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Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

World 16.06.2026, 07:00
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Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Νέα γραμμή παραγωγής πλαστικών μπουκαλιών PET εγκαινίασε η Coca-Cola Hellenic Egypt στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 8 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων, που στόχο έχει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας για την αιγυπτιακή αγορά.

Ειδικότερα, η παραγωγική ικανότητα της μονάδας υπερβαίνει τις 65.000 φιάλες ανά ώρα, ενώ διαθέτει ετήσια δυναμικότητα 33 εκατομμυρίων χαρτοκιβωτίων.

Coca-Cola HBC

Από την πλευρά του, ο Zoran Bogdanovic, CEO της Coca-Cola HBC, δήλωσε ότι η Αίγυπτος παραμένει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές αγορές της εταιρείας παγκοσμίως.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2026 έως το 2030, δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη της στις οικονομικές προοπτικές και το αναπτυξιακό δυναμικό της Αιγύπτου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Bogdanovic πρόσθεσε ότι η νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PET αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Coca-Cola HBC για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.

Όπως δήλωσε ο Samer El Hamalawy, υπεύθυνος εφοδιαστικής αλυσίδας της Coca-Cola Hellenic Egypt, η νέα γραμμή παραγωγής αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η επένδυση αναβαθμίζει τη θέση της Αιγύπτου ως περιφερειακού κόμβου παραγωγής και εξαγωγών εντός του παγκόσμιου δικτύου της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η Coca-Cola HBC Egypt εξάγει τα προϊόντα της σε αγορές στη Μέση Ανατολή, την Αφρική αλλά και την Ευρώπη.

Γιατί η Αφρική είναι στο… στόχαστρο της Coca-Cola HBC

Δεν είναι τυχαίες οι επενδυτικές κινήσεις της εταιρείας στην Αφρική. Ήδη τον Μάιο η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε οργανική αύξηση εσόδων κατά 15% στις αναδυόμενες αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2026, η οποία τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ισχυρούς όγκους πωλήσεων που κατέγραψε στην Αφρική.

Η πρόσφατη επένδυση-μαμούθ των 35 δισ. στην Αλεξάνδρεια ήρθε στον απόηχο της πλήρους εξαγοράς της Coca-Cola Bottling Company of Egypt από τη μητρική εταιρεία έναντι 304 εκατ. δολαρίων το 2022 και της πρόσφατης κίνησής της να αποκτήσει το 75% των μετοχών της Coca-Cola Beverages Africa.

Coca-Cola HBC

Μετά την εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt το 2022, η Coca-Cola Hellenic Egypt σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη, η οποία χαρακτηρίστηκε από αύξηση του μεριδίου αγοράς και επενδύσεις στις παραγωγικές δυνατότητες. Από το 2024, το εν λόγω deal συμβάλλει σε μια οργανική αύξηση των εσόδων κατά 22,7% στον τομέα των αναδυόμενων αγορών.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Coca Cola HBC βλέπει την Αφρική ως στρατηγική επένδυση με ορίζοντα δεκαετιών.

Και αυτό διότι η Αφρική μπορεί να προσφέρει αυτό που λείπει από τη Δύση: δημογραφική ώθηση.

Τι σημαίνει αυτό για τις πωλήσεις της εταιρείας; Όταν ο πληθυσμός αυξάνεται, τότε οι πόλεις μεγαλώνουν, μαζί και η κατανάλωση.

Και τα branded προϊόντα, ειδικά σε κατηγορίες όπως τα αναψυκτικά και τα ready-to-drink, μπορούν να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη απήχηση.

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