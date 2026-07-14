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Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

World 14.07.2026, 13:52
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Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
Τζούλη Καλημέρη

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Αυξάνουν τα στοιχήματά τους οι traders ομολόγων για αύξηση των επιτοκίων από την Federal Reserve τον Ιούλιο, ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό  και της καθιερωμένης κατάθεσης στο Κογκρέσο του πρόεδρου της Federal Reserve.

Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων είναι εμφανείς τόσο στα δικαιώματα προαίρεσης επιτοκίων, όπου η πιθανότητα όπως υποδηλώνει η αγορά για αύξηση κατά 0,25% αργότερα αυτό το μήνα έχει ανέλθει σε περίπου 50% από λιγότερο από 10%, όσο και στην αγορά αμερικανικών ομολόγων.

Η απόδοση του διετούς ομολογιακού τίτλου, η οποία είναι πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του επιτοκίου της Fed σε σύγκριση με τα ομόλογα μακρύτερης διάρκειας, παρέμεινε πάνω από το 4,25% την Τρίτη, υπερβαίνοντας το επιτόκιο πολιτικής με ένα περιθώριο που διευρύνεται.

«Ο Ιούλιος είναι προ των πυλών για μια αύξηση» εξηγεί στο Bloomberg ο Ed Al-Hussainy, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Columbia Threadneedle, ο οποίος θεωρεί μια αύξηση πιθανότερη παρά να διατηρηθούν στο παρόν επίπεδο. Αν και ο στόχος της Fed για τον πληθωρισμό ήταν κάπως χαμηλότερος από τον δείκτη τιμών καταναλωτή τον Μάιο, που ανήλθε στο 4,1%, «θα χρειαστούμε λίγη τύχη για να επαναφέρουμε τα ποσοστά στο 2%».

Τι δείχνουν για την Fed οι πλατφόρμες προβλέψεων

Στην πλατφόρμα αγοράς προβλέψεων Kalshi, οι επενδυτές βλέπουν πλέον 36% πιθανότητα για αύξηση έναντι 20% την Κυριακή και κάτω από 10% νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η μεταστροφή ήλθε μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και επιβάλλει τέλη 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από το πέρασμα.

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο άνω του 5% και ξεπερνώντας τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος έρευνας της Barclays, Ajay Rajadhyaksha, εκτιμά ότι η μετακύλιση των υψηλότερων τιμών από το πετρελαϊκό σοκ δεν έχει ακόμη τελειώσει και ότι η έλλειψη καταστροφής της ζήτησης από τις αυξημένες τιμές ενέργειας έχει μόνο επιδεινώσει τον πληθωρισμό που προκύπτει από αυτό.

Πρόσθεσε ότι οι αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη επιδεινώνουν επίσης τις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Όλα αυτά συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια κατάσταση για την Fed όπου μπορεί να χρειαστεί να γίνει ολοένα και πιο επιθετική, έγραψε. «Ένα πλαίσιο που εξαρτάται από δεδομένα σημαίνει ότι ανταποκρίνεστε στις εκτυπώσεις πληθωρισμού, καθώς και στις προβλέψεις», έγραψε. «Και οι εκτυπώσεις, για τους επόμενους μήνες, δεν πρόκειται να φαίνονται καλές».

«Ένα πλαίσιο που βασίζεται στα δεδομένα σημαίνει ότι αντιδράς τόσο στα στοιχεία για τον πληθωρισμό όσο και στις προβλέψεις», έγραψε. «Και τα στοιχεία, για τους επόμενους μήνες, δεν θα είναι καθόλου ενθαρρυντικά.»

Επιστρέφοντας στους traders ομολόγων οι κινήσεις επιταχύνθηκαν αφότου ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ που μέχρι πρόσφατα ανήκε στο στρατόπεδο των περιστεριών της Fed είπε ότι θα πρέπει να εξεταστεί μια αύξηση των επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα» εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείξουν «μια ακόμη θερμή ένδειξη» για τον δομικό δείκτη.

Εξήγησε ότι η τράπεζα δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του 2021 και του 2022, όπου είπε ότι η Fed περίμενε πολύ καιρό για να αυξήσει τα επιτόκια εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η τράπεζα δεν πρέπει να κάνει υπερβολικές διορθώσεις και να αυξήσει τα επιτόκια πολύ γρήγορα.

Αγορές και οικονομολόγοι αναμένουν τα στοιχεία για την πορεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τις μέσες προβλέψεις της έρευνας του Bloomberg αναμένεται να επιβραδυνθεί ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός.

Ο πληθωρισμός

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Ιουνίου που θα δημοσιευτούν την Τρίτη στις 8:30 π.μ. στην Ουάσιγκτον αναμένεται να δείξουν τις πρώτες μειώσεις στον συνολικό και τον βασικό πληθωρισμό από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις μέσες προβλέψεις σε έρευνα του Bloomberg. Αυτά τα ποσοστά ήταν 4,2% και 2,9% τον Μάιο.

Ωστόσο, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να γίνουν πιο περίπλοκες καθώς η σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται. Ήδη οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον η αβεβαιότητα εντείνεται καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει εξηγήσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να δώσει στίγμα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο Γουόρς θα βρεθεί σήμερα και αύριο στην ενώπιον του Κογκρέσου στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έκθεσης της Fed για τη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων από τη Fed μέχρι το τέλος του έτους και μια δεύτερη μέχρι τα μέσα του 2027 — κάτι που πιθανώς δεν αρκεί, ανέφερε ο Al-Hussainy. Θεωρεί ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα ανακαλέσει και τις τρεις μειώσεις κατά ένα τέταρτο του ποσοστού που πραγματοποίησε τους τελευταίους τέσσερις μήνες του περασμένου έτους, ως αντίδραση στην επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση ΔΤΚ αναμένεται να δείξει πτώση 0,1% στις συνολικές τιμές από τον Μάιο, μειώνοντας το ετήσιο επιτόκιο στο 3,8% από 4,2%. Οι βασικές τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,2% από τον Μάιο και 2,8% από τον περασμένο Ιούνιο.

Ακόμα και οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες μετρήσεις ΔΤΚ ενδέχεται να προσφέρουν περιορισμένη ανακούφιση στην αγορά ομολόγων, ωστόσο, όπου οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του Δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων κατά 15 μονάδες βάσης, εξαλείφοντας τα κέρδη της αγοράς για το έτος, όπως μετρώνται από τον δείκτη Bloomberg Treasury.

«Οι επενδυτές παραμένουν επικεντρωμένοι στη συνεδρίαση της FOMC στις 29 Ιουλίου, ως πιθανώς η χρονική στιγμή για την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από τον Γουόρς», έγραψε σε σημείωμα ο Ian Lyngen, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην BMO Capital Markets.

Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου οδήγησε τους traders να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την ΕΚΤ καθώς ενισχύονται οι φόβοι για τον πληθωρισμό.

Για πρώτη φορά μέσα σε ένα μήνα, οι traders αποτιμούν πλήρως μια αύξηση 25 μονάδων βάσης από την Τράπεζα της Αγγλίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακολουθούμενη από μια ακόμη πριν από το τέλος του έτους.

Αναμένουν επίσης ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με μια ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους να θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

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