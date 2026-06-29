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Ινδία: «Βλέπει» επιστροφή σε ανάπτυξη 8% εάν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις

Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Σακτικάντα ​​Ντας, υπόσχεται περισσότερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις «στα σκαριά» για την Ινδία

World 29.06.2026, 19:45
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Ινδία: «Βλέπει» επιστροφή σε ανάπτυξη 8% εάν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 8% θα μπορούσε να επιστρέψει η Ινδία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν νέες σοβαρές γεωπολιτικές αναταράξεις, εκτιμά ο Σακτικάντα Ντας, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντας υποστήριξε ότι, παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών – από την πανδημία της Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι την ένταση στη Μέση Ανατολή – η ινδική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα κύματα μεταρρυθμίσεων με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι η ανάπτυξη της Ινδίας θα επιβραδυνθεί στο 6,5% τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο οικονομικό έτος, έναντι 7,6% την προηγούμενη χρήση. Παρόλα αυτά, η Ινδία εξακολουθεί να αναμένεται να διατηρήσει τον τίτλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης μεγάλης οικονομίας παγκοσμίως.

Ωστόσο, στο Νέο Δελχί επικρατεί μεγαλύτερη αισιοδοξία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, μετά την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιταχυνθεί ξανά, ξεπερνώντας το 7% το οικονομικό έτος 2026-2027.

«Εφόσον επικρατήσει ένα εύλογο επίπεδο σταθερότητας στο γεωπολιτικό περιβάλλον και συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο πρωθυπουργός, ο στόχος του 8% βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής», δήλωσε ο 69χρονος Ντας, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Reserve Bank of India από το 2018 έως το 2024.

Η επίτευξη αυτού του ρυθμού ανάπτυξης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Ινδία θα πρέπει να διατηρεί κατά μέσο όρο ανάπτυξη κοντά στο 8% ετησίως, εάν θέλει να υλοποιήσει τον φιλόδοξο στόχο του Μόντι να μετατραπεί σε ανεπτυγμένη οικονομία έως το 2047, όταν η χώρα θα συμπληρώσει έναν αιώνα ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ινδία

Νέα εικόνα για την οικονομία

Φέτος η Ινδία εισήγαγε νέα μεθοδολογία υπολογισμού του ΑΕΠ, η οποία αξιοποιεί περισσότερες πηγές δεδομένων και διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του πληθωρισμού. Με βάση τα νέα στοιχεία, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 7,2% για το οικονομικό έτος 2023-2024 και στο 7,1% για το 2024-2025.

Παρά τη θετική εικόνα της οικονομίας, η χρηματιστηριακή αγορά της χώρας έχει δεχθεί πιέσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς αρκετοί διεθνείς επενδυτές στρέφονται προς αγορές όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, επιδιώκοντας να επωφεληθούν περισσότερο από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η εξάπλωση της AI θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους ισχυρούς κλάδους πληροφορικής και outsourcing της Ινδίας. Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

«Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη της Ινδίας θα είναι διαφορετική από ό,τι στις προηγμένες οικονομίες. Η οικονομία μας είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν τον τομέα», ανέφερε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Iνδία

Οι μεταρρυθμίσεις του Μόντι

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια ο Ναρέντρα Μόντι έχει επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, γεγονός που έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από διεθνείς επενδυτές.

Η Ινδία έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των αεροδρομίων της, κατασκεύασε χιλιάδες χιλιόμετρα νέων αυτοκινητοδρόμων και ολοκλήρωσε τον εκτεταμένο εξηλεκτρισμό του σιδηροδρομικού της δικτύου, ένα έργο που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προώθησε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, απλοποίησε το φορολογικό σύστημα αγαθών και υπηρεσιών (GST) και υιοθέτησε νέα μέτρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το πρόσφατο πακέτο μέτρων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να προσελκύσει επιπλέον επενδυτικά κεφάλαια ύψους 40 έως 60 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο ίδιος ο Ντας άφησε να εννοηθεί ότι επίκεινται και νέες πρωτοβουλίες φιλικές προς την αγορά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο πρωθυπουργός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στις μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ινδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τέσσερις μεγάλες διεθνείς κρίσεις μέσα σε διάστημα επτά ετών.

«Κάθε φορά η χώρα κατάφερνε να βγαίνει ισχυρότερη, αξιοποιώντας κάθε κρίση ως ευκαιρία για την προώθηση νέων μεταρρυθμίσεων», πρόσθεσε.

Ινδία

Η Ινδία ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς κρίσεις

Οι ανησυχίες για την εξάρτηση της Ινδίας από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το Νέο Δελχί αύξησε τις εισαγωγές αργού από τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα, αποτρέποντας σοβαρές ελλείψεις στην εγχώρια αγορά.

Παρότι ο Μόντι επιχείρησε αρχικά να διατηρήσει κλίμα κανονικότητας, κάλεσε προσωρινά τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να αναβάλουν μη αναγκαίες αγορές χρυσού και να περιορίσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Η ανταπόκριση των πολιτών υπήρξε περιορισμένη, ωστόσο κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η χώρα κατάφερε να προστατεύσει αποτελεσματικά την οικονομία της από τις σοβαρότερες συνέπειες της κρίσης.

Οι τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου των συγκρούσεων, στηρίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, αν και με δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει το φετινό έλλειμμα κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι εμπορικές συμφωνίες που υπεγράφησαν φέτος με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η ενδιάμεση συμφωνία που διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τις εισροές ξένων κεφαλαίων.

Τα πρώτα στοιχεία είναι ήδη ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν στα 6,6 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι η Ινδία μπορεί να διατηρήσει τον ρόλο της ως μία από τις ισχυρότερες αναπτυξιακές δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας.

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