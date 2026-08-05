Νιτσιάκος: Τι θα φέρει στην ελληνική αγορά του κοτόπουλου η εξαγορά από την MHP

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σεισμό προκάλε στην αγορά η επένδυση του ευρωπαϊκού κολοσσού MHP στη Νιτσιάκος, με το deal που ανακοινώθηκε στα τέλη Μαΐου να δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Παρότι η διοίκηση της Νιτσιάκος διέψευδε μέχρι και πέρσι τα σενάρια περί πώλησης της εταιρείας, τελικά ενέδωσε στην πρόταση του ιδρυτή και CEO της MHP Γιούρι Κοσιούκ (Yuriy Kosiuk) για την απόκτηση του 70%.

Μάλιστα, στα τέλη Ιουλόυ εγκρίθηκε η εξαγορά της Νιτσιάκος από την Perutnina, μέλος του ομίλου MHP.

Οπότε, το ερώτημα του… ενός εκατομμυρίου που προβάλει τώρα είναι τι ακριβώς θα φέρει η εξαγορά στον ελληνικό χάρτη του κοτόπουλου και ποιους μπορεί να επηρεάσει η είσοδος του Ουκρανού billionaire στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το κοτόπουλου κερδίζει σταδιακά στις προτιμήσεις των καταναλωτών που προτιμούν υγιεινές διατροφικές επιλογές, αφού συνδυάζει την πρόσληψη πρωτεΐνης με τη χαμηλή τιμή.

Η εξαγορά της Νιτσιάκος ανακατεύει την τράπουλα του κλάδου

Με την έλευση του «βασιλιά του κοτόπουλου» στη χώρα με όχημα τη Νιτσιάκος, οι υπόλοιποι παίκτες του κλάδου αναμένεται να αναθεωρήσουν στη στρατηγική τους προκειμένου να διατηρήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά.

Για παράδειγμα, οι ανταγωνιστές της Νιτσιάκος μπορεί να εξετάσουν την επιτάχυνση των δικών τους επενδυτικών πλάνων, ώστε να μην χάσουν έδαφος, ενώ αν η MHP καταφέρει να μειώσει το κόστος λειτουργίας στα εργοστάσια της Νιτσιάκος (π.χ. μέσω φθηνότερων ζωοτροφών), αυτό θα της επέτρεπε να μπει με καλύτερη τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

Και τότε οι υπόλοιποι Έλληνες παραγωγοί θα αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές χονδρικής τους – κάτι που θα συμπιέσει και το περιθώριο κέρδους τους.

Μια επιπλέον κίνηση θα μπορούσε να είναι η στροφή σε περισσότερο premium προϊόντα, που θα απευθύνονταν σε niche αγορές, π.χ. με βιολογικά κοτόπουλα και εκτροφές ελευθέρας βοσκής.

Δεν αποκλείεται να γίνουν και νέες προτάσεις συνεργασίας, όπως έγινε με την προσέγγιση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» (ΑΠΣΙ Πίνδος) – μια πρόταση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κοινές δράσεις στην παραγωγή και τις προμήθειες, μέχρι και την πιθανή συγχώνευση των δύο συνεταιρισμών.

Από την πλευρά της, η κίνηση της Νιτσιάκος δεν αποτελεί ακριβώς έκπληξη. Η ελληνική εταιρεία διαθέτει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κλάδο των πουλερικών, ισχυρή καθετοποίηση, παραγωγική βάση και σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά – και μάλιστα όχι μόνο στο κοτόπουλο, καθώς η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής βόειου κρέατος στα Ιωάννινα.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση θεώρησε ότι η επιλογή της MHP θα της παρείχει την κατάλληλη ώθηση για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Ο παράγοντας των έτοιμων γευμάτων

Από την πλευρά της, η MHP δεν κινήθηκε τυχαία, αλλά αποφάσισε να ποντάρει μέσω κεφαλαίων και τεχνογνωσίας σε μια τοπική εταιρεία που διαθέτει αποδεδειγμένη δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει ως πάτημα για περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει διαφοροποιηθεί σε σήματα έτοιμων γευμάτων και προϊόντων έτοιμων για μαγείρεμα, χτίζοντας το γαστρονομικό επιχειρηματικό της μοντέλο με περισσότερα από 15 επώνυμα προϊόντα και εκτεταμένες λιανικές δραστηριότητες εντός της Ουκρανίας.

Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι η MHP δεν εξαγόρασε τη Νιτσιάκος μόνο για να πουλάει νωπό κοτόπουλο, αφού θα μπορούσε να επεκταθεί και σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως έτοιμα γεύματα, κοτομπουκιές και προψημένα.