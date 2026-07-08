Ναυτιλία: Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο

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Σταθερά υψηλή παρέμεινε τον Ιούνιο η επενδυτική δραστηριότητα των Ελλήνων εφοπλιστών, με τις νέες ναυπηγήσεις να κυριαρχούν και τη δραστηριότητα στη secondhand αγορά να παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της Allied QuantumSea Research, οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να «χτίζουν» στόλο για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα containerships και στα bulk carriers.

Σε επίπεδο μοναδικών συναλλαγών, η δραστηριότητα ελληνικών συμφερόντων στις νέες ναυπηγήσεις έφτασε τον Ιούνιο τα 47 πλοία, ενώ μαζί με τα δηλωμένα options ο αριθμός ανεβαίνει στις 54 μονάδες. Αντίθετα, η αγοραπωλησία μεταχειρισμένων πλοίων κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με συνολικά 11 συναλλαγές: πέντε αγορές από ελληνικά συμφέροντα και έξι πωλήσεις από Έλληνες πλοιοκτήτες.

Τα δεξαμενόπλοια κατέλαβαν τη μεγαλύτερη μερίδα των νέων παραγγελιών, με 21 firm orders, που αυξάνονται σε 24 πλοία αν συνυπολογιστούν τα options. Η επίδοση αυτή ήταν περίπου 75% υψηλότερη από την αντίστοιχη δραστηριότητα στα dry bulk. Ακολούθησαν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με 14 firm orders και 16 μαζί με options, ενώ τα bulk carriers κατέγραψαν 12 firm orders, ή 14 μαζί με τα options.

Η κατανομή

Η γεωγραφική κατανομή των παραγγελιών επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την κυριαρχία των κινεζικών ναυπηγείων. Από τις 47 σταθερές παραγγελίες, οι 44 τοποθετήθηκαν σε ναυπηγεία της Κίνας, ενώ μόλις τρεις ανατέθηκαν σε ναυπηγείο της Νότιας Κορέας.

Στα δεξαμενόπλοια, η δραστηριότητα κάλυψε μεγάλο εύρος μεγεθών, από VLCCs και Suezmaxes έως LR2/Aframax και MR units. Στα bulk carriers, οι παραγγελίες κάλυψαν τις κατηγορίες Capesize, Kamsarmax και Ultramax. Τα εμπορευματοκιβώτια αντιπροσώπευαν το δεύτερο μεγαλύτερο τμήμα των μηνιαίων συμβάσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μεγεθών πλοίων, από πλοία τροφοδοσίας 1.800–1.900 teu έως μονάδες 6.000–6.200 teu.

Η secondhand αγορά

Στη secondhand αγορά, η εικόνα ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη. Οι 11 συναλλαγές αφορούσαν κυρίως bulk carriers, τα οποία αντιπροσώπευσαν οκτώ περιπτώσεις, ενώ οι υπόλοιπες τρεις αφορούσαν δεξαμενόπλοια. Οι Έλληνες αγοραστές απέκτησαν τρία bulk carriers και δύο LR1 product tankers, ενώ οι Έλληνες πωλητές διέθεσαν πέντε bulk carriers και ένα Aframax tanker.

Η ηλικιακή εικόνα των συναλλαγών δείχνει ότι οι αγορές αφορούσαν σχετικά νεότερα πλοία, με μέση ηλικία περίπου 13 ετών, ενώ στα dry bulk η μέση ηλικία ήταν κοντά στα εννέα έτη. Αντίθετα, οι πωλήσεις αφορούσαν παλαιότερο τονάζ, με μέση ηλικία περίπου 17 ετών.

Σύμφωνα με την Allied QuantumSea Research, το πρόγραμμα παραδόσεων παραμένει έντονα συγκεντρωμένο στα έτη 2028 και 2029, με 27 firm deliveries το 2028 και 20 το 2029. Μαζί με τα options, οι παραδόσεις του 2028 ανεβαίνουν στα 34 πλοία. Η εικόνα του Ιουνίου δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν επιθετικά στις νέες ναυπηγήσεις, κυρίως στα δεξαμενόπλοια, ενώ στη secondhand αγορά κινούνται επιλεκτικά, με έμφαση στα dry bulk και σε συγκεκριμένες ευκαιρίες.