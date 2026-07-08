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Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς

Ο Γουόρς έφερε αλλαγές στη δήλωση πολιτικής, έχει προαναγγείλει αλλαγές στη Fed και εκτιμάται ότι θα αλλάξει και τα πρακτικά

World 08.07.2026, 18:01
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Fed: Εν αναμονή των πρακτικών – Τι αλλαγές θα φέρει ο Γουόρς
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Ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, εφάρμοσε αξιοσημείωτες αλλαγές στην πρώτη του συνεδρίαση πολιτικής και τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης ενδέχεται να τύχουν της ίδιας απλοποιημένης μεταχείρισης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Barron’s.

Η Fed θα δημοσιεύσει σήμερα Τετάρτη δημοσιεύσει τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee) στις 17-18 Ιουνίου. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς έγιναν οι αλλαγές του Γουόρς και πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στάθμισαν τους οικονομικούς κινδύνους κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο μήνα.

Οι αλλαγές του Γουόρς

Ο νέος πρόεδρος παρουσίασε μια πολύ συντομότερη και απλοποιημένη δήλωση πολιτικής, με έκταση λίγο παραπάνω από τις 130 λέξεις, ιδιαίτερα μικρότερη από τις ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζερόμ Πάουελ. Τα τελευταία πρακτικά μπορεί να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

Αυτό θα μπορούσε να τα καταστήσει λιγότερο ενημερωτικά για τους επενδυτές, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση των λεπτομερειών σχετικά με τις απόψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την οικονομία και τις τρέχουσες συνθήκες, γράφει ο Steve Englander, επικεφαλής της μακροοικονομικής στρατηγικής για τη Βόρεια Αμερική στην Standard Chartered Bank. Ο Englander αναμένει ότι τα πρακτικά θα περιλαμβάνουν λιγότερες αναφορές στον βαθμό υποστήριξης που εκφράζουν οι συμμετέχοντες στη FOMC για διαφορετικές απόψεις, κινδύνους και επιλογές πολιτικής.

«Τα πρακτικά θα μετατραπούν σε μια πιο ανώδυνη απαρίθμηση των αποφάσεων πολιτικής, όπως συνέβαινε όταν πρόεδρος ήταν ο Πολ Βόλκερ», σημείωσε ο Englander. «Ο Γουόρς απέφυγε ρητά να δώσει κατευθύνσεις πολιτικής στη δήλωση και στη συνέντευξη Τύπου, οπότε φαίνεται απίθανο να επιτρέψει τέτοιου είδους κατευθύνσεις μέσω των πρακτικών.»

Οι αξιωματούχοι της Fed άφησαν το βασικό επιτόκιο της Fed αμετάβλητο στο 3,5%-3,75% στο τέλος της διήμερης συνάντησης. Ωστόσο, ο τόνος που βγήκε από τη συνάντηση ήταν σαφώς επιθετικός. Εννέα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που συμμετείχαν στη σύνοψη των οικονομικών προβλέψεων προέβλεψαν τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Ο Γουόρς αρνήθηκε να δώσει την δική του πρόβλεψη.

Δεν θέλει μελλοντική καθοδήγηση ο Γουόρς

Η ενημερωμένη δήλωση πολιτικής του Ιουνίου, αν και συντομότερη, αφαίρεσε επίσης την προηγούμενη μελλοντική καθοδήγηση προς τα εμπρός, που υποδήλωνε ότι η επόμενη κίνηση θα ήταν η μείωση των επιτοκίων. Ο Γουόρς τόνισε την απουσία μελλοντικής καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι η παροχή σημάτων «δεν είναι η δουλειά στην οποία θα έπρεπε να εργαζόμαστε».

Ωστόσο, δεσμεύτηκε ότι η Fed θα επιτύχει σταθερότητα των τιμών, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να αυστηροποιήσει την πολιτική της τους επόμενους μήνες.

Συνήθως, τα πρακτικά περιέχουν μια παράγραφο που συχνά ξεκινά: «Όσον αφορά τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική…», ο Γουόρς ωστόσο, μπορεί αντ’ αυτού να ενθάρρυνε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν τη συζήτηση επικεντρωμένη στην τρέχουσα συνάντηση, γράφει ο Jonathan Pingle, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην UBS. Αυτό σημαίνει ότι τα πρακτικά ενδέχεται να μην παρέχουν πολλές πρόσθετες πληροφορίες για το πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν τις προοπτικές για τους επόμενους μήνες.

Επιπλέον, ο Γουόρς χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια καλή «οικογενειακή διαμάχη» όταν συζήτησε τις έντονες πολιτικές συζητήσεις που διεξήγαγαν οι αξιωματούχοι. Αλλά ο Englander είπε ότι ο χαρακτηρισμός μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει τη μυστικότητα που συχνά συνδέεται με τις οικογενειακές διαμάχες.

Είναι επίσης πιθανό ο Γουόρς να συρρικνώσει ή να εξαλείψει το τμήμα των οικονομικών προοπτικών του προσωπικού από τα πρακτικά της Τετάρτης, πρόσθεσε ο Englander. Αναμένει ότι τα πρακτικά θα τονίσουν την πολιτική απόφαση, καθώς και την ισχυρή δέσμευση της Fed στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν καταρρεύσει έκτοτε, περιορίζοντας τον κίνδυνο συνεχιζόμενων αυξήσεων των τιμών. «Οι κίνδυνοι πληθωρισμού έχουν μειωθεί» είπε ο Γουόρς κατά την εμφάνισή του στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα.

Εάν τα πρακτικά ρίξουν φως στο πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέταζαν την ισορροπία των κινδύνων σε εκείνο το σημείο, οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs αναμένουν ότι οι αξιωματούχοι παρέμειναν σε κατάσταση αναμονής.

«Υποψιαζόμαστε ότι οι συμμετέχοντες στην FOMC αντιμετώπισαν με προσοχή την είδηση ​​σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ —η οποία έγινε γνωστή μόλις λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση—», σημείωσε η οικονομική ομάδα της εταιρείας.

Οι αγορές ήδη προεξοφλούν μια αύξηση των επιτοκίων φέτος, επομένως υπάρχει περιορισμένος χώρος για τα πρακτικά της Τετάρτης να επιφυλάξουν μια «περαιτέρω έκπληξη-γεράκι», γράφει ο οικονομολόγος της Citi, Άντριου Χόλενχορστ.

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