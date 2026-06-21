 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων

Οι δασμοί θα πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους ανταγωνιστές πρεσβεύει η Ινδία

World 21.06.2026, 10:57
Σχολιάστε
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ινδία επιδιώκει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντίπαλων χωρών πριν από την έναρξη της πολύ καθυστερημένης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αφού και οι δύο χώρες συμφώνησαν στο αρχικό πλαίσιο.

Η χώρα είναι απίθανο να εφαρμόσει τη συμφωνία μέχρι να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους δασμούς, ανέφερε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων ANI αργά το Σάββατο, επικαλούμενο σχόλια του Piyush Goyal, του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας. Τα σχόλια υπογραμμίζουν το βάθος των ανεπίλυτων ζητημάτων μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, ακόμη και όταν οι ηγέτες τους εκφράζουν αισιοδοξία για την υπέρβαση των εμποδίων.

«Το ζήτημα που εκκρεμεί επί του παρόντος είναι ότι οι δασμοί μας πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σύγκριση με εκείνους των ανταγωνιστικών εθνών» είπε ο Γκόγιαλ σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANI. «Μόλις διευθετηθεί αυτό, η εμπορική συμφωνία θα εφαρμοστεί».

Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο για τη συμφωνία οριστικοποιήθηκε πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφασίσει τον Φεβρουάριο ότι η προηγούμενη δασμολογική πολιτική του Τραμπ είναι παράνομη.

Η συνάντηση Μόντι – Τραμπ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες προσωπικές συνομιλίες τους μετά από περισσότερο από ένα χρόνο. Και οι δύο ηγέτες τόνισαν την αισιόδοξη στάση τους καθώς προσπάθησαν να γυρίσουν σελίδα στις πρόσφατες εντάσεις που προέκυψαν από εμπορικές και άλλες διαφορές.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν την προσωπική τους σχέση και εξήραν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στη Γαλλία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ινδία ήταν «πολύ κοντά» στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας.

Ενώ Αμερικανοί και Ινδοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα σηματοδοτήσει ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή, οι διαπραγματεύσεις έχουν συρθεί εν μέσω διαφορών για τους δασμούς, την πρόσβαση στην αγορά και την προστασία πολιτικά ευαίσθητων τομέων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
World

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων
World

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων
Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;
Ολλανδία: Ένας στους τρεις καταναλωτές μοιράζει τα ψώνια του σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Τρόφιμα – ποτά

Οι «άπιστοι» πελάτες αλλάζουν το παιχνίδι στα σούπερ μάρκετ
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ
ΗΠΑ: Το «ασημένιο τσουνάμι» και τα σχήματα που σώζουν εταιρείες και θέσεις εργασίας
World

Το νέο εγχείρημα «δημοκρατικού» καπιταλισμού στις ΗΠΑ μετρά 11 εκατ. εργαζόμενους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
World

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη
Financial Times

Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη

Η άσκηση εξουσίας χωρίς να καταφύγει σε πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει την απόλυτη επίδειξη δύναμης του Πεκίνου

Ray Dalio
Ποδόσφαιρο: Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Business of Sport

Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τρεις ποδοσφαιριστές είναι στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Ποιοι απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα εκτός γηπέδων και χορηγιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών
Tεχνητή νοημοσύνη

Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών

Το Pinterest επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας ένα νέο εργαλείο που υπόσχεται πιο έξυπνες και προσωποποιημένες αγορές

Περισσότερα από World
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
World

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων

Οι δασμοί θα πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους ανταγωνιστές πρεσβεύει η Ινδία

Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
Ολλανδία: Ένας στους τρεις καταναλωτές μοιράζει τα ψώνια του σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Τρόφιμα – ποτά

Οι «άπιστοι» πελάτες αλλάζουν το παιχνίδι στα σούπερ μάρκετ

Η πιστότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ υποχωρεί στην Ολλανδία, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές μοιράζουν τις αγορές τους μεταξύ πολλών διαφορετικών καταστημάτων

Νατάσα Σινιώρη
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Το «ασημένιο τσουνάμι» και τα σχήματα που σώζουν εταιρείες και θέσεις εργασίας
World

Το νέο εγχείρημα «δημοκρατικού» καπιταλισμού στις ΗΠΑ μετρά 11 εκατ. εργαζόμενους

Ολο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, αποχωρούν και πωλούν τις επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους

Αυτοκίνητα cabrio: Στη… «δύση» του ένας ξεχωριστός τύπου αυτοκινήτου
World

Cabrio: Στη... «δύση» του ένας ξεχωριστός τύπου αυτοκινήτου

Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων cabrio στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 20 χρόνια

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
World

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
World

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων

Οι δασμοί θα πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους ανταγωνιστές πρεσβεύει η Ινδία

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων
World

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed

Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε, η ακρίβεια … δεν φεύγει
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε, η ακρίβεια … δεν φεύγει

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου την εβδομάδα που πέρασε

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στρέφουν τους επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι έχουν λαμβάνειν την εβδομάδα 22 – 26 Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ στις 22 - 26 Ιουνίου

Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι που θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

Αγορές: Ο πόλεμος έπληξε και τα επενδυτικά καταφύγια
Markets

«Θύματα» του πολέμου στο Ιράν και τα επενδυτικά καταφύγια

Δεν επιβεβαίωσαν οι αγορές τον ρόλο του δολαρίου, του χρυσού και των κρατικών ομολόγων ως ασφαλών καταφυγίων σε περιόδους αναταραχής

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Ο Βανς έφθασε στην Ελβετία
Κόσμος

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Ο Βανς έφθασε στην Ελβετία

Τα Στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος βασικά σημεία στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

PosoKanei.gov.gr: Τι ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα τις πρώτες μέρες λειτουργίας της
Economy

Τι ανταπόκριση έχει το posokanei.gov.gr

Η πλατφόρμα posoKanei.gov.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS.

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Οι πρωταγωνιστές του παρασκηνίου είναι η Ρωσία και η Κίνα
Κόσμος

Οι πρωταγωνιστές του παρασκηνίου είναι η Ρωσία και η Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια το Πεκίνο και τη Μόσχα, εταίρους της Τεχεράνης, για την «ουδέτερη» στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν, όμως το σκληρό παζάρι μόλις έχει αρχίσει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή
Ακίνητα

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων - Ερχονται πρόστιμα

Εκπνέει και η παράταση για την απογραφή προκειμένου να καταχωρισθεί πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν - Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων

Βιετνάμ ή Ιράν: Ποια είναι η χειρότερη ήττα για τις ΗΠΑ;
Κόσμος

Βιετνάμ ή Ιράν: Ποια είναι η χειρότερη ήττα για τις ΗΠΑ;

Αμερικανός ειδικός συγκρίνει δύο πολεμικές αναμετρήσεις που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα για την Ουάσιγκτον

Βαγγέλης Γεωργίου
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Ολλανδία: Ένας στους τρεις καταναλωτές μοιράζει τα ψώνια του σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Τρόφιμα – ποτά

Οι «άπιστοι» πελάτες αλλάζουν το παιχνίδι στα σούπερ μάρκετ

Η πιστότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ υποχωρεί στην Ολλανδία, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές μοιράζουν τις αγορές τους μεταξύ πολλών διαφορετικών καταστημάτων

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies