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Προσπαθούν να φέρουν τους θεσμούς στα μέτρα τους

Για την αξιολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων ο Πρωθυπουργός παγιδεύτηκε στην παγίδα που προσπάθησε ο ίδιος να στήσει

Experts 03.08.2026, 07:00
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Προσπαθούν να φέρουν τους θεσμούς στα μέτρα τους
Κώστας Τσουκαλάς

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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό το κράτος του πανικού λόγω της ραγδαίας απαξίωσής της από την κοινωνία, προσπαθεί να βρει διάφορα σωσίβια για να παραμείνει στην εξουσία. Τώρα προσπαθεί να ενδυθεί τον μανδύα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και του εγγυητή της σταθερότητας.

Την Πέμπτη ξανασέρβιρε ως καινούργια πρωτοβουλία την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το ΕΔΣ προχώρησε στην ανακοίνωση του πλαισίου αξιολόγησης των προεκλογικών προτάσεων των κομμάτων.

Βέβαια, η κοστολόγηση των προγραμμάτων δεν είναι κάτι καινούργιο. Εχει προβλεφθεί από το 2014, με τον νόμο 4270/2014, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν είχε ζητήσει την ενεργοποίησή του ούτε στις εκλογές του 2019 ούτε στις εκλογές του 2023. Μάλλον γιατί τότε ήταν ο ίδιος που, χωρίς κοστολόγηση, έταζε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός. Μάλιστα, είχε ξεχάσει ότι πριν από έναν χρόνο, με τον νόμο 5217/2025, συστάθηκε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Αλλιώς δεν εξηγείται πώς, όταν το ΠαΣοΚ πρότεινε στις αρχές Ιουλίου κοστολογημένα τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Πρωθυπουργός μάς κάλεσε να καταθέσουμε την πρότασή μας, όχι στο αρμόδιο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή στο υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή στην ίδια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ή έχει ξεχάσει τι έχει ψηφίσει ή δεν έχει βασικές γνώσεις για τα δημόσια οικονομικά ή το έκανε σκοπίμως.

Ομως παγιδεύτηκε μόνος του στην παγίδα που προσπάθησε να στήσει. Αφού το ΠαΣοΚ τού απάντησε ότι δεν είναι αρμόδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κοστολόγηση, αλλά το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ω του θαύματος, δημοσιεύθηκε από το τελευταίο η ανακοίνωση του πλαισίου αξιολόγησης των προεκλογικών προτάσεων των κομμάτων. Από την αλληλουχία των γεγονότων προκύπτει πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει υπονομεύσει εκ προοιμίου την ανεξαρτησία ενός θεσμού που, υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να διασφαλίσει ουσιαστικά τη διατήρηση υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Η αλήθεια είναι ότι σκοπίμως δεν έχει στελεχώσει το ΕΔΣ για να παραπέμπει κοστολόγηση στο ΓΛΚ.

Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί και πάλι όπως έκανε με τις ανεξάρτητες αρχές, την άρνηση εξεταστικής για τις υποκλοπές, τις παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής και την εργαλειοποίηση του άρθρου 86, για να μη φτάσουν στη Δικαιοσύνη οι υπουργοί του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσπαθεί να φέρει τους θεσμούς στα μέτρα του. Κυρίως, όμως, εκτίθεται, καθώς εδώ και μέρες δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Πόσο κοστολογούσε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που έταζε στη ΔΕΘ το 2018 και δεν έκανε ποτέ, εξαπατώντας τους συνταξιούχους; Δεν την κοστολόγησε ποτέ.

Πόσο κοστολογούσε την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, που τότε θεωρούσε εφικτή, αλλά σήμερα ισχυρίζεται πως δεν θα περνούσε στην αγορά; Δεν την κοστολόγησε, αλλά μιλούσε γενικόλογα για συμμάζεμα των κρατικών δαπανών. Μάλλον εννοούσε τα 12 δισ. απευθείας αναθέσεων, τα 8 δισ. διαγωνισμών με έναν συμμετέχοντα και τα 2 δισ. σε εταιρείες για παροχή συμβουλών. Ο υπεύθυνος κ. Μητσοτάκης ασκεί κριτική στο ΠαΣοΚ για την πρόταση δωρεάν πρόσβασης σε ΜΜΜ, κόστους 35 εκατομμυρίων, αλλά δεν κάνει καμία αυτοκριτική για τη σπατάλη 30 εκατομμυρίων που κόστισε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε άμυνα και πανικό. Γιατί σήμερα δεν έχει απέναντί της ένα κόμμα που τάζει τα πάντα στους πάντες, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά το ΠαΣοΚ, μια αξιόπιστη παράταξη που έχει δώσει διαπιστευτήρια υπευθυνότητας και κοστολογεί κάθε πρόταση.

Η αλήθεια είναι μία και αδιάψευστη. Η κυβέρνηση δεν στηρίζει την κοινωνία όχι γιατί δεν μπορεί δημοσιονομικά, αλλά γιατί έχει άλλες προτεραιότητες. Και αυτή η αλήθεια σήμερα αποκαλύπτεται, καθιστώντας μονόδρομο τη νίκη του ΠαΣοΚ, για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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