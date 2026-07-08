Fed: Στο τραπέζι η αύξηση των επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

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Φωνές υπέρ της αύξησης των επιτοκίων στην συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της 16ης-17ης Ιουνίου αποκάλυψαν τα πρακτικά που δημοσιοποίησε η Fed. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι υπήρχαν λόγοι για την κλιμάκωση του κόστους δανεισμού αν και στο τέλος ψήφισαν να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν ενώ υποχώρησαν ελαφρώς για την αγορά εργασίας.

«Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν γενικά ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των συνεδριάσεων υποδείκνυαν ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών παρέμεναν υψηλοί, ενώ οι καθοδικοί κίνδυνοι για την επίτευξη της μέγιστης απασχόλησης είχαν μετριαστεί ελαφρώς» αναφέρουν τα πρακτικά.

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held June 16-17, 2026: https://t.co/zbXatbYkJq — Federal Reserve (@federalreserve) July 8, 2026

Διχασμένη Fed

Ωστόσο, η ευρύτερη συζήτηση φάνηκε να είναι ισομερώς διχασμένη, όπως έδειξαν τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. O Κέβιν Γουόρς την περιέγραψε ως μια «καλή οικογενειακή διαμάχη» στην συνέντευξη Τύπου.

Τα μέλη της FOMC συζήτησαν διάφορα σενάρια για την πιθανή εξέλιξη της αμερικανικής οικονομίας τους επόμενους μήνες. Σε ένα σενάριο με επιβράδυνση του πληθωρισμού, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αναμένουν η κεντρική τράπεζα να «διατηρήσει ή τελικά να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων».

Ωστόσο, σε ένα άλλο σενάριο στο οποίο ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω της ισχυρής ζήτησης που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη, των υψηλών τιμών της ενέργειας και των δασμών, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι «πιθανότατα θα δικαιολογούνταν κάποια σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής».

Το dot plot

Η FOMC ψήφισε ομόφωνα στη συνεδρίασή της τον Ιούνιο να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε εύρος 3,5% έως 3,75%, κατά την πρώτη της συνάντηση υπό την ηγεσία του προέδρου Κέβιν Γουόρς. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνεδρίαση, η οποία ήταν κατά επιλογή του νέου προέδρου πιο σύντομη με έκταση λίγο παραπάνω από 130 λέξεις , οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός παρέμενε σε υψηλά επίπεδα και δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα των τιμών.

Λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τα επιτόκια, οι αξιωματούχοι αναπροσάρμοσαν τις ενδείξεις τους για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νομισματική πολιτική από εδώ και πέρα. Ο πίνακας (dot plot), ο οποίος παρουσιάζει ανώνυμα τις προοπτικές για τα επιτόκια στους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, αφαίρεσε την προηγούμενη ένδειξη για μία μείωση φέτος και μετατόπισε τυχόν μειώσεις στα έτη 2027 και 2028, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν τη διάρκεια της απότομης αύξησης του πληθωρισμού που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Εννέα αξιωματούχοι προέβλεπαν τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, ενώ έξι ανέμεναν τουλάχιστον δύο. Άλλοι εννέα δεν ανέμεναν καμία μεταβολή ή προέβλεπαν μείωση. Ο νέος πρόεδρος της Fed, ο οποίος είναι αντίθετος με την «μελλοντική καθοδήγηση», αρνήθηκε να υποβάλει πρόβλεψη για τα επιτόκια.

Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός κυμαίνεται περίπου στο διπλάσιο του στόχου της Fed, «τα μέλη συμφώνησαν ότι η δήλωση μετά τη συνεδρίαση θα εκφράζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων της διπλής εντολής της και θα τονίζει ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών» αναφέρεται στα πρακτικά.

Όχι στη μελλοντική καθοδήγηση

Η συζήτηση και η απόφαση σχετικά με τη νομισματική πολιτική αποτέλεσαν μόνο μία πτυχή της συζήτησης στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Γουόρς ως προέδρου της Fed.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέτασαν επίσης την πρότασή του να καταργηθεί η «μελλοντική καθοδήγηση» και να περιοριστούν τα σχόλια στη δήλωση σχετικά με τις επικείμενες αποφάσεις για τα επιτόκια.

«Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σημείωσε ότι έβλεπε πλεονεκτήματα στη συντόμευση της δήλωσης», αναφέρεται στα πρακτικά, ενώ «οι περισσότεροι συμμετέχοντες» υποστήριξαν την κατάργηση της διατύπωσης που υποδείκνυε ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα ήταν πιθανότατα μια μείωση των επιτοκίων.

Η εναλλακτική λύση που εγκρίθηκε από τη Fed τον Ιούνιο κατάργησε εντελώς τις κατευθυντήριες ενδείξεις σχετικά με τα επιτόκια, σύμφωνα με τη γενική επιθυμία του Γουόρς να αποφευχθούν υποσχέσεις σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια.