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Ινδία-Ιαπωνία: Συμφωνία για συνεργασία σε μέταλλα, AI, ενέργεια και άμυνα

Ινδία και Ιαπωνία, στη διάρκεια της επίσκεψης της πρωθυπουργού Τανάε Τακαϊτσι αποφάσισαν να συνεργαστούν και στον τομέα της άμυνας

World 02.07.2026, 18:29
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Ινδία-Ιαπωνία: Συμφωνία για συνεργασία σε μέταλλα, AI, ενέργεια και άμυνα
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Ινδία και η Ιαπωνία, δύο απο τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, προωθούν και εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασίας τους.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν την Πέμπτη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των μετάλλων, της ενέργειας και της άμυνας, καθώς και να καταρτίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για την οικονομική ασφάλεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας των ασιατικών χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς τους.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν μετά από συνομιλίες μεταξύ του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και της ομολόγου του Σανάε Τακαΐτσι, η οποία βρίσκεται σε τριήμερη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

«Η Ιαπωνία και η Ινδία θα αξιοποιήσουν τα αμοιβαία πλεονεκτήματά τους για να αναπτυχθούν ισχυρές και ευημερούσες μαζί», δήλωσε η Τακαΐτσι στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες. «Μέσα σε ένα ταραχώδες διεθνές περιβάλλον, η οικοδόμηση μιας τέτοιας αμοιβαία συμπληρωματικής σχέσης συνεργασίας έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία.»

Η επίσκεψή της ακολουθεί το ταξίδι του Μόντι στο Τόκιο πέρυσι, όταν η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις της στην Ινδία σε πάνω από 61 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, υπογραμμίζοντας την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών.
Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2025/26, ενώ οι ιαπωνικές επενδύσεις στην Ινδία ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ινδικής κυβέρνησης.

Πρώτη συμφωνία ανάπτυξης για Ινδία-Ιαπωνία στον τομέα της άμυνας

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν «ευρείες συνομιλίες για όλο το φάσμα των σχέσεων Ινδίας-Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και των επενδύσεων, της οικονομικής ασφάλειας, της ενέργειας, των αναδυόμενων τεχνολογιών, της άμυνας και των διαπροσωπικών ανταλλαγών», ανέφερε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Και οι δύο πλευρές υιοθέτησαν τρία «ορόσημα» έγγραφα σχετικά με την οικονομική ασφάλεια, την ενεργειακή ανθεκτικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε.
«Η σύγκλιση της τεχνολογίας ακριβείας της Ιαπωνίας και των δυνατοτήτων της Ινδίας στον τομέα του λογισμικού θα δώσει νέα δυναμική και δύναμη στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Μόντι στους δημοσιογράφους.

Κανένας από τους δύο πρωθυπουργούς δεν δέχτηκε ερωτήσεις.

Ο Μόντι δήλωσε ότι οι δύο χώρες, οι οποίες είναι επίσης μέλη της ομάδας «Quad», υπέγραψαν συμφωνία για το πρώτο τους έργο κοινής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ είναι τα άλλα δύο μέλη της ομάδας «Quad», η οποία θεωρείται ευρέως ως ένας συνασπισμός που σχηματίστηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών της Ινδίας, υποστηρίζοντας σημαντικά έργα υποδομής, όπως έναν σιδηροδρομικό άξονα υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πόλεων Μουμπάι και Αχμενταμπάντ. Ιαπωνικές εταιρείες έχουν επίσης αυξήσει τις επενδύσεις τους σε ινδικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης συμφωνίας ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 20% των μετοχών της Yes Bank.

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