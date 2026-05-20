Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Την ανάγκη κινητοποίησης βιώσιμων επενδύσεων και ενίσχυσης της κυκλικής και γαλάζιας οικονομίας ως βασικών πυλώνων για μια ανθεκτική και βιώσιμη Μεσόγειο ανέδειξε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), στο πλαίσιο του 9ου Mediterranean Forum «Circle the Med».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, η περιοχή της Μεσογείου βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση φυσικών πόρων και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των βιώσιμων επενδύσεων για τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράσινων υποδομών και καινοτόμων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Το ΕΒΕΠ για τη Μεσόγειο

Παράλληλα, το ΕΒΕΠ αναδεικνύει τον ρόλο της «γαλάζιας οικονομίας» ως κρίσιμου εργαλείου ανάπτυξης για τη Μεσόγειο, μέσω δραστηριοτήτων όπως η βιώσιμη αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές χαμηλών εκπομπών, η παράκτια τουριστική ανάπτυξη και οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κυκλική οικονομία, η οποία, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της σπατάλης πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της αποδοτικότερης διαχείρισης υλικών και αποβλήτων.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης η σημασία του «Mediterranean Pact» (Σύμφωνο για τη Μεσόγειο), μιας πρωτοβουλίας πολυμερούς συνεργασίας που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης, της επιχειρηματικής διασύνδεσης και των επενδύσεων μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, με τη συμμετοχή φορέων όπως η Ένωση Μεσογειακών Επιμελητηρίων ASCAME.

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης: οικονομική διακυβέρνηση και συνεργασία, κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, θεσμική συνεργασία και ανθρώπινο δυναμικό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά, καθώς ενισχύει τον ρόλο τους ως κέντρου logistics και ναυτιλιακού κόμβου, δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές εξωστρέφειας, συμμετοχής σε διακρατικά έργα και πρόσβασης σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε ότι το Επιμελητήριο λειτουργεί ως επιταχυντής δικτύωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης στον εφοδιαστικό, ναυτιλιακό και θαλάσσιο τομέα του Πειραιά, με στόχο την ανάδειξη της πόλης σε hub γαλάζιας οικονομίας και γέφυρα συνεργασίας με τα επιλιμένια Επιμελητήρια της Μεσογείου.

Όπως ανέφερε, «το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομική πλατφόρμα που ενώνει Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, ενώ για την Ελλάδα αποτελεί στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας και ενίσχυσης του ρόλου της στη ναυτιλία και το εμπόριο».