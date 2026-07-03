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Ανδριανός: Η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική υπευθυνότητα πρέπει να συμβαδίζουν

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η διαφάνεια και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, τόνισε ο κ. Ανδριανός

AGRO 03.07.2026, 09:05
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Ανδριανός: Η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική υπευθυνότητα πρέπει να συμβαδίζουν
Newsroom

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Στην τελετή απονομής των διακρίσεων CR Index & CRI Pass του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης παρέστη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός. Μεταξύ των φορέων που βραβεύθηκαν για τις επιδόσεις τους στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας ήταν ο ΕΛΓΑ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στον χαιρετισμό του, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν σταθερές απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας.

Όπως επεσήμανε, «η ουσία της εταιρικής ευθύνης είναι η ανάπτυξη να δημιουργεί αξία όχι μόνο για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, αλλά και για τους εργαζομένους, τους πολίτες, τις τοπικές κοινωνίες και τις επόμενες γενιές».

Οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, τόνισε ότι η απάντηση στην κλιματική κρίση, στην πίεση στους φυσικούς πόρους, στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στην ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού πρέπει να βασίζεται στην υπευθυνότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη συνετή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Ο υφυπουργός συνεχάρη ιδιαίτερα τον ΕΛΓΑ και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στη στήριξη, την προστασία και τη διαρκή αναβάθμιση του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται και ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση για ακόμη υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και κοινωνικής προσφοράς», ανέφερε ο κ. Ανδριανός.

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