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Μακρόν: Ο προϋπολογισμός «τραβάει το χαλί» στον Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν οδεύει προς το δημοσιονομικό Βατερλώ του - Τι συμβαίνει με την ψήφιση του προϋπολογισμού

World 04.07.2026, 12:12
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Μακρόν: Ο προϋπολογισμός «τραβάει το χαλί» στον Μακρόν
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Προς τη μεγαλύτερη δημοσιονομική σύγκρουση στη Γαλλία οδεύει η τελική αναμέτρηση για τον προϋπολογισμό της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Μπορεί να έρχονται οι καλοκαιρινές διακοπές, ωστόσο η δημόσια συζήτηση που θα ξεκινήσει στο Παρίσι το φθινόπωρο, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο υπουργός Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκίρ εμφανίστηκαν στη μεγαλύτερη ετήσια οικονομική συγκέντρωση της χώρας, Rencontres Economiques στην Αιξ-αν-Προβάνς, για να τονίσουν την επείγουσα ανάγκη περιορισμού του αυξανόμενου χρέους.

Μακρόν

Νέος χαμός λόγω του προϋπολογισμού του Μακρόν

Το διαρκώς αυξανόμενο χρέος οδήγησε το κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα σε διαμάχη για τον προϋπολογισμό, η οποία τράβηξε το χαλί κάτω από δύο πρωθυπουργούς από το 2024. Και είναι πιθανό να προκαλέσει έναν νέο γύρο χάους αργότερα φέτος, στην αντίστροφη μέτρηση για τις προεδρικές εκλογές που απέχουν μόλις 10 μήνες.

Ο συνδυασμός πολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων είναι ιδιαίτερα ισχυρός αυτή τη φορά, καθώς η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας με τους νομοθέτες πριν από την ψηφοφορία θα καθυστερήσει έναν πιθανό προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη του 2027, αφήνοντας οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση ακινητοποιημένη.

«Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των βουλευτών, τη διεξαγωγή σωστών συζητήσεων, την επίτευξη ενός λογικού αποτελέσματος που μπορεί να μην αρέσει σε όλους», διευκρίνισε ο Λεσκίρ στην τηλεόραση του Bloomberg. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε ή να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το 5%».

Την παραμονή αυτής της εμφάνισης στο ετήσιο συνέδριο Rencontres Economiques, ο Λεκορνί ήταν επίσης εκεί, προειδοποιώντας ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 6,5% του οικονομικού προϊόντος εάν η Γαλλία δεν έχει δημοσιονομικό λογαριασμό και βασιστεί στην παράταση της ισχύουσας νομοθεσίας. «Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου με μεγάλη σοβαρότητα», είπε.

Η δυσκολία της Γαλλίας να περιορίσει τον δανεισμό της είχε ήδη οδηγήσει τους επενδυτές ομολόγων να αποτιμήσουν μεγαλύτερο κίνδυνο για το χρέος της χώρας, όταν οι βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε ο Μακρόν πριν από δύο χρόνια οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό αδιέξοδο στην Εθνοσυνέλευση.

Μακρόν

Η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των γερμανικών ομολόγων, που θεωρείται σημαντικός δείκτης δημοσιονομικού κινδύνου στη Γαλλία, αυξήθηκε σε περίπου 80 μονάδες βάσης, η υψηλότερη εδώ και σχεδόν εννέα μήνες.

«Το πρόβλημα έγκειται στον νόμο περί οικονομικών για το 2027, επειδή αυτός θα είναι ο προσωρινός νόμος πριν από μια νέα κυβέρνηση», εξήγησε ο Λουντοβίκ Σουμπράν, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Οι αγορές θα το εξετάσουν αυτό».

Ακόμη και τα σχέδια του τρέχοντος έτους για ελάχιστη μείωση του ελλείμματος στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από 5,1% το 2025 τίθενται υπό αμφισβήτηση, καθώς η οικονομία πλησιάζει σε ύφεση.

Μακρόν

Εκτοξεύτηκε το χρέος

Όταν η δεκαετία εξουσίας του Μακρόν λήξει το 2027, ο όγκος δανεισμού της Γαλλίας θα έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 1.250 δισεκατομμύρια ευρώ (1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια), αφού οι κυβερνήσεις του δαπάνησαν ευρέως για την αντιμετώπιση κρίσεων, από τις διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων έως την πανδημία και την αύξηση του πληθωρισμού το 2022, και στη συνέχεια δυσκολεύτηκαν να αποσύρουν τη δημοσιονομική στήριξη.

Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Ο Λεσκίρ σημείωσε πως η έκδοση ομολόγων πηγαίνει «πολύ καλά», ενώ ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν με τη σειρά του τόνισε πως τα spreads ήταν «πολύ σταθερά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά τις δημοπρασίες του χρέους μας».

Τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες θα δοκιμαστούν τους επόμενους μήνες. Την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει μια καθυστερημένη «επιτροπή επαγρύπνησης» για τα δημόσια οικονομικά και πιθανότατα θα παρουσιάσει νέους περιορισμούς στις δαπάνες, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την πορεία της με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026.

Το σημείο ανάφλεξης θα έρθει τον Σεπτέμβριο, όταν η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο για τα οικονομικά. Τόσο το 2025 όσο και το 2024, πρωθυπουργοί ανατράπηκαν λόγω των σχεδίων τους.

Την επικείμενη διαμάχη θα επισκιάσει η ένταση πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 18 Απριλίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ακροδεξιοί υποψήφιοι Μαρίν Λεπέν ή Τζόρνταν Μπαρντέλλα θα προηγούνταν άνετα.

Κανένας από τους δύο δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα αντιμετωπίσει το βουνό χρέους της Γαλλίας, εν μέρει καθώς αναμένουν την απόφαση τις επόμενες ημέρες σχετικά με την έφεση της Λεπέν κατά της απαγόρευσης συμμετοχής της στις εκλογές, η οποία θα καθορίσει ποιος από τους δύο θα είναι υποψήφιος με το Εθνικό Συναγερμό.

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