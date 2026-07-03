Κλιματιστικά: Ο καύσωνας στην Ευρώπη είναι δώρο για τους ασιάτες κατασκευαστές

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Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που έπληξαν τη Βόρεια Ευρώπη, ανεβάζουν τη ζήτηση για κλιματιστικά στην οποία σπεύδουν να ανταποκριθούν -κυρίως- οι μεγάλες βιομηχανίες της Ασίας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες συνθηκες και καύσωνες σε όλη την Ευρώπη, η ζήτηση για συσκευές κλιματισμού αυξάνεται ραγδαία και η ευρωπαϊκή αγορά, είναι το μεγάλο πεδίο για την παγκόσμια βιομηχανία θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC).

Στη Midea, έναν από τους κινεζικούς γίγαντες των οικιακών συσκευών, ο ρυθμός παραγωγής στα εργοστάσιά της στο Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, επιταχύνθηκε σημαντικά, όπως εξήγησε η εταιρεία στο κρατικό κινεζικό μέσο ενημέρωσης «Global Times». «Καταγράψαμε σταθερή ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Σε αγορές όπου το ποσοστό διείσδυσης των κλιματιστικών είναι σχετικά χαμηλό, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν κατά 70 % σε ένα έτος», ανέφερε η εταιρεία.

Αύξηση της ζήτησης για κλιματιστικά

Εκτός από την Midea, μεγάλες κινεζικές εταιρειες οικιακών συσκευών, όπως οι Gree και TCL, έχουν επίσης αυξήσει την παραγωγή παρόμοιων φορητών κλιματιστικών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η Gree σε δήλωση στους Global Times ανέφερε ότι φέτος, οι πραγματικές πωλήσεις κλιματιστικών της εταιρείας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40% σε ετήσια βάση σε αυτές τις αγορές. Τα φορητά κλιματιστικά, τα οποία είναι εύκολα στην εγκατάσταση, έχουν εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση και οι διανομείς σε όλη την Ευρώπη έχουν ήδη σχεδόν εξαντλήσει το απόθεμά τους σε φορητές μονάδες.

Η αύξηση του ρυθμού παραγωγής είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μιας αγοράς όπως η γαλλική, όπου ήδη το 2025 οι πωλήσεις φορητών κλιματιστικών είχαν αυξηθεί κατά 66 % σε όγκο και κατά 85 % σε αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ-Gfk που δημοσίευσε η Gifam, αναφέρει η LesEchos.

Ήδη από το πρώτο κύμα καύσωνα τον Μάιο, η ζήτηση στη Γαλλία ήταν κατά 60% υψηλότερη από ό,τι σε έναν τυπικό μήνα της ίδιας περιόδου, σύμφωνα με την Hisense.

Ο δήμαρχος του 17ου διαμερίσματος του Παρισιού Γκοφρουά Μπουλάρ ανέλαβε την πρωτοβουλία απο την περασμένη Τετάρτη να εφοδιάσει άμεσα τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία της περιοχές με κλιματιστικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ακραίες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Σε ανάρτησή του στο Χ καυτηρίαζε τους αργούς ρυθμούς αντίδρασης ενω σε βίντεο φαινοταν η εγκετάσταση κλιματιστικών κινεζικής κατασκευής Haier.

Την Τρίτη , ο δήμαρχος επανήλθε με νέο βίντεο – όπου φαίνεται η συνέχιση της τοποθετησης κινεζικών κλιματιστικών – λέγοντας «Απέναντι στις έντονες ζέστες, το 17ο διαμέρισμα συνεχίζει την πρωτοβουλία του. Μετά τα σχολεία, νέοι κλιματιστικοί μηχανισμοί παραδίδονται στους δημοτικές παιδικούς σταθμούς και τις κατοικίες για ηλικιωμένους. Στόχος: να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους και να στηρίξει τις κινητοποιημένες ομάδες

Face aux fortes chaleurs, la @Mairie17 poursuit son action Après les écoles, de nouveaux climatiseurs achetés par la @Mairie17 sont livrés dans les crèches municipales et les résidences seniors #Paris17 Objectif : protéger les plus fragiles et accompagner les équipes mobilisées pic.twitter.com/vmCAjDUVUz — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) June 30, 2026

Η παραγωγική ικανότητα της Κίνας

Η Κίνα έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στη ζήτηση και ενα παρελθόν: Μεταξύ Αυγούστου 2024 και Ιουλίου 2025, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εξήγαγε πάνω από 99 εκατομμύρια κλιματιστικά σε όλο τον κόσμο, αριθμός που σημειώνει αύξηση σχεδόν 17 %, σύμφωνα με την Ένωση Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών της Κίνας.

«Η αυξανόμενη ζήτηση για κινεζικά κλιματιστικά στην Ευρώπη αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών και όχι την πολιτική ιδεολογία. Οι άνθρωποι επιλέγουν προϊόντα που είναι προσιτά, καινοτόμα και διαθέσιμα», δήλωσε στους Global Times την Κυριακή ο Πιέρ Πικάρ , ειδικός στη γεωπολιτική και την ανθρωπογεωγραφία από το Πανεπιστήμιο Paris-VIII. «Δεν πρόκειται μόνο για τα κλιματιστικά. Καταδεικνύει τη σημασία του μακροπρόθεσμου βιομηχανικού σχεδιασμού, της καινοτομίας και της ικανότητας πρόβλεψης της μελλοντικής ζήτησης».

Οπως αναφέρει η γαλλική LesEchos, η Midea δεν είναι η μόνη που ενισχύει τη θέση της. Η Gree και η TCL, δύο ακόμη κορυφαίοι κινεζικοί κατασκευαστές οικιακών συσκευών, αύξησαν επίσης την παραγωγή των φορητών κλιματιστικών τους, σύμφωνα με το κινεζικό μέσο ενημέρωσης «Yicai».

Στην Hisense, η παραγωγή τριπλασιάστηκε μάλιστα για να ανταποκριθεί στη ζήτηση. «Μπορούμε να κατασκευάζουμε πάνω από 2.000 προϊόντα την ημέρα και είμαστε σε θέση να φτάσουμε ακόμη και τα 2.500», διευκρινίζει στη γαλλική εφημερίδα ο Τζοάν Ρόι , εμπορικός διευθυντής του τμήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού της Hisense France.

Οι βιομηχανίες της Νότιας Κορέας

Εξισου σημαντικές είναι και οι παραγωγικές δυνατότητες της Νοτιας Κορέας. Οι δύο μεγάλοι γίγαντες οικιακών συσκευών της Νότιας Κορέας, η Samsung Electronics και η LG Electronics, επιλέγουν να αντιμετωπίσουν το χαμηλό κόστος των Κινέζων ανταγωνιστών με τεχνολογίες όπως η ψύξη χωρίς ψυκτικά μέσα , τα φορητά κλιματιστικά και σε καινοτομίες.

Η Samsung Electronics ακολουθεί μια στρατηγική δύο κατευθύνσεων που στοχεύει τόσο στον εμπορικό όσο και στον οικιακό τομέα. Για να ενισχύσει την κυριαρχία της στις μεγάλες εμπορικές αγορές, εξαγόρασε πέρυσι τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), την Flakt Group, έναντι 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 2,6262 τρισεκατομμύρια κορεατικά γουόν).

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας θέσης στις ταχέως αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές των κέντρων δεδομένων.

Όσον αφορά την οικιακή αγορά, όπου οι κανονισμοί για τις εξωτερικές μονάδες είναι αυστηροί – και ως ένα βαθμό απαγορευτικοί για λόγους αρχιτεκτονικής κληρονομιάς – , η Samsung αναπτύσσει την τεχνολογία ψύξης Peltier επόμενης γενιάς — μια λύση χωρίς ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια για την ψύξη. Αυτή η τεχνολογία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, αναγνωρίστηκε ως μία από τις 100 κορυφαίες καινοτομίες στα «R&D 100 Awards» του 2023, τα οποία συχνά αποκαλούνται «Νόμπελ της Μηχανικής».

Η LG Electronics επεκτείνει το μερίδιό της στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω οικιακών συσκευών προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και συμβάσεων B2B μεγάλης κλίμακας. Η σειρά «LG Whisen Portable Air Conditioner» καταργεί την ανάγκη για εγκαταστάσεις σε παράθυρα, χρησιμοποιώντας διπλούς σωλήνες εξαγωγής για την απομάκρυνση της θερμότητας χωρίς να επηρεάζεται η αισθητική του κτιρίου — ένα χαρακτηριστικό που έχει λάβει θερμά σχόλια από τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

«Η Ευρώπη, μια περιοχή που κάποτε θεωρούνταν τυφλό σημείο για την αγορά συστημάτων HVAC, αποτελεί πλέον μια «γαλάζια θάλασσα» λόγω της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε πηγή από τον κλάδο των οικιακών συσκευών, στην κορεατική Chosun Daily. «Οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες HVAC επόμενης γενιάς θα αναδιαμορφώσουν την ευρωπαϊκή οικιστική κουλτούρα, ενώ θα λειτουργήσουν ως κρίσιμη υποδομή για τη διατήρηση της αστικής αισθητικής.»