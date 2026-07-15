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Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία για την ΕΑΤ η πιστοποίηση Pillar Assessment

Η ΕΑΤ είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που αποκτά, μετά από μια μακρόχρονη και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, την πιστοποίηση Pillar Assessment

Economy 15.07.2026, 11:47
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Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία για την ΕΑΤ η πιστοποίηση Pillar Assessment
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Την έγκριση της αίτησης Αξιολόγησης Πυλώνων («Pillar Assessment») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) ολοκλήρωσε και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ (DG GROW).

Έτσι, η ΕΑΤ είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που αποκτά, μετά από μια μακρόχρονη και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, την πιστοποίηση Pillar Assessment.

Το Pillar Assessment αποτελεί μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που διενεργείται από ανεξάρτητους ελεγκτές υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστοποιεί ότι, ο αξιολογούμενος οργανισμός διαθέτει την διακυβέρνηση, τη δομή, τα συστήματα, τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες που είναι ισοδύναμα με αυτά της Επιτροπής, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ευρωπαϊκούς πόρους υπό έμμεση διαχείριση.

Πρόκειται για μια ιστορική και εθνικής εμβέλειας επιτυχία. Η ΕΑΤ εντάσσεται πλέον στον στενό κύκλο των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών της ΕΕ που έχουν περάσει με επιτυχία αυτήν την αξιολόγηση και αναβαθμίζεται σε καίριο εταίρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πιστοποίηση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα τόσο του μετασχηματισμού της Τράπεζας που ξεκίνησε το 2019, όσο και μιας απαιτητικής προετοιμασίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Με την πιστοποίηση, η ΕΑΤ αποκτά την ιδιότητα του εταίρου υλοποίησης και ένα πλήρες φάσμα νέων δυνατοτήτων:

● Πρόσβαση στα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία 2028–2034: η ΕΑΤ μπορεί να καταστεί ο βασικός ελληνικός φορέας πρόσβασης στα χρηματοδοτικά μέσα του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

● Διαχείριση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για μετά τις 31 Αυγούστου 2026: η ΕΑΤ θα μπορεί να διαχειριστεί περί τα 2 δισ. ευρώ πόρων του ΤΑΑ, προσελκύοντας πρόσθετους πόρους του τραπεζικού συστήματος και διοχετεύοντας τα σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.

● Άμεση πρόσβαση σε εγγυήσεις της ΕΕ μέσω προγραμμάτων όπως το InvestEU: δυνατότητα για αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης προς όφελος των επιχειρήσεων και με στόχευση σε επενδύσεις σε υποδομές, πράσινη μετάβαση και καινοτομία.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα (2019–2026), η ΕΑΤ έχει εγκρίνει συνολική χρηματοδότηση σε περισσότερα από 88.000 δάνεια ύψους πάνω από 15,15 δισ. ευρώ, προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επιτυγχάνοντας έναν συντελεστή μόχλευσης 2,68 φορές επί των δημόσιων πόρων που διαχειρίζεται.

Η συμβολή αυτής της δραστηριότητας στην Ελληνική οικονομία υπήρξε καταλυτική:

· Η οικονομία ενισχύθηκε με €12,5 δισ. πρόσθετου ΑΕΠ, αποτυπώνοντας ένα ισχυρό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή.

· Υποστηρίχθηκαν 383.600 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την απασχόληση.

· Δημιουργήθηκε πρόσθετο εισόδημα €7,3 δισ. για τους εργαζομένους.

· Τα δημόσια έσοδα ενισχύθηκαν κατά €5 δισ., επιβεβαιώνοντας τον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των παρεμβάσεων της Τράπεζας.

Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΑΤ μετατρέπει τη χρηματοδότηση σε απτή ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία. Οπότε, δυνατότητα διαχείρισης περαιτέρω πόρων για αναπτυξιακούς σκοπούς θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αποτύπωμα στο μέλλον.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης που επόπτευσε από την αρχή την όλη διαδικασία προετοιμασίας και αξιολόγησης της ΕΑΤ, δήλωσε: «Η επίτευξη του Pillar Assessment από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί μια σημαντική επιτυχία και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΑΤ αποκτά πλέον τη δυνατότητα να διαχειριστεί επιπλέον πόρους και να τους αξιοποιήσει, μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και χαμηλότοκων δανείων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι σημαντικοί αυτοί πόροι με τη σειρά τους, αναμένεται ότι θα κινητοποιήσουν παράλληλα πρόσθετα κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα. Στόχος είναι να δώσουμε σε περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση, ώστε να επενδύσουν, να εκσυγχρονιστούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Επομένως, η πιστοποίηση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια διεθνή αναγνώριση της θεσμικής ωριμότητας της ΕΑΤ. Αποτελεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, με περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες ευκαιρίες και ανάπτυξη για όλους. Θέλω να συγχαρώ την Διοίκηση και τους εργαζόμενους στην ΕΑΤ για τη σημαντική αυτή εξέλιξη που διανοίγει νέες προοπτικές τόσο για την Τράπεζα όσο και για την ελληνική οικονομία.»

O Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Γιώργος Ζαββός υπογράμμισε: «Η ολοκλήρωση του Pillar Assessment αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο, που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον ρόλο της ΕΑΤ και δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την ελληνική οικονομία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επενδύσεων στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας- και γι’ αυτό ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΕΑΤ- και αποτελεί ισχυρό εφαλτήριο για την επόμενη ημέρα της ΕΑΤ»
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου ανέφερε: «Η πιστοποίηση του Pillar Assessment που μόλις λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ορόσημο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό αναπτυξιακό οικοσύστημα. Αναγνωρίζει τη θεσμική ωριμότητα του οργανισμού μας και ανοίγει ένα νέο δίαυλο άμεσης πρόσβασης στους ευρωπαϊκούς πόρους, διευρύνοντας την εργαλειοθήκη υποστήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ευχαριστώ και συγχαίρω όλο το προσωπικό και τα στελέχη της ΕΑΤ που εργάστηκαν σκληρά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έχοντας αυτή τη σημαντική διεθνή αναγνώριση θα συνεχίσουμε το έργο της ΕΑΤ προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

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