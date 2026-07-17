Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο

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Eκτακτες συνελεύσεις προσωπικού τον Αύγουστο θα διοργανώσει το συμβούλιο εργαζομένων της γερμανικής Volkswagen με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ολιβερ Μπλούμε , δίνοντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία να τον ρωτήσουν επίμονα για τα σχέδια που απειλούν έως και 140.000 θέσεις εργασίας.

Ο Μπλούμε θα παραστεί σε συναντήσεις με το προσωπικό στην έδρα της εταιρείας στο Βόλφσμπουργκ στις 25 Αυγούστου, καθώς και στα εργοστάσια στο Έμντεν και στο Τσβίκαου στις 26 Αυγούστου, ανέφερε το συμβούλιο εργαζομένων σε ενημέρωση προς το προσωπικό, την οποία είδε το Reuters.

Το Έμντεν και το Τσβίκαου είναι δύο από τα τέσσερα εργοστάσια που κινδυνεύουν με κλείσιμο τα επόμενα χρόνια, αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση.

Η Volkswagen ενδέχεται να καταργήσει άλλες 50.000 θέσεις εργασίας, επιπλέον των 50.000 απολύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική από πλευράς κόστους, έχει δήλωσει ο διευθυνων συμβουλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα απειλούμενα κλεισίματα εργοστασίων μετά το 2030 θέτουν σε κίνδυνο άλλες 40.000 θέσεις εργασίας, ανέφερε το συμβούλιο εργαζομένων. Ένας εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν συμφωνίες και, ως εκ τούτου, αρνήθηκε να σχολιάσει τον αριθμό αυτό.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω της αδύναμης κινεζικής αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισμού. Ο όμιλος παρέδωσε το β’ τρίμηνο του έτους στην Κίνα περίπου 26% λιγότερα οχήματα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό μείωσε τις παραδόσεις κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το 2025. Επιπλέον, οι πωλήσεις της βασικής μάρκας Volkswagen στο α’ τρίμηνο είχαν ήδη μειωθεί κατά 14%. Στο β’ τρίμηνο η Audi είχε μείωση κατά 8,2% και η Porsche κατά 18%, ενώ η Skoda σημείωσε αύξηση κατά 5%.

Η πρόεδρος του συμβουλίου των εργαζομένων της Volkswagen Ντανιέλα Καβάλιο εξέφρασε πρόσφατα την οργή της για την «ασάφεια» που δημιούργησε η πρόσφατη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου της εταιρειας για το πρόγραμμα εξυγίανσης και περικοπών και κάλεσε τον κ. Μπλούμε «να μιλήσει ξεκάθαρα για τις φήμες γύρω από τα σχέδια της διοίκησης για το μέλλον του ομίλου».