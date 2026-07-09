Πετρέλαιο: Κοντά στα 79 δολ. μετά από νέες επιθέσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα αύξηση 1% παρουσίασε το πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, μειώνοντας τις ελπίδες για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και για το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 86 σεντς, ή 1,1%, στα 78,88 δολάρια το βαρέλι στις 05:52 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 85 σεντς, ή 1,2%, στα 74,37 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς αργού πετρελαίου, WTI και Brent, αυξήθηκαν περισσότερο από ένα δολάριο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο την Τετάρτη, μετά την έναρξη νέων επιθέσεων από τον αμερικανικό στρατό στο Ιράν.

Πριν από αυτό, τα σημεία αναφοράς είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ώθησαν το πετρέλαιο υψηλότερα σήμερα το πρωί, με την τελευταία κλιμάκωση να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην εύθραυστη εκεχειρία», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα προς πελάτη.

Το πετρέλαιο παραμένει όμηρος των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να διατηρήσει ανοιχτό το Ορμούζ στην κυκλοφορία, ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είχε «τελειώσει».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, οι οποίοι περιλάμβαναν συστήματα αεράμυνας, παράκτια στοιχεία επιτήρησης, χώρους αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνατότητες και στρατιωτικές υποδομές υλικοτεχνικής υποστήριξης κατά μήκος των ακτών του Ιράν, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Το Ιράν δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σε απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις των ΗΠΑ σε υποδομές.

Η ροή πετρελαίου που πέρασε από το στενό τις τελευταίες εβδομάδες έχει προς το παρόν παύσει, με τους πλοιοκτήτες να αναμένεται να υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική στάση, δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ.

Παρά την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί γεωπολιτικοί κίνδυνοι», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της DBS Bank, Σούβρο Σαρκάρ, αναμένοντας ότι η αβεβαιότητα της σύγκρουσης θα στηρίξει τις τιμές βραχυπρόθεσμα.

«Πιστεύουμε ότι το Ιράν έχει κάθε κίνητρο να παρατείνει αυτές τις συζητήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ασφάλιστρο κινδύνου πολέμου στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να μην διαλυθεί πλήρως για αρκετούς μήνες, οδηγώντας σε συνεχιζόμενη αστάθεια παρά τη συνολική καθοδική πορεία των τιμών μεσοπρόθεσμα».