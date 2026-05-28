Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας

Οι νομοθέτες της πολιτείας της Νέας Υόρκης ενέκριναν έναν φόρο στις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη μετά από μήνες πιέσεων από τον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος χρειαζόταν να αυξήσει τους φόρους στους πλούσιους για να διασώσει μια πόλη που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και να χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα προσιτής τιμής του.

Ο φόρος δεύτερης κατοικίας, ο οποίος ψηφίστηκε την Τετάρτη στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού, στοχεύει σε δεύτερες κατοικίες αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο και αναμένεται να αποφέρει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε νέα έσοδα. Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου και θα μπορούσε να προσθέσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο στους φορολογικούς λογαριασμούς ορισμένων ιδιοκτητών πολυτελών διαμερισμάτων, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, Δημοκρατική, αντιτάχθηκε δημόσια στην αύξηση των φόρων σε άτομα με υψηλό εισόδημα και εταιρείες, αλλά εισήγαγε τον φόρο δεύτερης κατοικίας σε αυτό που πολλοί θεώρησαν ως συμβιβασμό με τον αυτοαποκαλούμενο δημοκρατικό σοσιαλιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Είπε ότι η πρόθεση ήταν να εισπραχθούν πρόσθετα έσοδα από υπερπλούσιους μη κατοίκους της Νέας Υόρκης. Το γραφείο της Χότσουλ εκτιμά ότι 10.000 κατοικίες θα υπόκεινται στον φόρο.

Ενώ ο Μαμντάνι έχει χαιρετίσει τον φόρο δεύτερης κατοικίας ως νίκη, αυτός δεν μειώνει σχεδόν καθόλου τα δημοσιονομικά προβλήματα της πόλης και δεν θα δημιουργήσει αρκετή νέα χρηματοδότηση για να εκπληρώσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν υπηρεσίας λεωφορείων και των παντοπωλείων που λειτουργούν από την πόλη. Ο Μαμντάνι αντιμετώπιζε δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ανέμενε ότι η πόλη θα ήταν σε θέση να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό της μέσω εξοικονόμησης κόστους, πρόσθετης κρατικής βοήθειας και του φόρου φόρου δεύτερης κατοικίας.

Η Νέα Υόρκη ανάμεσα σε άλλες πολιτείες που ψηφίζουν φορολογίες πλουσίων

Οι πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών σε όλη τη χώρα στοχεύουν τους πλούσιους τα τελευταία χρόνια για να δημιουργήσουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα.

Νωρίτερα φέτος, η πολιτεία της Ουάσινγκτον και το Μέιν ενέκριναν η καθεμία έναν νέο φόρο στους εκατομμυριούχους. Το 2022, οι κάτοικοι της Μασαχουσέτης ψήφισαν υπέρ ενός πρόσθετου φόρου 4% στο ετήσιο εισόδημα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Το Ρόουντ Άιλαντ έχει φόρο που τίθεται σε ισχύ αυτό το καλοκαίρι σε ορισμένες εξοχικές κατοικίες αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο.

Στελέχη του κλάδου ακινήτων και άλλοι επιχειρηματικοί ηγέτες είχαν αντιδράσει στον φόρο δεύτερης κατοικίας της Νέας Υόρκης, λέγοντας ότι θα ήταν δαπανηρή η εφαρμογή του και δεν θα παρείχε μεγάλη απόδοση. Ενώ η ομάδα της κυβερνήτου εκτιμά ότι ο νέος φόρος θα αποφέρει 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στα 350 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Υπουργείο Οικονομικών της πόλης θα καθορίσει εάν μια κατοικία είναι δεύτερη κατοικία και θα υπολογίσει την αγοραία αξία της. Ένα σπίτι που μόλις φτάνει το όριο για τον φόρο θα μπορούσε να επιβαρυνθεί με δεκάδες χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο.

Αντίθετα, ο δισεκατομμυριούχος χρηματιστής Κεν Γκρίφιν, ο οποίος αγόρασε ένα ρετιρέ στο Μανχάταν το 2019 για περίπου 238 εκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλήξει να οφείλει 1 εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα σε νέους φόρους για αυτό το ακίνητο.

Ο Γκρίφιν έχει επικρίνει τον Μαμντάνι επειδή τον επέλεξε ως πρωταρχικό στόχο για τον φόρο δεύτερης κατοικίας. Πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι η επενδυτική του εταιρεία Citadel θα «διπλασιάσει» την επένδυσή του στο Μαϊάμι ως τόπο ανάπτυξης αντί της Νέας Υόρκης.

«Ο Μαμντάνι το είπε ξεκάθαρα: Η Νέα Υόρκη δεν καλωσορίζει την επιτυχία», είπε.