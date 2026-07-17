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CrediaBank: Αυξάνει το free float factor ο FTSE Russell, μετά το placement

Γιατί η FTSE Russell προχώρησε σε αναθεώρηση του συντελεστή ελεύθερης διασποράς (free float factor) της CrediaBank

Business 17.07.2026, 09:02
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CrediaBank: Αυξάνει το free float factor ο FTSE Russell, μετά το placement
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Η ολοκλήρωση της διάθεσης μετοχών (secondary placing) της CrediaBank οδήγησε την FTSE Russell σε αναθεώρηση του συντελεστή ελεύθερης διασποράς (free float factor) της μετοχής στους διεθνείς δείκτες της.

Η CrediaBank θα συνεχίσει να συμμετέχει στους δείκτες FTSE All-World Index, FTSE Global Large Cap Index, FTSE Emerging Index και FTSE MPF All-World Index, χωρίς καμία μεταβολή στον αριθμό των εισηγμένων μετοχών της, ο οποίος παραμένει στα 1,993 δισ..

Η βασική αλλαγή αφορά τον συντελεστή ελεύθερης διασποράς, ο οποίος αυξάνεται στο 46,64% από 29,91%, αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη διασπορά των μετοχών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η αναθεώρηση θα τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 20 Ιουλίου, με τα παθητικά χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τους δείκτες της FTSE Russell να προχωρούν στις αντίστοιχες προσαρμογές των θέσεών τους.

Αλλαγές και στο Euronext Athens

Την ίδια ώρα, και η Euronext Athens ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετοχών της CrediaBank, ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας σε όλους τους δείκτες θα αλλάξει από 30% σε 47%.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
• Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
• FTSE/X.A. Large Cap
• FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
• FTSE/Χ.Α. Τράπεζες
• FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Επίσης, αλλαγή υπήρξε και για τον συντελεστή βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG από 25,10% σε 39,33%.

Οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026.

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