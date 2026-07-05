Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX

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Ανάχωμα στον ανταγωνισμό μπορεί να επιφέρει η προτεινόμενη συγχώνευση των διαστημικών επιχειρήσεων Airbus, Leonardo και Thales, σύμφωνα με τον CEO της ΟΗΒ Marco Fuchs, ενώ χωρίς να ενισχύσει το μπλοκ της ΕΕ έναντι αντιπάλων όπως η SpaceX του Ίλον Μασκ.

Όπως ανέφερε η εταιρεία στους Financial Times, οι κυβερνήσεις θα έμεναν με λιγότερους προμηθευτές για δημόσια χρηματοδοτούμενα διαστημικά προγράμματα και τελικά το κόστος για τους φορολογούμενους θα αυξανόταν.

«Πρόκειται για μια ενοποίηση που μειώνει τον ανταγωνισμό», συμπλήρωσε ο ίδιος. «Αυτό δεν είναι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες, ούτε για τον φορολογούμενο ή την προσφορά στην ευρωπαϊκή αγορά».

Οι Airbus, Thales και Leonardo, οι οποίες συμφώνησαν να συγχωνεύσουν τις διαστημικές τους μονάδες τον Οκτώβριο του 2025 σε μια συμφωνία με την κωδική ονομασία Bromo, είναι έτοιμες να υποβάλουν αίτηση για επίσημη έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η προτεινόμενη συγχώνευση έρχεται σε μια περίοδο που η διαστημική βιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ και της Κίνας. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες υποστηρίζουν ότι η κλίμακα έπρεπε να παραμείνει ανταγωνιστική ιδίως μετά την ταχεία επέκταση του Starlink της SpaceX.

Διάστημα: Τα «κακά μαντάτα» της συγχώνευσης

Ωστόσο, ο Fuchs απέρριψε την ικανότητα της συγχωνευμένης εταιρείας να ανταγωνιστεί την SpaceX, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική εταιρεία ανταγωνίζεται κυρίως στις υπηρεσίες εκτόξευσης και στις δορυφορικές επικοινωνίες παρά στην κατασκευή δορυφόρων για Ευρωπαίους θεσμικούς πελάτες.

Απεναντίας, η συγχώνευση θα μείωνε τον ανταγωνισμό σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις, όπου η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από δημόσιες συμβάσεις.

Ενώ αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει τη δική του εταιρεία, ο Fuchs προειδοποίησε ότι εμβληματικά έργα όπως το Galileo θα αντιμετώπιζαν λιγότερους αξιόπιστους υποψηφίους, αποδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και τελικά αυξάνοντας το κόστος για τους φορολογούμενους.

Η OHB ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα εκδώσει νέες μετοχές για να συγκεντρώσει έως και 510 εκατομμύρια ευρώ, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Fuchs, θα βοηθήσει στην επιδίωξη πιο επιθετικής ανάπτυξης ως απάντηση στην πρόκληση που θέτει η συγχώνευση της Bromo.