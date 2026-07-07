Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες

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Παρά τις έντονες προειδοποιήσεις της αγοράς ότι ο νέος φόρος στις δευτερεύουσες κατοικίες θα προκαλούσε φυγή κεφαλαίων και επιβράδυνση των επενδύσεων, η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Έναν μήνα μετά την ψήφιση του λεγόμενου φόρου pied-à-terre, οι πωλήσεις κατοικιών υψηλής αξίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η προσφορά διαθέσιμων ακινήτων συρρικνώνεται, ενισχύοντας περαιτέρω τις τιμές.

Όταν η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, υπέγραψε στις 27 Μαΐου τη νομοθεσία που επιβάλλει πρόσθετη φορολόγηση στις μη κύριες κατοικίες αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων, η κτηματαγορά προειδοποιούσε για σοβαρές συνέπειες. Μεσίτες εκτιμούσαν ότι εύποροι αγοραστές θα εγκατέλειπαν τη Νέα Υόρκη επιλέγοντας τη Φλόριντα, ενώ κατασκευαστές προέβλεπαν αναβολές νέων επενδύσεων και περιορισμό της οικοδομικής δραστηριότητας. Δεν ήταν λίγοι όσοι μιλούσαν για το «φαινόμενο Μαμντάνι», αναφερόμενοι στις φορολογικές πολιτικές του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι και στον κίνδυνο φυγής πλούτου από την πόλη, σημειώνει το CNBC.

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία διαψεύδουν προς το παρόν τις προβλέψεις αυτές. Σύμφωνα με την εταιρεία Olshan Realty, τον Ιούνιο υπογράφηκαν 126 συμβόλαια για διαμερίσματα αξίας άνω των 4 εκατ. δολαρίων, έναντι 124 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παράλληλα, η Brown Harris Stevens κατέγραψε αύξηση 5% στη μέση τιμή πώλησης διαμερισμάτων στο Μανχάταν κατά το δεύτερο τρίμηνο, η οποία διαμορφώθηκε στα περίπου 2,2 εκατ. δολάρια, αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στην κορυφή της αγοράς. Σύμφωνα με την Compass, οι πωλήσεις κατοικιών αξίας 10 έως 20 εκατ. δολαρίων αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ οι συναλλαγές για ακίνητα άνω των 20 εκατ. δολαρίων ενισχύθηκαν κατά 33%, με τις μέσες ζητούμενες τιμές να αυξάνονται κατά 14%.

Νέες σημαντικές συμφωνίες για πολυτελή ακίνητα στη Νέα Υόρκη

Στις σημαντικότερες συμφωνίες του Ιουνίου περιλαμβάνονται η πώληση διώροφου ρετιρέ αξίας 80 εκατ. δολαρίων σε νέο συγκρότημα κοντά στο West Village, διαμερίσματος 26 εκατ. δολαρίων στο κέντρο του Μανχάταν και συνεταιριστικού διαμερίσματος 22 εκατ. δολαρίων στο Upper East Side.

Η Λόρεν Μας της Douglas Elliman, η οποία ολοκλήρωσε συμφωνία για διαμέρισμα αξίας 17,5 εκατ. δολαρίων, αποδίδει την ισχυρή ζήτηση στη μεγάλη ρευστότητα που δημιούργησαν οι πρόσφατες δημόσιες εγγραφές και η άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών. Όπως επισήμανε στο CNBC, «κυκλοφορούν τεράστια ποσά κεφαλαίων και η ζήτηση γίνεται ολοένα ισχυρότερη».

Παρότι αρκετοί αγοραστές πάγωσαν αρχικά τις αποφάσεις τους όταν ανακοινώθηκε ο φόρος, η αβεβαιότητα αποδείχθηκε προσωρινή. Ο Σκοτ Χάστις της Paradigm Advisory στην Compass αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ένα διώροφο ρετιρέ αξίας 16,5 εκατ. δολαρίων (περίπου 1.530 τετραγωνικών μέτρων) έχασε αρχικά ενδιαφερόμενο αγοραστή μετά την ανακοίνωση του μέτρου. Ωστόσο, καθώς οι λεπτομέρειες του νέου φορολογικού καθεστώτος έγιναν σαφέστερες, οι ενδιαφερόμενοι επέστρεψαν και το ακίνητο τέθηκε τελικά υπό συμβόλαιο στις αρχές Ιουνίου.

Ο ίδιος σημειώνει ότι οι αγοραστές πολύ υψηλής καθαρής αξίας ενδιαφέρονται περισσότερο να αποκτήσουν το κατάλληλο ακίνητο στη σωστή χρονική στιγμή του κύκλου της αγοράς παρά να αποφύγουν μια ετήσια φορολογική επιβάρυνση, η οποία στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαμερίσματος εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 98.000 δολάρια.

Έλλειψη προσφοράς

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των υψηλών τιμών παίζει και η έλλειψη προσφοράς. Ο Τζόναθαν Μίλερ, επικεφαλής της εταιρείας αναλύσεων Miller Samuel, υπογραμμίζει ότι το απόθεμα πολυτελών κατοικιών στο Μανχάταν έχει μειωθεί κατά 40% σε σχέση με πέρυσι και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004, όταν ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή των στοιχείων.

Ανάλογη είναι η εμπειρία του Μαρκ Παλέρμο της Douglas Elliman, ο οποίος διαθέτει προς πώληση διαμέρισμα επιφάνειας περίπου 437 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Broome, με ζητούμενη τιμή 19 εκατ. δολαρίων. Το ακίνητο είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα προσφορές έως και 25% χαμηλότερες από την τιμή πώλησης, όμως οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να μειώσουν την αξία του. Μετά την ανάκαμψη των αγορών και τη νέα εισροή ρευστότητας από μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, το διαμέρισμα προσέλκυσε νέα, ισχυρή προσφορά και μπήκε σε διαδικασία ολοκλήρωσης της πώλησης στα τέλη Ιουνίου.

Ο Παλέρμο σημειώνει ακόμη ότι σχεδόν όλες οι αγορές στην ανώτερη κατηγορία πραγματοποιούνται πλέον χωρίς τραπεζικό δανεισμό, με μετρητά, ενώ σημαντικό μέρος της ζήτησης προέρχεται από νεότερους αγοραστές, συχνά κάτω των 40 ετών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από οικογενειακά γραφεία, καταπιστεύματα ή γονικές παροχές.

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του νέου φόρου, η εικόνα των πρώτων εβδομάδων δείχνει ότι η ισχυρή δημιουργία νέου πλούτου, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και η μεγάλη διαθέσιμη ρευστότητα εξακολουθούν να υπερισχύουν των φορολογικών ανησυχιών, διατηρώντας την αγορά πολυτελών ακινήτων της Νέας Υόρκης σε τροχιά ανάπτυξης.