Κορκίδης: Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα ανάπτυξης

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Τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών οικοσυστημάτων της χώρας και του ρόλου της Βόρειας Ελλάδας στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ναυτιλιακών (Ε.Ε.Ν.), Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή το 7ο Βαλκανικό Forum που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα – προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κορκίδης, το ΕΒΕΠ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του υφυπουργού Μακεδονίας – Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, για τη διοργάνωση του φόρουμ.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, «η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία», ενώ σημειώνει ότι ο Πειραιάς με την Ελευσίνα ως διεθνές ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο και η Βόρεια Ελλάδα ως στρατηγικός κόμβος λιμένων, βιομηχανίας, ενέργειας και logistics αποτελούν συμπληρωματικούς πυλώνες της ίδιας εθνικής προσπάθειας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη ενισχύουν τη σύνδεση της χώρας με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για εξαγωγές, επενδύσεις και απασχόληση.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ αναφέρει ακόμη ότι μέσω της συνεργασίας των ναυτιλιακών οικοσυστημάτων και της ανάπτυξης συνεργειών η ναυτοσύνη, η τεχνογνωσία και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας μπορούν να μετατραπούν σε παραγωγική δύναμη, προσθέτοντας ότι «η θάλασσα δεν χωρίζει τις περιφέρειες της χώρας, αλλά τις ενώνει σε μια κοινή πορεία ανάπτυξης και η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης».