Σχοινάς: Ισχυρή ΚΑΠ, επαρκής χρηματοδότηση και περισσότερη ευελιξία, χωρίς λιγότερη Ευρώπη

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Με κεντρικό μήνυμα ότι η Ευρώπη καλείται να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν τον χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής για τις επόμενες δεκαετίες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινά έθεσε στο επίκεντρο τη διατήρηση μιας ισχυρής και πραγματικά ενωσιακής «Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», ικανής να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις χωρίς να απολέσει τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα, κατά τις παρεμβάσεις του Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Σχοινάς: Η ευελιξία δεν σημαίνει λιγότερη Ευρώπη

Όπως ανέφερε, η σημερινή συζήτηση αφορά το αν η πολιτική, που για περισσότερα από εξήντα χρόνια αποτέλεσε θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα παραμείνει πραγματικά κοινή ή θα μετατραπεί σταδιακά σε ένα σύνολο εθνικών πολιτικών με περιορισμένη ευρωπαϊκή στήριξη.

Η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης απλούστευσης, μεγαλύτερης ευελιξίας και καλύτερης προσαρμογής στις εθνικές ιδιαιτερότητες, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η ευελιξία δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Περισσότερη ευελιξία δεν μπορεί να σημαίνει λιγότερη Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η ευελιξία αποτελεί εργαλείο και όχι αυτοσκοπό και ότι η αυξημένη επικουρικότητα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ισχυρό κοινό ευρωπαϊκό πυρήνα, με κοινούς στόχους, κοινούς βασικούς κανόνες, κοινές αρχές εφαρμογής και κοινή λογοδοσία.

Η νέα ΚΑΠ να στηρίζει αγροτικό εισόδημα και επενδύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρηματοδότηση της επόμενης ΚΑΠ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ζητά περισσότερη ανθεκτικότητα, περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη φιλοδοξία με λιγότερους πόρους. Όπως ανέφερε, η νέα ΚΑΠ πρέπει να μπορεί να στηρίζει ταυτόχρονα το αγροτικό εισόδημα και τις επενδύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η μετάβαση στο νέο πλαίσιο απαιτεί συνέχεια, προβλεψιμότητα και αποφυγή χρηματοδοτικών κενών, καθώς καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς επαρκείς πόρους και χωρίς ασφάλεια για τους παραγωγούς.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ανανέωση των γενεών, τονίζοντας ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας δεν θα κριθεί μόνο από τους κανόνες που θα θεσπιστούν, αλλά από το εάν θα υπάρξουν νέοι άνθρωποι πρόθυμοι να παραμείνουν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν στην ύπαιθρο.

Ανθεκτικότητα, αλλά και νέες πιέσεις στις αγορές

Κατά τη συζήτηση για την κατάσταση των αγορών, ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν συνολικά ανθεκτικότητα, ωστόσο οι παραγωγοί εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον πολλαπλών πιέσεων, που διαμορφώνεται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις επιζωοτίες, το αυξημένο κόστος εισροών και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε ειδικότερα στις εξελίξεις στην αγορά των λιπασμάτων, καλωσορίζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν ως στόχο την άμεση στήριξη των παραγωγών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος, αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά του κλάδου.

Παράλληλα, παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής αγροδιατροφής, σημειώνοντας ότι σημαντικοί εξαγωγικοί κλάδοι συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την εξωστρέφεια του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.

Η φέτα διατηρεί την ισχυρή της παρουσία στις διεθνείς αγορές, τα εσπεριδοειδή συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, ενώ και το ελληνικό κρασί παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας.

Την ίδια στιγμή, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως η αγορά του ρυζιού και η κτηνοτροφία, η οποία συνεχίζει να επιβαρύνεται από το αυξημένο κόστος ενέργειας, ζωοτροφών και μεταφορών, αλλά και από τις επιζωοτίες που πλήττουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Απλούστεροι κανόνες και ίσοι όροι ανταγωνισμού στην αλιεία

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η Ελλάδα υποστήριξε ότι οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής παραμένουν απολύτως επίκαιροι, ωστόσο απαιτείται προσαρμογή των εργαλείων στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αλιείς και οι εθνικές διοικήσεις.

Ο κ. Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών βαρών, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία της πολιτικής δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από βιολογικούς δείκτες, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της βιωσιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μικρή παράκτια αλιεία, την οποία χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της βιωσιμότητας των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων της πατρίδας μας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βιώσιμη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων της Μεσογείου απαιτεί ισχυρή περιφερειακή συνεργασία και κοινή δέσμευση όλων των χωρών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ιδιαίτερο βάρος έθεσε και στο ζήτημα των ίσων όρων ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι δεν είναι βιώσιμο ούτε δίκαιο οι αλιείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επωμίζονται το πλήρες βάρος των περιορισμών και των υποχρεώσεων διαχείρισης, όταν τα ίδια αποθέματα αξιοποιούνται και από στόλους τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στους στόχους της Διακήρυξης MedFish4Ever και στις κοινές προσπάθειες για βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο, ενώ υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο της χώρας στην προστασία των θαλασσών και της βιοποικιλότητας.