Γουόρς: Καμία ανοχή στον πληθωρισμό από την Fed

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Καμία ανοχή στις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις δεν θα δείξουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σύμφωνα με τον πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς και θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό στον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

«Τα μέλη της επιτροπής μας δεν έχουν καμία ανοχή στον επίμονα αυξημένο πληθωρισμό» είπε ο Γουόρς στην προγραμματισμένη κατάθεση του ενώπιον των νομοθετών «Και μοιραζόμαστε μια αποφασιστική δέσμευση για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών».

Ο νέος πρόεδρος της Fed έχει τονίσει τη δέσμευση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο και δήλωσε ότι ο νούμερο ένα στόχος είναι η σωστή νομισματική πολιτική.

Today, Chairman Warsh presents the semiannual Monetary Policy Report before the U.S. House Financial Services Committee: https://t.co/3sRk1Ewxw6https://t.co/NJOyhDJiIE Watch live: https://t.co/Ayw86RlcZn — Federal Reserve (@federalreserve) July 14, 2026

«Εάν εφαρμόσουμε τη σωστή πολιτική και θα το κάνουμε η απότομη αύξηση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελεί παρελθόν» είπε στην προετοιμασμένη ομιλία του ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τα σχόλια του έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων από αρκετούς άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed ότι ενδέχεται να χρειαστούν υψηλότερα επιτόκια για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Η ομιλία του προετοιμάστηκε πριν από την δημοσίευση νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, τα οποία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν τον Ιούνιο για πρώτη φορά σε έξι χρόνια και ότι ο δομικός δείκτης του υποκείμενου πληθωρισμού δεν άλλαξε πολύ.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,4% από τον Μάιο, αντανακλώντας κυρίως την πτώση των τιμών ενέργειας εν μέσω μιας παύσης στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οικονομικές Προοπτικές

Ο Γουόρς ήταν αισιόδοξος για τη συνολική οικονομία, περιγράφοντας την αγορά εργασίας ως γενικά σταθερή με λίγα σημάδια απολύσεων και σταθερή αύξηση των ονομαστικών μισθών.

Ο επικεφαλής της Fed ήταν πιο επιφυλακτικός σχετικά με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, όπως είπε, οδηγεί σε αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, αλλά δημιουργεί επίσης αβεβαιότητες για την οικονομία. «Δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η οικονομία θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.» είπε χαρακτηριστικά.

«Οι νέες ευκαιρίες για την οικονομία εισάγουν νέες προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Εμείς στην Fed παρακολουθούμε τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας».

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της FOMC στις 16-17 Ιουνίου αντανακλούσαν την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τον πληθωρισμό, ακριβώς τη στιγμή που οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας υποχώρησαν ελαφρώς.

Οι αξιωματούχοι ψήφισαν ομόφωνα σε αυτή τη συνάντηση, την πρώτη υπό την ηγεσία του Γουόρς, να διατηρήσουν το βασικό επιτόκιο της Fed σε ένα εύρος από 3,5% έως 3,75% για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Οι νέες προβλέψεις για τα επιτόκια που δημοσιεύθηκαν παράλληλα με την απόφαση αυτή έδειξαν ότι εννέα αξιωματούχοι προέβλεπαν τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες φέτος, με έξι να προβλέπουν τουλάχιστον δύο.

Άλλοι εννέα ανέμεναν καμία κίνηση ή μείωση. Ο Γουόρς, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στις μελλοντικής καθοδήγηση που προσφέρει ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων, αρνήθηκε να υποβάλει πρόβλεψη.