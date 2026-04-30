Amazon: Στα 181,5 δισ. δολάρια τα έσοδα για το α’ τρίμηνο

Η Amazon ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή και έσοδα για το πρώτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, καθώς ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο ήταν 2,78 δολάρια, αυξημένα από 1,59 πέρυσι. Τα έσοδα ανήλθαν σε 181,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα από τα 155,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αναλυτές είχαν προβλέψει κέρδη ανά μετοχή 1,62 δολάρια με έσοδα 177,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.

Η τριμηνιαία ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της Amazon έρχεται καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι η μαζική δαπάνη σε τεχνητή νοημοσύνη από τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς αποδίδει. Συνολικά, αναμένεται οι εταιρείες της AI να ξοδέψουν το εκπληκτικό ποσό των 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026.