CrediaBank: Πέρασαν τα πακέτα του placement – Άλλαξε χέρια το 16,7% στα 0,90 ευρώ

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Ολοκληρώθηκε και τυπικά η ιδιωτική τοποθέτηση (placement) μετοχών της CrediaBank από τη Thrivest Holding Ltd των Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, με τη μεταβίβαση του 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB).

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου πέρασαν συνολικά 11 πακέτα που αφορούσαν 333.333.333 μετοχές, με τιμή διάθεσης τα 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της Thrivest στην CrediaBank περιορίζεται στο 24%, από 40,7%, παραμένοντας ωστόσο ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της τράπεζας.

Ισχυρό το ενδιαφέρον

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, καταγράφοντας υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού. Το ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές οδήγησε μάλιστα στην αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε long-only θεσμικούς επενδυτές, εξέλιξη που ενισχύει τη μετοχική βάση της τράπεζας και διευρύνει τη διεθνή επενδυτική της παρουσία.

Τη διαδικασία του ABB συντόνισαν οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities ως διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Η συναλλαγή αυξάνει το free float της CrediaBank από περίπου 30% σε 47%, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής, περιορίζοντας το λεγόμενο overhang και βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για υψηλότερη στάθμιση σε χρηματιστηριακούς δείκτες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια.