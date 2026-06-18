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Έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη ο Βαρδινογιάννης, επίπεδα… Chanel για Motor Oil, η «αδιόρθωτη» ΔΕΗ, μαζεύει δυνάμεις η Allwyn, τα τεστ της Coca-Cola HBC

Τα μηνύματα Βαρδινογιάννη

Inside Stories 18.06.2026, 07:00
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Έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη ο Βαρδινογιάννης, επίπεδα… Chanel για Motor Oil, η «αδιόρθωτη» ΔΕΗ, μαζεύει δυνάμεις η Allwyn, τα τεστ της Coca-Cola HBC
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Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος και CEO της Motor Oil και εκ των βασικών μετόχων της εισηγμένης σπάνια τοποθετείται δημόσια για θέματα του Ομίλου. Και το κάνει συνήθως στις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Πάντοτε θα αδράξει την ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί από κάποια ερώτηση μετόχου και θα κάνει την παρέμβαση του.

Αυτή τη φορά το μήνυμα του ισχυρού άντρα της MOH αφορούσε στην απόφαση της Ε.Ε. να στρέψει το τιμόνι… όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, στην πράσινη μετάβαση.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι επρόκειτο για στρατηγικό λάθος της Ε.Ε. να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα, φέρνοντας ως παράδειγμα για την αναγκαιότητα τους την κρίση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς και την προηγούμενη με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τζίγκερ απευθύνθηκε επίσης και στο κοινό εντός της χώρας. Τόνισε αφενός ότι η Ελλάδα και τα διυλιστήρια έχουν γεωστρατηγική θέση και αφετέρου εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια και ασφάλεια καυσίμων.

Και βέβαια μίλησε και στους μετόχους επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της διοίκησης για διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, φέρνοντας ως παράδειγμα τις επενδύσεις με σύνεση στις ΑΠΕ

Ο Ελλάκτωρ και το FSRU

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής που περιέγραψε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πηγές της διοίκησης της Motor Oil σημείωναν ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ διατηρώντας τον στόχο για εγκατεστημένη ισχύ 2 GW το 2030 αλλά ακόμα, ακόμα και τη συμμετοχή με 10% στην Ελλάκτωρ…

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα για την ανάπτυξη του FSRU Διώρυγα Gas. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι το project είναι αδειοδοτημένο, συνολικά ώριμο και βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη γεωστρατηγικά θέση.

Ωστόσο η επενδυτική απόφαση είναι συνάρτηση των διασφαλισμένων returns αλλά και των πολιτικών αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση εναλλακτικών οδεύσεων φυσικού αερίου προς την Ευρώπη…

Επίπεδα… Chanel

Πέραν όμως των παραπάνω, από τα σημεία που ξεχώρισαν στη γενική συνέλευση της Motor Oil ήταν η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στην πρόσφατη έξοδο του ομίλου στις αγορές ομολόγων.

Στη διοίκηση θεωρούν ότι η πραγματική επιτυχία δεν ήταν τόσο το ύψος της έκδοσης όσο η τιμολόγησή της, καθώς το spread διαμορφώθηκε μόλις 0,94% πάνω από τα mid-swaps της πενταετίας, ένα επίπεδο που, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί σε εταιρικές εκδόσεις των τελευταίων ετών.

Και αυτό γιατί το spread λειτουργεί στην πράξη ως ένας ανεπίσημος δείκτης πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους ίδιους τους επενδυτές.

Motor Oil

Παρά το γεγονός ότι η Motor Oil δεν διαθέτει επίσημο credit rating, η ανταπόκριση των fund managers και η τελική τιμολόγηση της έκδοσης έδωσαν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον όμιλο.

Μάλιστα, στελέχη που συμμετείχαν στις επαφές με την επενδυτική κοινότητα σημείωναν ότι το συγκεκριμένο spread συγκρίνεται με εκείνο που είχε πετύχει το 2020 ο γαλλικός διεθνής όμιλος με είδη πολυτελείας, Chanel, μια εταιρεία με αξιολόγηση επιπέδου Α-, η οποία είχε δανειστεί με spread 0,95% πάνω από τα mid-swaps.

Για πολλούς στην αγορά, αυτή η σύγκριση λέει περισσότερα από οποιαδήποτε τυπική αξιολόγηση, καθώς αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι επενδυτές αποτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα και την αξιοπιστία της Motor Oil.

Πέντε στα πέντε

Τα στατιστικά μάλλον μικρή αξία έχουν πλέον στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο συμπεριφέρεται εδώ και καιρό με τεράστια… «ωριμότητα», εν αναμονή της εισόδου στις ανεπτυγμένες αγορές. Στις «ώριμες» δηλαδή, κάτι που φαίνεται και από τις εισροές που έχει.

Πέντε συνεχόμενες, λοιπόν, ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να βρίσκει καύσιμα για να κινείται υψηλότερα.

Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι οι πρωταγωνιστές αλλάζουν σχεδόν καθημερινά, στοιχείο που δείχνει ότι η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει διάχυτη σε αρκετά μέτωπα της αγοράς.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια ανάσα αντί για φρένο

Η χθεσινή εικόνα περισσότερο έμοιαζε με μια αναγκαία ανασυγκρότηση μετά το μίνι ράλι των προηγούμενων ημερών.

Οι πωλητές εμφανίστηκαν επιλεκτικά και χωρίς ιδιαίτερη επιθετικότητα.

Βέβαια, όσο ο Γενικός Δείκτης πλησιάζει την περιοχή των 2.500 μονάδων, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών θεωρούνται σχεδόν αναμενόμενες. Χωρίς όμως να αλλάζει προς το παρόν τη μεγάλη εικόνα.

Οι ημερομηνίες που κοιτά η αγορά

Το βλέμμα φυσικά στρέφεται πλέον στην αυριανή, 19 Ιουνίου, όταν είναι προγραμματισμένο το triple witching του Ιουνίου, που παραδοσιακά αυξάνει τους όγκους και τη νευρικότητα των συναλλαγών.

Παράλληλα, έρχονται και οι αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών.

Η CrediaBank θα πάρει θέση σε σειρά δεικτών της «οικογένειας» STOXX, ενώ η Ελλάκτωρ αποχωρεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/Χ.Α. φέρνει την CrediaBank στον FTSE25, με τη Σαράντης να μετακινείται στον Mid Cap.

Θυμίζω επίσης και την αυριανή αργία των Αμερικανών, που μπορεί να παίξει ρόλο στη σημερινή συνεδρίαση.

Σχεδόν 1 ευρώ

Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η αγορά δείχνει να κοιτάζει πλέον πέρα από τη γεωπολιτική ένταση και τις καθημερινές διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Χαρακτηριστική περίπτωση η Helleniq Energy, η οποία, αντί να επηρεαστεί από την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, όπως συνέβη με αρκετούς ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κολοσσούς (βλ. BP, Shell) κινείται σταθερά ανοδικά.

Από τα 9,96 ευρώ στις 10 Ιουνίου έχει φτάσει πλέον στα 10,93 ευρώ, μετρώντας μόλις μία πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες έξι και με τον συναλλακτικό όγκο να εμφανίζει αισθητή ενίσχυση.

Προφανώς, η συμφωνία με τη Chevron λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό αφήγημα, όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος.

Οι επενδυτές φαίνεται να αξιολογούν όλο και περισσότερο τη συνολική στρατηγική του ομίλου, ο οποίος συνδυάζει τα οφέλη από το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης με τη σταδιακή μετατροπή του σε έναν πιο διαφοροποιημένο ενεργειακό παίκτη.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατη ανάλυση της Edison περιέγραψε έναν όμιλο που ενισχύει την παρουσία του στις ΑΠΕ και στον ηλεκτρισμό, ενώ παράλληλα αφήνει πίσω του και την επίδραση από τη μεγαλύτερη συντήρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο διυλιστήριο Ασπροπύργου.

Μια διαδικασία που, σύμφωνα με τη διοίκηση, κόστισε περίπου 100 εκατ. ευρώ σε EBITDA στο τρίμηνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπό κανονικές συνθήκες τα λειτουργικά κέρδη θα μπορούσαν να είχαν προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ.

Το ασταμάτητο σερί της ΔΕΗ

Αν υπάρχει πάντως μία μετοχή που συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα, αυτή είναι η ΔΕΗ.

Ο τίτλος διασπά καθημερινά υψηλά πολλών ετών, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό του σερί.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός πως η μετοχή βρίσκεται πλέον περίπου 4,5 ευρώ πάνω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου, οι ρευστοποιήσεις παραμένουν περιορισμένες.

Ή αν εμφανίζονται, η προσφορά απορροφάται σε χρόνο… dt.

Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που ανακοινώθηκε η ΑΜΚ, η ΔΕΗ μετρά 26 ανοδικές και μόλις 10 πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ χθες συμπλήρωσε δέκα συνεχόμενα κλεισίματα με θετικό πρόσημο.

Προφανώς πολλοί περιμένουν μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από έναν όμιλο που έχει σε εξέλιξη ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα.

Ξαναβλέπει τα 20 δισ.

Όπως και στην Coca-Cola HBC, η οποία χτες έκανε τη δεύτερη προσπάθεια μέσα σε τρεις ημέρες να προσεγγίσει το ψυχολογικό όριο των 20 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία.

Η μετοχή έχει καταγράψει ήδη μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από τα τοπικά χαμηλά των 47,20 ευρώ έως τα 53 ευρώ σήμερα, με την αγορά να αποτιμά θετικά τόσο τις επιδόσεις του ομίλου όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η Αίγυπτος, όπου η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,28 δισ. δολαρίων για την περίοδο 2026-2030.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1994 και διαθέτει πέντε μονάδες παραγωγής, εκτιμά ότι μόνο το 2024 η παρουσία της δημιούργησε οικονομική αξία σχεδόν 1 δισ. δολαρίων.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της παρουσίας της στις μεγαλύτερες αφρικανικές αγορές, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, εξέλιξη που αναμένεται να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα του ομίλου στην ήπειρο.

Coca Cola: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα κέρδη τριμήνου

Νέο μέτωπο τα 14 ευρώ

Η Allwyn με τη σειρά της συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη γύρω από το ορόσημο των 11 δισ. ευρώ σε όρους κεφαλαιοποίησης.

Μετά την πρόσφατη ανοδική αντίδραση, η μετοχή δείχνει τις τελευταίες ημέρες να αφομοιώνει τα κέρδη της, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πιο αξιόπιστη κίνηση προς την περιοχή των 14 ευρώ.

Άλλωστε, η διοίκηση έχει στείλει σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου, ενεργοποιώντας πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η εταιρεία δεν έχασε χρόνο. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, από τις 9 έως τις 16 Ιουνίου, απέκτησε 565.626 ίδιες μετοχές δαπανώντας σχεδόν 7,8 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει στο 4,22%.

Το buyback, που μπορεί να οδηγήσει είτε σε ακύρωση των μετοχών είτε σε άλλες εταιρικές χρήσεις, αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι η διοίκηση θεωρεί πως η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξης και τις ταμειακές ροές του ομίλου.

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Business

ΑΔΜΗΕ: Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €4,05 ανά νέα μετοχή

Τεράστιο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Αγορά εργασίας: Τα πάνω και τα κάτω στους μισθούς – Μειωμένη η απασχόληση στους περισσότερους κλάδους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο άλλαξαν οι μισθοί το α' τρίμηνο - Πού αυξήθηκαν, πού μειώθηκαν

Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους δείκτες απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για το α’ τρίμηνο του 2026. Μειώθηκε ο δείκτης απασχολούμενων στους 8 από τους 12 μεγάλους κλάδους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Ξεκινούν οι ενστάσεις για αγροτικές ενισχύσεις ετών 2024 και 2025
AGRO

Ξεκινούν ενστάσεις για αγροτικές ενισχύσεις 2024 και 2025

Η υποβολή των ενστάσεων πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά

Οι παρατηρήσεις που υποβάλλει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών ανά άρθρο στο νέο χωροταξικό για ΑΠΕ

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