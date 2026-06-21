Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040

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Η Ιαπωνία σχεδιάζει να θέσει στόχο περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων σε συνδυασμένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις έως το 2040 σε 17 στρατηγικούς τομείς, στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι , ανέφερε την Παρασκευή η Nikkei.

Η επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 370 τρισ. γιεν, η οποία θα παρουσιαστεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα τσιπ και η διαστημική ανάπτυξη, καθώς η πρωθυπουργός επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις κρατικές δαπάνες για να ωθήσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε η οικονομική εφημερίδα, χωρίς να αναφέρει πηγή για την πληροφορία.

Τα brindging bonds

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να διασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση για επενδύσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την οικονομική ασφάλεια, ορισμένες από τις οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω bridging bonds.

Τα bridging bonds έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν προσωρινές ανάγκες χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμα έργα σε βασικούς τομείς οικονομικής ασφάλειας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγή ημιαγωγών και η διαστημική ανάπτυξη.

Επειδή εκδίδονται για προσωρινές ανάγκες και έχουν καθορισμένες εγγυήσεις αποπληρωμής, η κυβέρνηση μπορεί να τα εξαιρέσει από τους υπολογισμούς των λόγων χρέους προς ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη διατήρηση της εντύπωσης δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το επενδυτικό πλαίσιο καλύπτει 17 τομείς προτεραιότητας που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της εγχώριας οικονομίας, στην επέκταση των εγχώριων δυνατοτήτων και στη μείωση της εξάρτησης από ξένες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η πρόταση έχει οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις των Ιαπωνικών Κρατικών Ομολόγων (JGB), καθώς η αγορά παραμένει ευαίσθητη στο ήδη σημαντικό δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας και στις ανησυχίες για την ανανεωμένη δημοσιονομική επέκταση.