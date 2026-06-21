Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων

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Η Ινδία επιδιώκει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντίπαλων χωρών πριν από την έναρξη της πολύ καθυστερημένης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αφού και οι δύο χώρες συμφώνησαν στο αρχικό πλαίσιο.

Η χώρα είναι απίθανο να εφαρμόσει τη συμφωνία μέχρι να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους δασμούς, ανέφερε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων ANI αργά το Σάββατο, επικαλούμενο σχόλια του Piyush Goyal, του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας. Τα σχόλια υπογραμμίζουν το βάθος των ανεπίλυτων ζητημάτων μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, ακόμη και όταν οι ηγέτες τους εκφράζουν αισιοδοξία για την υπέρβαση των εμποδίων.

«Το ζήτημα που εκκρεμεί επί του παρόντος είναι ότι οι δασμοί μας πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σύγκριση με εκείνους των ανταγωνιστικών εθνών» είπε ο Γκόγιαλ σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANI. «Μόλις διευθετηθεί αυτό, η εμπορική συμφωνία θα εφαρμοστεί».

Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο για τη συμφωνία οριστικοποιήθηκε πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφασίσει τον Φεβρουάριο ότι η προηγούμενη δασμολογική πολιτική του Τραμπ είναι παράνομη.

Η συνάντηση Μόντι – Τραμπ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες προσωπικές συνομιλίες τους μετά από περισσότερο από ένα χρόνο. Και οι δύο ηγέτες τόνισαν την αισιόδοξη στάση τους καθώς προσπάθησαν να γυρίσουν σελίδα στις πρόσφατες εντάσεις που προέκυψαν από εμπορικές και άλλες διαφορές.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν την προσωπική τους σχέση και εξήραν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στη Γαλλία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ινδία ήταν «πολύ κοντά» στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας.

Ενώ Αμερικανοί και Ινδοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα σηματοδοτήσει ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή, οι διαπραγματεύσεις έχουν συρθεί εν μέσω διαφορών για τους δασμούς, την πρόσβαση στην αγορά και την προστασία πολιτικά ευαίσθητων τομέων.