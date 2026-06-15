Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν στη Γαλλία, στην οποία έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος εν όψει της συνεδρίασης της G7.

Ο Τραμπ είπε αρχικά για τον Γάλλο πρόεδρο: «Ο Εμανουέλ είναι ένας πολύ καλός φίλος μου. Έχουμε μια υπέροχη σχέση».

Για το Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Τα Στενά είναι ήδη εν μέρει ανοιχτά… Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτά. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν».

NOW: Trump on Iran: The strait is already partially open… by Friday, it will be completely open. We get along really well with Iran. pic.twitter.com/LKrGvK529C — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

«Η τιμή του πετρελαίου πέφτει κατακόρυφα»

«Πολλά σπουδαία πράγματα πρόκειται να συμβούν στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του πετρελαίου πέφτει κατακόρυφα, ενώ η χρηματιστηριακή αγορά εκτοξεύεται σαν πύραυλος», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μακρόν με έπαιρνε τηλέφωνο πού και πού και μου έλεγε: ‘Έλα, σε παρακαλώ, ας πάμε στις τιμές σου’. Όμως, η τιμή του πετρελαίου πέφτει κατακόρυφα, οπότε νιώθω μεγάλη τιμή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν ο ίδιος θα πάρει μέρος στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, εξαρτάται. Ο Τζέι Ντι θα έρθει για αυτό — αρχικά ήταν αυτός που θα το έκανε. Εγώ μάλλον θα έχω φύγει μέχρι τότε.

Θα μείνουμε μέχρι αρκετά αργά, οπότε μπορεί να συμμετάσχω, μπορεί και όχι».

Reporter: Are you going to try to attend the signing ceremony on Friday? Trump: Well, it depends. JD’s coming in for it — he was originally going to do it. I’ll probably be gone by then. We’re going to be staying quite late, so I may be involved, I may not. pic.twitter.com/d4DJYKaeCs — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης θα δοθεί στη δημοσιότητα κάποια στιγμή μετά την Παρασκευή.

Για το εάν το μνημόνιο περιλαμβάνει κυρώσεις για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Όχι, δεν έχει. Είναι πραγματικά θέμα συμπεριφοράς».

Για το ζήτημα των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Για το θέμα των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Δεν θα υπάρχουν διόδια. Είχαμε μια μικρή διαφωνία σχετικά με αυτό. Είναι χωρίς διόδια, οπότε δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια.

Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακή ιδέα να υπάρχουν ένα ή δύο πλοία εκεί — από μερικές χώρες. Η χώρα σας θα ήταν ιδανική για να το κάνει (σ.σ. δηλαδή η Γαλλία).

Επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ανοιχτά και πιστεύω ότι θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Trump on the Strait of Hormuz: It’s toll-free. We had a little argument about that. It’s toll-free, so I don’t think we’re going to need much help. But I don’t think it’s a bad idea to have a ship or two up there — a few countries. You’d be a great country to do it. Because… pic.twitter.com/GZjahm5zc5 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Για τον Λίβανο

«Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του Λιβάνου, γιατί φαίνεται ότι δεν τελειώνει ποτέ.

Και αυτό είναι μια μικρή εκδοχή αυτού που κάναμε. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο.

Η Χεζμπολάχ. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή συζήτηση μαζί τους», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Trump on Lebanon: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to never end. And that’s a mini version of what we were doing. But it should not be tough. Hezbollah. We have to have a little talk with them. pic.twitter.com/piheKnD7NW — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Για την Ουκρανία

«Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό.

Τώρα που τελειώσαμε με το Ιράν, θα επικεντρωθούμε σε αυτό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Τι είπε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας δίπλα στον Τραμπ, δήλωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ηγηθούν μιας αποστολής για τον συντονισμό της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Η ναυτική επιχείρηση θα περιλαμβάνει περίπου 20 χώρες, ανέφερε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της σε αυτό το θέμα.

Τόσο η Γαλλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν απορρίψει αιτήματα του Τραμπ για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: in.gr