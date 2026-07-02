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UBS: Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης

Πού βλέπει ευκαιρίες μετά το ράλι του πρώτου εξαμήνου η UBS

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 02.07.2026, 20:00
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UBS: Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Περιθώρια διεύρυνσης του ανοδικού ράλι στις ευρωπαϊκές μετοχές βλέπει η UBS, παρά την εντυπωσιακή άνοδο που έχει ήδη καταγραφεί από τις αρχές του έτους, εκτιμώντας ότι οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους πέρα από τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη προς κλάδους που στηρίζονται από διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, τη δημοσιονομική στήριξη και τη βελτίωση του οικονομικού κύκλου.

Στο ημερήσιο σημείωμά της (Daily Europe), η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν τον Ιούνιο με την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση από το 2020. Ο δείκτης MSCI Europe ενισχύθηκε κατά 10,5% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας κατέγραψε άνοδο 44%, με μοχλό τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση των ενεργειακών τιμών και την αποκλιμάκωση των ανησυχιών για μια ιδιαίτερα επιθετική νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνέβαλε επίσης στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, περιορίζοντας τους φόβους για νέα άνοδο του πληθωρισμού και για περαιτέρω επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Βλέπει ευρύτερη συμμετοχή στο ράλι

Η UBS σημειώνει ότι μέχρι σήμερα η άνοδος ήταν σχετικά περιορισμένη σε λίγους κλάδους και μετοχές, με αρκετούς τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς να εξακολουθούν να υπολείπονται των προηγούμενων υψηλών τους.

Για τον λόγο αυτό εκτιμά ότι υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε το ανοδικό κύμα να διευρυνθεί, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πλέον ευκαιρίες σε επιχειρήσεις που επωφελούνται από μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές τάσεις και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών.

Θετική για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό κλάδο, υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση των δεικτών της μεταποίησης, αλλά και οι επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενισχύει, σύμφωνα με την τράπεζα, σειρά μακροπρόθεσμων επενδυτικών θεμάτων, όπως η επαναπατρισμός παραγωγικών δραστηριοτήτων (reshoring), οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες και η ηλεκτροποίηση της οικονομίας.

Ο κλάδος επωφελείται επίσης από τις μεγάλες επενδύσεις για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές έναντι των αντίστοιχων αμερικανικών βιομηχανικών εταιρειών.

Η UBS συνεχίζει να προτιμά επιχειρήσεις με έκθεση στην αεροδιαστημική και την άμυνα, στις επενδύσεις σε data centers και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η ζήτηση διατηρείται ισχυρή σε διαρθρωτική βάση.

Ευκαιρίες και στον κλάδο της κατανάλωσης

Θετικές προοπτικές διαβλέπει η UBS και για τον ευρωπαϊκό κλάδο των καταναλωτικών διαρκών αγαθών (consumer discretionary).

Όπως αναφέρει, οι αποτιμήσεις βρίσκονται κοντά στα χαμηλά του οικονομικού κύκλου, ενώ οι προοπτικές κερδοφορίας βελτιώνονται, καθώς η τελική ζήτηση σταθεροποιείται.

Η τράπεζα εκτιμά ότι ο κλάδος των ειδών πολυτελείας θα επιστρέψει σε ανάπτυξη το 2026, έπειτα από δύο χρόνια προσαρμογής, με κινητήριους μοχλούς τη διάθεση νέων προϊόντων, την αύξηση των πωλήσεων και τη διατήρηση της ζήτησης από καταναλωτές υψηλού εισοδήματος.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αμερικανική αγορά παραμένει ισχυρή, η κινεζική οικονομία εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης και η καταναλωτική δραστηριότητα στην Ευρώπη αποδεικνύεται ανθεκτική.

Γερμανία: Οι δημοσιονομικές δαπάνες στηρίζουν τις προοπτικές

Η UBS βλέπει επίσης επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες στη Γερμανία, καθώς οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες αναμένεται να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα και τα εταιρικά κέρδη.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση του καγκελάριου Friedrich Merz έχει θέσει ως προτεραιότητα την αναζωογόνηση της οικονομίας, ενώ η Bundestag ενέκρινε σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών για το 2026, με έμφαση στις υποδομές και την άμυνα.

Η τράπεζα προβλέπει ότι η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,6% το 2026 και κατά 1,5% το 2027, ενώ επισημαίνει ότι οι γερμανικές μετοχές προσφέρουν και ελκυστική μερισματική απόδοση, περίπου 2,5%.

Η UBS εξακολουθεί να προτιμά εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και έκθεση στην άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή μετάβαση και τον αυτοματισμό.

Ουδέτερη στάση συνολικά για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Παρά τις επιλεκτικές ευκαιρίες, η UBS διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τις ευρωπαϊκές μετοχές συνολικά.

Όπως αναφέρει, μετά το έντονο ράλι του τεχνολογικού κλάδου, οι προοπτικές εμφανίζονται πλέον περισσότερο ισορροπημένες, γεγονός που δικαιολογεί ουδέτερη στάση απέναντι στις μετοχές τεχνολογίας.

Αντίθετα, προτιμά τους κλάδους όπου συνδυάζονται η διαρθρωτική ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών και η βελτίωση του οικονομικού κύκλου, όπως οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά και η γερμανική αγορά.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μειώνει την πίεση προς την ΕΚΤ

Η UBS επισημαίνει ακόμη ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% τον Μάιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,4% από 2,6%.

Κατά την εκτίμησή της, τα στοιχεία αυτά μειώνουν την ανάγκη για μια πιο επιθετική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν και οι αξιωματούχοι της αναμένεται να διατηρήσουν αυστηρή ρητορική όσο ο δομικός πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο.

Βασικό σενάριο της UBS παραμένει μία ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και όχι ένας παρατεταμένος κύκλος επιθετικών αυξήσεων.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης θα υποχωρήσουν όσο περιορίζονται οι ανησυχίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αναφερόμενη στις πληροφορίες ότι η Meta Platforms εξετάζει τη δημιουργία υπηρεσίας cloud για την παροχή υπολογιστικής ισχύος και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η UBS σημειώνει ότι οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Παρότι αναγνωρίζει ότι έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, θεωρεί ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου παραμένουν ισχυρά, καθώς οι υπηρεσίες cloud συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς και η ζήτηση για εφαρμογές agentic AI ενισχύεται.

Για τους επενδυτές, η UBS επαναλαμβάνει ότι η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων παραμένει η ενδεδειγμένη στρατηγική, δίνοντας έμφαση σε επιλεγμένες εταιρείες data centers, στον κλάδο των πληρωμών, αλλά και σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά θέματα όπως η ενέργεια, οι φυσικοί πόροι και η μακροζωία.

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