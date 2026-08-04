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Επιχειρηματική και πολιτική ηγεσία: διαφορετικότητα ή σύγκληση

Οι κοινές αρχές και η βασική διαφορά - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματικών ηγετών

Experts 04.08.2026, 07:00
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Επιχειρηματική και πολιτική ηγεσία: διαφορετικότητα ή σύγκληση
Γεώργιος Ι. Δουκίδης

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Ο ηγέτης είναι ένα άτομο που καθοδηγεί, εμπνέει και ενώνει μια ομάδα ανθρώπων προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η επιχειρηματική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία λειτουργούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά μοιράζονται αρκετές κοινές αρχές.

Η βασική διαφορά είναι ότι ο επιχειρηματικός ηγέτης επιδιώκει κυρίως τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας για πελάτες, εργαζομένους και μετόχους, ενώ ο πολιτικός ηγέτης επιδιώκει τη δημιουργία δημόσιας αξίας για τους πολίτες και την κοινωνία συνολικά.

Βασικές αρχές της επιχειρηματικής ηγεσίας είναι πολυδιάστατες, απαιτητικές και προσδιορίζουν τις σημαντικές διαφορά από ένα απλό μάνατζερ:

1. Όραμα και στρατηγική κατεύθυνση. Όπου ο ηγέτης διαμορφώνει ένα σαφές όραμα για το μέλλον, προσδιορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες και επικοινωνεί αποτελεσματικά εντός ή εκτός τον σκοπό του οργανισμού.

2. Δημιουργία αξίας. Ο ηγέτης εστιάζει στις ανάγκες των πελατών, δημιουργεί νέα προϊόντα/υπηρεσίες για αυτές τις ανάγκες και έτσι εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.

3. Καινοτομία και αλλαγή. Ο ηγέτης αναλαμβάνει υπολογισμένα ρίσκα, προωθεί νέες ιδέες στις διαδικασίες και επιχειρηματικό μοντέλο και προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

4. Λήψη αποφάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας, βασίζεται σε δεδομένα αλλά και ουσιαστική κρίση, και αναλαμβάνει την ευθύνη των αποτελεσμάτων.

5. Ανάπτυξη ανθρώπων. Δημιουργεί ισχυρές ομάδες, αναπτύσσει ταλέντα ώστε να εξελιχθούν σε στελέχη, και καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

6. Ακεραιότητα και αξιοπιστία. Εμπνέει εμπιστοσύνη εντός και εκτός της επιχείρησης, τηρεί ηθικές αρχές, και δρα με συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

7. Εκτέλεση και αποτελεσματικότητα. Μετατρέπει τη στρατηγική σε αποτελέσματα, θέτει μετρήσιμους στόχους, και παρακολουθεί την πρόοδο διορθώνοντας τις αποκλίσεις.

Τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματικών ηγετών περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τη στρατηγική σκέψη με μακροπρόθεσμη προοπτική, τη συναισθηματική νοημοσύνη για τα δικά του και των συνεργατών του συναισθήματα, την ανθεκτικότητα σε κρίσιμες καταστάσεις, τη προσαρμοστικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό οικοσύστημα, την επικοινωνιακή ικανότητα εντός και εκτός της επιχείρησης, τη διάθεση για συνεχή διερεύνηση και μάθηση, την ικανότητα δημιουργίας συμμαχιών, και τέλος το προσανατολισμό και στόχευση στο δια ταύτα δηλαδή στο αποτέλεσμα.

Πού διαφέρουν

Η επιχειρηματική και η πολιτική ηγεσία έχουν πολλές κοινές αρχές, αλλά διαφέρουν σημαντικά ως προς τους στόχους, τους περιορισμούς και τα κριτήρια επιτυχίας τους.

Ο επιχειρηματικός ηγέτης έχει συνήθως μεγαλύτερη ελευθερία λήψης αποφάσεων, κρίνεται κυρίως από οικονομικά αποτελέσματα, και μπορεί να αλλάξει γρήγορα στρατηγική. Ο πολιτικός ηγέτης από την άλλη λειτουργεί μέσα σε θεσμικούς περιορισμούς, πρέπει να εξισορροπεί αντικρουόμενα συμφέροντα, κρίνεται τόσο από οικονομικά όσο και από κοινωνικά αποτελέσματα, και οφείλει να διατηρεί δημοκρατική νομιμοποίηση.

Στα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται: Διαμόρφωση οράματος, όπου τόσο ο επιχειρηματικός όσο και ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να διαμορφώνουν ένα ελκυστικό όραμα για το μέλλον και να κινητοποιούν ανθρώπους για την επίτευξή του. Διαχείριση αλλαγής, όπου και οι δύο καλούνται να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσουν αντιστάσεις από ομάδες ατόμων.

Λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά με ελλιπή στοιχεία και υψηλό βαθμό ρευστότητας για το μέλλον. Δημιουργία συμμαχιών, γιατί η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα οικοδόμησης συνεργασιών και δικτύων επιρροής. Διαχείριση κρίσεων, όπως οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, γεωπολιτικές εξελίξεις ή τεχνολογικές ανατροπές απαιτούν ηγετική σκέψη και πολυεπίπεδη ανθεκτικότητα.

Η πολιτική ηγεσία μπορεί να μάθει από την επιχειρηματική ηγεσία τη στρατηγική σκέψη μακράς πνοής, τη μέτρηση αποτελεσμάτων με δείκτες απόδοσης, τη ταχύτερη λήψη αποφάσεων, την εστίαση στην καινοτομία και τη συνεχή καλυτέρευση, τη κουλτούρα εκτέλεσης με βάση πλάνο.

Η επιχειρηματική ηγεσία επίσης μπορεί να μάθει από την πολιτική ηγεσία στη διαχείριση πολλαπλών και αντικρουόμενων συμφερόντων, στη δημιουργία κοινωνικής συναίνεσης για σημαντικές δράσεις, στη κατανόηση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη θεσμών και όχι μόνο οργανισμών.

Στην οικονομία της γνώσης, η διάκριση μεταξύ επιχειρηματικής και πολιτικής ηγεσίας γίνεται όλο και πιο ασαφής. Οι μεγάλες προκλήσεις — όπως τεχνητή νοημοσύνη, κλιματική αλλαγή, ψηφιακός μετασχηματισμός, δημογραφικό πρόβλημα, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα — δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από κυβερνήσεις ή μόνο από επιχειρήσεις. Απαιτούν ηγέτες που διαμορφώνουν κοινό όραμα, δημιουργούν συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική συνοχή, επενδύουν σε καινοτομία, ανθρώπινο κεφάλαιο και θεσμούς.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι απλώς η ύπαρξη καλών επιχειρηματιών ή καλών πολιτικών, αλλά η ανάπτυξη μιας κοινής ηγετικής κουλτούρας που να συνδέει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με τη μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας και τη κοινωνική συνοχή.

Ο κ.Γεώργιος Δουκίδης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και Ομότιμος καθηγητής ΟΠΑ

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