπλισμού, [τα οποία] θα μπορούσαν να κοστίσουν 10.000 έως 20.000 δολάρια… δεν είναι εύκολο για κάποιον να εκδώσει αυτό το είδος επιταγής», είπε ο Μεχρότρα.

Οι καταναλωτές ενδέχεται να χάσουν την πρόσβαση σε κλιματιστικά λόγω του αυξανόμενου κόστους από την πανδημία Covid-19, λόγω της κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Οι αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως έχουν επίσης αυξήσει τη ζήτηση για νεότερα, πιο αποτελεσματικά συστήματα ψύξης.

Οι μετοχές της εταιρείας HVAC, σωληνώσεων και εγκαταστάσεων υδραυλικών Comfort Systems USA — η οποία θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως νικήτρια της τεχνητής νοημοσύνης λόγω της εργασίας της ως εργολάβος κέντρων δεδομένων — έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, με την αγοραία αξία της εταιρείας να αυξάνεται σε σχεδόν 73 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πάροχος εμπορικών συστημάτων HVAC και υγρής ψύξης AAON με έδρα την Οκλαχόμα — ο οποίος έχει αγοραία αξία 11,1 δισ. δολαρίων — έχει αυξηθεί κατά 70% φέτος. Ένας άλλος πάροχος, η Johnson Controls — η οποία πούλησε τη μονάδα οικιακών και μικρών εμπορικών συστημάτων HVAC στην Bosch τον περασμένο Αύγουστο — έχει στραφεί όλο και περισσότερο στην εξυπηρέτηση κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και έχει αυξηθεί κατά 18% φέτος.

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