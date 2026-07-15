Εφάπαξ: Έρχονται αλλαγές, επί τα βελτίω, στον τρόπο υπολογισμού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος ετοιμάζει η κυβέρνηση και προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή από το 2027.

Πρόκειται για μια ακόμη αλλαγή στον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, η οποία αναμένεται να καταργήσει το διπλό σύστημα υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων που ισχύει σήμερα και οδηγεί σε κατάφορη αδικία εις βάρος των νέων εργαζόμενων, οι οποίοι – τελικώς – λαμβάνουν μόνο τις εισφορές που πλήρωσαν κατά τα χρόνια της εργασίας τους.

Ο υπολογισμός του εφάπαξ

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα υπολογισμού το εφάπαξ διαμορφώνεται από δύο χρονικά διαστήματα ασφάλισης: Το πρώτο αφορά τα έτη ασφάλισης έως το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας δηλαδή από το 2009 εως το 2013. Το δεύτερο αφορά τα έτη από το 2014 και εντεύθεν, το οποίο δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των ποσών. Μάλιστα εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό ένα μέρος του εφάπαξ έχει μετατραπεί σε άτοκη επιστροφή εισφορών.

Η συνολική μείωση που επέφερε αυτός ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ μπορεί να αγγίζει και το 23% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για όσους απομακρύνονται χρονικά από την περίοδο 2009 – 2013. Οι προτεινόμενες αλλαγές από την κυβέρνηση έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα πιο δίκαιο και σταθερό πλαίσιο.

Οι προτάσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το φθινόπωρο αφορούν αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, με επέκταση της πενταετίας 2009-2013, που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του καλύτερου τμήματος του εφάπαξ.

Επίσης, προτείνεται νέος υπολογισμός για όσους αποχωρούν μετά το 2026, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και «θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους».

Τα σημερινά ποσά στο εφάπαξ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, στο Δημόσιο το μέσο εφάπαξ για τους πολιτικούς υπαλλήλους ανέρχεται στα 24.600 ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το 2025. Για τους δημοτικούς υπαλλήλους (ΤΑΔΚΥ) ανέρχεται στα 21.200 ευρώ, παρουσιάζοντας σχετικά μεγάλη αύξηση, ύψους 960 ευρώ, σε σχέση με το 2025.

Στα Σώματα Ασφαλείας το μέσο εφάπαξ το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 24.500 ευρώ, παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση κατά 11.000 ευρώ. Στους εκπαιδευτικούς το μέσο εφάπαξ ανέρχεται στα 24.500 ευρώ, παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση. Για τους υπαλλήλους που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια (καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες, δικαστικοί κ.λπ.), το μέσο εφάπαξ στις πληρωμές του α΄ διμήνου ανέρχεται στα 40.100 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.000 ευρώ.

Για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν από τα Δημόσια Νοσοκομεία και είναι σε λίστα αναμονής για να πάρουν το εφάπαξ, το μέσο ποσό στις πληρωμές του πρώτου διμήνου του 2026 ανέρχεται στα 23.226 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.103 ευρώ από το 2025. Οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ λαμβάνουν εφάπαξ 103.000 ευρώ, αυξημένο κατά 30.000 ευρώ σε σχέση με το 2025. Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ λαμβάνουν εφάπαξ 52.300 ευρώ, αυξημένο κατά 10.000 ευρώ από το 2025.

Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, το πληρωτέο εφάπαξ ανέρχεται στα 44.000 ευρώ κατά μέσο όρο και παρουσιάζει μείωση κατά 5.500 ευρώ από το 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα 49.781 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους της ΕΡΤ, το πληρωτέο εφάπαξ στο πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται στα 11.751 ευρώ και παρουσιάζει μείωση κατά 25.807 ευρώ.