Blue Book: Πρόγραμμα για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

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Σε επικαιροποίηση των κανόνων του προγράμματος πρακτικής άσκησης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζοντας ένα ενιαίο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο που καθιστά το πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς και καλύτερα ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της Ευρώπης σε θέματα δεξιοτήτων και απασχόλησης.

Το Blue Book λαμβάνει περίπου 36.000 αιτήσεις κάθε χρόνο και προσφέρει σχεδόν 2.000 θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε ολόκληρη την Επιτροπή, σε 14 οργανισμούς και φορείς της ΕΕ

Για πρώτη φορά, οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Επιτροπής – την «πρακτική άσκηση του Blue Book» –, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση σε πρακτικές ασκήσεις υψηλής ποιότητας και αναγνωρίζοντας την αξία των διαφορετικών μαθησιακών διαδρομών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ότι οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης που προσφέρει αντανακλούν καλύτερα την ποικιλομορφία των ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλλαγή αυτή υποστηρίζει τους στόχους της «Ένωσης Δεξιοτήτων», βοηθώντας τους αποφοίτους της ΕΕΚ να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία σε ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Αναγνωρίζει επίσης τη σημαντική συμβολή της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας.

Βlue Book και οικονομικοί όροι

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο ενισχύει επίσης τους οικονομικούς όρους που ισχύουν για τους ασκούμενους, βελτιώνοντας τη δομή των επιχορηγήσεων και των επιδομάτων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πρακτικών και οικονομικών εμποδίων στη συμμετοχή. Οι αλλαγές αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να καταστήσουν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πιο χωρίς αποκλεισμούς για υποψηφίους με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, από ολόκληρη την Ένωση.

Παράλληλα, οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη δέσμευση της Επιτροπής για την ένταξη, τη δικαιοσύνη και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Υποστηρίζουν την ίση μεταχείριση και αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενοι μπορούν να μάθουν και να συνεισφέρουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες, ενώ περιλαμβάνουν σαφείς διατάξεις κατά της παρενόχλησης και της διάκρισης. Το αναθεωρημένο πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη γεωγραφική ισορροπία, με στόχο τη διασφάλιση ευρείας εκπροσώπησης σε όλα τα κράτη μέλη.

Αντικαθιστώντας τις προηγούμενες, ξεχωριστές αποφάσεις με ένα εκσυγχρονισμένο και απλοποιημένο πλαίσιο, η Επιτροπή καθιστά τους κανόνες πιο κατανοητούς τόσο για τους υποψηφίους και τους ασκούμενους όσο και για τις υπηρεσίες. Αυτό θα βελτιώσει τη συνοχή σε ολόκληρο το πρόγραμμα και θα συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική διοίκηση.

Το νέο πλαίσιο θα καθοδηγεί πλέον την οργάνωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης της Επιτροπής βάσει ενός σαφέστερου και πιο σύγχρονου συνόλου κανόνων, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να προσελκύει ταλαντούχους νέους από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποψήφιες χώρες που επωφελούνται από τη στρατηγική προ-ένταξης, προσφέροντας παράλληλα μια δίκαιη, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εμπειρία.

Επόμενα βήματα

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα αρχίσουν να ισχύουν για την περίοδο που ξεκινά τον Μάρτιο του 2027.

Οι αιτήσεις για την εν λόγω περίοδο θα γίνονται δεκτές από τις 22 Ιουλίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Blue Book» είναι το εμβληματικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προσελκύει κυρίως πρόσφατους πτυχιούχους πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από πρώτο χέρι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, γενικότερα, τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το πρόγραμμα βοηθά επίσης τους ασκούμενους να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των πολιτικών της ΕΕ, ενώ παράλληλα αποκτούν εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον.

Με την πάροδο των ετών, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Blue Book» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά και ανταγωνιστικά προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ. Λαμβάνει περίπου 36.000 αιτήσεις κάθε χρόνο και προσφέρει σχεδόν 2.000 θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε ολόκληρη την Επιτροπή, σε 14 οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS).