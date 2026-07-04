Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων

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Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος είναι ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας της Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο στις 2-3/07/2026.

Ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου είναι ο νεότερος Πρύτανης που έχει εκλεγεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων και βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ενώ έχει καταγράψει σημαντική άνοδο σε όλες τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης Πανεπιστημίων και βρίσκεται πλέον μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου. Ιστορικό βήμα αποτελεί η ίδρυση του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, του πρώτου Παραρτήματος Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας.

Ποιος είναι ο Γεράσιμος Σιάσος

Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και είναι ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (2015-2016), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2021-2023), Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019-2021) και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019-2021).

Σπούδασε και εξελέγη ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε στην A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) και διετέλεσε Υπεύθυνος της Μονάδας Αθηροσκλήρωσης και της Μονάδας Βιοχημικής, Ανοσολογικής και Μοριακής Βιολογίας στην ίδια κλινική. Πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση και λειτουργία της Γ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπου υπηρετεί ως Διευθυντής της Κλινικής. Είναι ο ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Υπεύθυνος του Ειδικού Ιατρείου «Καρδιά και Διαβήτης» για την παρακολούθηση ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό νόσημα και σακχαρώδη διαβήτη. Συμμετείχε στο σχεδιασμό του εθνικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ.

Είναι συγγραφέας σε πάνω από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους με συνολικό δείκτη απήχησης Impact Factor > 3.000 και περισσότερες από 30.000 αναφορές (citations) στην διεθνή βιβλιογραφία (h-index 72). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει την επιμέλεια και σύνταξη 20 βιβλίων και συγγραμμάτων Καρδιολογίας. Έχει λάβει σημαντικές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία για το επιστημονικό και κοινωνικό του έργο.