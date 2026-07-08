Η Γερμανία έχει επιτέλους ένα οικονομικό σχέδιο

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Μετά από ένα έτος δισταγμών και ημιτελών προσπαθειών για μεταρρύθμιση, ο Φρίντριχ Μερτς φαίνεται έτοιμος να αντιμετωπίσει την οικονομική δυσπραγία της Γερμανίας. Ο συντηρητικός καγκελάριος και οι κεντροαριστεροί εταίροι του στον κυβερνητικό συνασπισμό συμφώνησαν στο πρώτο τους σοβαρό σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο προϋπολογισμός τους για το 2027, ο οποίος θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από δανεισμό ύψους άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα του Μερτς να σπάσει το ηλικίας δεκαετιών ταμπού της Γερμανίας σχετικά με το χρέος.

Οι μεταρρυθμίσεις, καθώς και ο προϋπολογισμός, θα μπορούσαν να τονώσουν τον αναιμικό ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας ακόμη και από φέτος, σύμφωνα με οικονομολόγους της Deutsche Bank. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ένας μη δημοφιλής καγκελάριος μπορεί να βρει την πολιτική ενέργεια για να πείσει τους ανήσυχους ψηφοφόρους για τα οφέλη του σχεδίου.

Τα βήματα για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού, κεφαλαιοποιητικού κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου θα συμβάλουν σημαντικά στη σταθεροποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος σε μια ταχέως γηράσκουσα χώρα. Αυτά συνδυάζονται με σχέδια για την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και ορισμένες σοβαρές προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo, κοστίζει στην οικονομία 150 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μεταξύ άλλων μέτρων, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) θα αντικαταστήσουν τα έντυπα κυβερνητικά έγγραφα. Ο Μερτς συμπεριέλαβε επίσης φοροελαφρύνσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει από την αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 45% στο 47%, ο οποίος ενεργοποιείται για εισοδήματα από 280.000 ευρώ ετησίως και άνω.

Στο μεταξύ, το Βερολίνο θα συνεχίσει τις δαπάνες τόσο για την άμυνα όσο και για τις υποδομές, όπως είχε υποσχεθεί ο Μερτς όταν εξελέγη για πρώτη φορά τον Μάιο του 2025. Η τότε νέα κυβέρνηση κατάργησε το συνταγματικό «φρένο χρέους» που περιόριζε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού στο 0,35% του ΑΕΠ.

Ο βασικός αμυντικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί κατά 33% το επόμενο έτος, φτάνοντας τα 109 δισεκατομμύρια ευρώ, και 55 δισεκατομμύρια ευρώ θα αντληθούν από το ειδικό ταμείο των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε πέρυσι για επενδύσεις στις υποβαθμισμένες υποδομές της χώρας. Ακόμη και έτσι, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα παραμείνει κάτω από το 70% του ΑΕΠ το επόμενο έτος — σε σύγκριση με το 88% για την ευρωζώνη και το 120% για τη Γαλλία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ.

Το οικονομικό σχέδιο του Μερτς είναι ένα από τα πιο σημαντικά που έχουν υιοθετηθεί στη Γερμανία εδώ και χρόνια, αν και, όπως επισημαίνει η ING, δεν θα μεταμορφώσει τη στάσιμη Γερμανία σε μια ακμάζουσα οικονομία από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστούν περισσότερες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και την αγορά εργασίας προκειμένου η βιομηχανία της χώρας να γίνει ξανά ανταγωνιστική και το εργατικό δυναμικό πιο παραγωγικό.

Η πρώτη δοκιμασία αυτού του σχεδίου θα έρθει τον Σεπτέμβριο, όταν το ακροδεξιό κόμμα AfD θα έχει την ευκαιρία να αναλάβει μία ή ίσως δύο περιφερειακές κυβερνήσεις. Ο Μερτς έδειξε τώρα ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις της χώρας του, επιτυγχάνοντας παράλληλα συμβιβασμούς με τους εταίρους του στον συνασπισμό, οι οποίοι αποτελούν κάτι περισσότερο από απλές προσωρινές διευθετήσεις.