UBS: Θετική για τις αναδυόμενες αγορές – Το αισιόδοξο και το δυσμενές σενάριο

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Θετική παραμένει η UBS για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, εκτιμώντας ότι οι ισχυρές εταιρικές επιδόσεις, η ανθεκτικότητα των οικονομιών και η συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής πορείας και το 2027.

Όπως επισημαίνει η ελβετική τράπεζα, οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο της τελευταίας δεκαετίας, με τον δείκτη MSCI Emerging Markets να ενισχύεται κατά 22,7%, χάρη κυρίως στη σημαντική αύξηση των εταιρικών κερδών.

Η UBS διατηρεί τον στόχο της για τον δείκτη MSCI Emerging Markets στις 1.920 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027, προβλέποντας αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 18% το 2027. Εκτιμά μάλιστα ότι, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται και η μεταποίηση στις αναδυόμενες οικονομίες βελτιώνεται, η άνοδος των αγορών θα διευρυνθεί πέρα από τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Προοπτικές

Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, οι προοπτικές των αναδυόμενων αγορών στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: την ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών, τις ελκυστικές αποτιμήσεις, τη συνεχιζόμενη επενδυτική δαπάνη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ένα ανθεκτικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη παραμένουν ανοδικές στις περισσότερες αγορές, ενώ ακόμη και αν εξαιρεθούν οι δύο μεγάλοι «παίκτες» της τεχνολογίας, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, οι προβλέψεις για την αύξηση των κερδών την περίοδο 2026-2027 παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Η UBS αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει τη μεταβλητότητα, κυρίως στις αγορές της Βόρειας Ασίας και στον κλάδο του τεχνολογικού εξοπλισμού, ωστόσο θεωρεί ότι η συνολική εικόνα παραμένει θετική.

Καταλύτης το πετρέλαιο

Η αποκλιμάκωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τιμές του πετρελαίου και η σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αναμένεται, σύμφωνα με την UBS, να ευνοήσουν περισσότερο τους καθαρούς εισαγωγείς ενέργειας και τους κυκλικούς κλάδους. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο για την πορεία των αναδυόμενων αγορών θα διαδραματίσουν οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και η πορεία του δολαρίου, καθώς μια πιο ήπια νομισματική πολιτική θα μπορούσε να ευνοήσει αγορές όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική.

Ποιες αγορές προτιμά

Σε περιφερειακό επίπεδο, η UBS εξακολουθεί να προτιμά τις μετοχές της ηπειρωτικής Κίνας, δίνοντας προτεραιότητα στις μετοχές τύπου A έναντι των H-shares, καθώς βλέπει επιτάχυνση της κερδοφορίας με αιχμή την τεχνολογία και τον κλάδο της υγείας, σε συνδυασμό με τη στήριξη της οικονομικής πολιτικής και την ταχεία υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναβαθμίζει την Ινδία σε σύσταση «Attractive», επικαλούμενη τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, την επιτάχυνση της αύξησης των εταιρικών κερδών και τις πιο ελκυστικές αποτιμήσεις μετά την αποκλιμάκωση των ενεργειακών πιέσεων. Αντίθετα, υποβαθμίζει την Ινδονησία σε «Neutral», καθώς δεν διαβλέπει άμεση ανάκαμψη της κερδοφορίας.

Θετική παραμένει επίσης για τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και τις εταιρείες που επωφελούνται από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι κατασκευαστές εξοπλισμού ημιαγωγών και οι κινεζικές εταιρείες που ενισχύονται από τις πολιτικές τεχνολογικής αυτάρκειας.

Για την αναδυόμενη Ευρώπη, η UBS διατηρεί πιο ισορροπημένη στάση, διακρίνοντας ενδείξεις κυκλικής ανάκαμψης και ελκυστικές αποτιμήσεις, με τη ζήτηση στο εσωτερικό και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες να λειτουργούν υποστηρικτικά. Στη Λατινική Αμερική βλέπει σημαντικά οφέλη από τη διαφοροποίηση προς φυσικά περιουσιακά στοιχεία και μη τεχνολογικούς κλάδους, ενώ θεωρεί ότι οι επερχόμενες εκλογές και οι αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας θα αποτελέσουν τους βασικούς καταλύτες για τη βραζιλιάνικη αγορά.

Τι θα δείξουν τα αποτελέσματα

Η UBS θεωρεί ότι η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου θα αποτελέσει τον επόμενο σημαντικό καταλύτη για τις αναδυόμενες αγορές, με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση των κερδών ανά μετοχή του δείκτη MSCI EM κατά περίπου 39% σε ετήσια βάση.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις ή η πορεία των επιτοκίων, η επενδυτική τράπεζα διατηρεί εποικοδομητική στάση για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και συστήνει στους επενδυτές να διατηρήσουν πλήρη έκθεση στις αναδυόμενες αγορές, με έμφαση στη διαφοροποίηση και στην επιλογή αγορών που συνδυάζουν διαρθρωτική ανάπτυξη, ισχυρή εσωτερική ζήτηση, ευνοϊκή οικονομική πολιτική και έκθεση στα εμπορεύματα.

Ως αισιόδοξο σενάριο, η UBS θέτει στόχο τις 2.050 μονάδες για τον δείκτη MSCI Emerging Markets έως τον Ιούνιο του 2027, εφόσον υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής διεθνώς, αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, ισχυρότερη στήριξη της κινεζικής οικονομίας και συνέχιση της δυναμικής των εταιρικών κερδών.

Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο προβλέπει υποχώρηση του δείκτη στις 1.300 μονάδες, σε περίπτωση σημαντικής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, νέας ανόδου του πληθωρισμού, ενίσχυσης του δολαρίου ή αποδυνάμωσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.