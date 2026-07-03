Ανδριανός: Δικαίωση η απόφαση για τις στερόλες στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Κορωνέικης

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Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ελληνική ελαιοκομία αποτελεί η απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της 123ης Ολομέλειας του του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας σχετικά με το όριο περιεκτικότητας σε ολικές στερόλες των μονοποικιλιακών εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Με την αναθεώρηση του διεθνούς εμπορικού προτύπου καθορίζεται, κατ’ εξαίρεση και εν αναμονή περαιτέρω επιστημονικών μελετών, ελάχιστο όριο ολικών στερολών 800 mg/kg για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται αποκλειστικά από τις ποικιλίες Κορωνέικη, Nocellara del Belice ή Coratina και αίρεται η προθεσμία ισχύος της παρέκκλισης που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2026/2027.

«Αυθεντικά ελληνικά ελαιόλαδα που επηρεάζονται φυσικά από γενετικούς, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν θα αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην πιστοποίηση, τη διακίνηση και την εμπορική τους αξιοποίηση»

Παράλληλα, τίθεται ως προτεραιότητα ο καθορισμός πρόσθετων επιστημονικών παραμέτρων για τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης της αυθεντικότητας των συγκεκριμένων μονοποικιλιακών ελαιολάδων.

Ανδριανός: Θετική εξέλιξη για τον ελληνικό ελαιοκομικό τομέα

«Η απόφαση της 123ης Ολομέλειας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον ελληνικό ελαιοκομικό τομέα και ιδίως για την προστασία της αυθεντικότητας των μονοποικιλιακών εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της Κορωνέικης ποικιλίας», επισήμανε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

«Η διατήρηση της παρέκκλισης από το υφιστάμενο όριο των ολικών στερολών, που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Ιούλιο του 2025, διασφαλίζει ότι αυθεντικά ελληνικά ελαιόλαδα που επηρεάζονται φυσικά από γενετικούς, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν θα αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην πιστοποίηση, τη διακίνηση και την εμπορική τους αξιοποίηση.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυθεντικών ελληνικών μονοποικιλιακών ελαιολάδων μας, και ιδίως εκείνων που προέρχονται από την ποικιλία Κορωνέικη, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας, της ποιότητας και της μοναδικότητάς τους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιαστική δικαίωση των συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών που καταβάλαμε, σε συνεργασία με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς καθώς και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να διορθωθεί η πρόταση άρσης της παρέκκλισης στα όρια στερολών και να αναζητηθεί μόνιμη επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για όλα τα αυθεντικά εξαιρετικά παρθένα λα ελαιόλαδα.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη προστατεύουμε έμπρακτα τον κόπο των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών, διασφαλίζουμε τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση της ελληνικής ελαιοκομίας, επενδύοντας στην καινοτομία, την πιστοποίηση, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών».