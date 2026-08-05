Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

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Με τα φεστιβάλ και τις συναυλίες να λειτουργούν σαν «μαγνήτης» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολλοί είναι αυτοί που σήμερα αγοράζουν τα εισιτήριά τους στο διαδίκτυο πριν επισκεφθούν τις εκδηλώσεις της επιλογής τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για το 2025, το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια 3 μηνών πριν από τη διενέργεια της έρευνας, και πριν από την ετήσια έρευνα σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) στα νοικοκυριά και από ιδιώτες.

Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 3,8 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, κάτι που δείχνει ότι οι ψηφιακές αγορές συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ιρλανδία είχε το υψηλότερο ποσοστό, με περισσότερους από τους μισούς πολίτες να έχουν αγοράσει εισιτήρια μέσω διαδικτύου για εκδηλώσεις (51,5 %), μπροστά από την Ολλανδία (48,1 %) και τη Δανία (47,9 %).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (11,4%), τη Ρουμανία (12,6%) και την Ιταλία (14,2%).

Η θέση της Ελλάδας και το momentum των online αγορών

Όσον αφορά την Ελλάδα, περισσότεροι από 1 στους 3 αγοράζουν εισιτήρια για συναυλίες και άλλα events στο διαδίκτυο – πρόκειται για ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γενικότερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας πολλών καταναλωτών, όπως αναδεικνύει η «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026» που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), υπό την αιγίδα της eQuality NGO.

Ειδικότερα, το 77,6% καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025.

Μάλιστα, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες φιγουράρουν στις δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων, με το ποσοστό στην εν λόγω έρευνα να φτάνει εντός του 2026 το 62,7%.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά, αλλά αποτελεί βασικό κανάλι αγορών. Οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία, ταχύτητα, καλύτερες τιμές και αξιοπιστία, ενώ η εμπιστοσύνη χτίζεται όλο και περισσότερο μέσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια, τις κριτικές και την αναγνωρισιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.