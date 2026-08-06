NBG Securities: Εφικτός ο στόχος για EBITDA έως 1,15 δισ. το 2026

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Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Metlen επιβεβαιώνουν την επιστροφή του ομίλου σε αναπτυξιακή τροχιά μετά την προσωρινή επιβράδυνση του 2025, εκτιμά η NBG Securities, η οποία διατηρεί θετική στάση για τις προοπτικές της εταιρείας. Όπως αναφέρει η δυναμική που καταγράφεται στους τομείς της Ενέργειας, των Μετάλλων και των Υποδομών, σε συνδυασμό με τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η NBG Securities εξακολουθεί να προβλέπει ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου θα διαμορφωθούν στα 1,1 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση 49% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ισχυρή υπέρβαση των εκτιμήσεων

Η NBG Securities χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ισχυρές τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, σημειώνοντας ότι τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 559 εκατ. ευρώ, επίδοση που θεωρείται συμβατή με τον στόχο της διοίκησης για EBITDA 1-1,15 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης.

Όπως επισημαίνει, η σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα επηρεάζεται από τη χαμηλή βάση του 2025, καθώς τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου εκείνης της χρονιάς είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτη ζημία 132 εκατ. ευρώ από την τότε δραστηριότητα M Power Projects, η οποία συνδεόταν με προβλήματα εκτέλεσης του έργου Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23%, στα 313 εκατ. ευρώ, ενώ η NBG Securities εκτιμά ότι, με βάση τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο, η Metlen έχει πλέον αφήσει πίσω της τις περσινές δυσκολίες στην εκτέλεση έργων και βρίσκεται σε θέση να επιστρέψει σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διοίκηση εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένη στον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ.

Μείωση του δανεισμού και θετικές προοπτικές

Θετικά αξιολογεί η NBG Securities και την εξέλιξη του ισολογισμού. Το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse debt), μειώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 1,7 φορές τα EBITDA, ενώ το συνολικό καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ.

Για το δεύτερο εξάμηνο, η NBG Securities θεωρεί ότι οι προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές. Με τα ζημιογόνα έργα EPC που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2025 να βρίσκονται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή τους, η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για EBITDA 1-1,15 δισ. ευρώ το 2026, επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη της χρηματιστηριακής για 1,1 δισ. ευρώ.

Κατά την εκτίμηση της NBG Securities, ο στόχος είναι απολύτως εφικτός, καθώς το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται ισχυρότερο, με βασικούς μοχλούς τη διατήρηση της περιορισμένης προσφοράς αλουμινίου, τις υψηλότερες τιμές του μετάλλου, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων και την επιτάχυνση της στρατηγικής ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η καθετοποιημένη δομή του ομίλου λειτουργεί ως φυσική αντιστάθμιση έναντι της μεταβλητότητας των αγορών, δίνοντας στη Metlen τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ενισχύσει διαρθρωτικά την κερδοφορία της.