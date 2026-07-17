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Αγορά εργασίας: Ανακατατάξεις στις προσλήψεις – Αυξημένοι μισθοί και επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, για την αγορά εργασίας της Βόρειας Ελλάδας η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 17.07.2026, 07:00
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Αγορά εργασίας: Ανακατατάξεις στις προσλήψεις – Αυξημένοι μισθοί και επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Σε περίοδο αναδιατάξεων βρίσκεται η αγορά εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα με την πλειονότητα επιχειρήσεων να σχεδιάζει αύξηση του προσωπικού αλλά και επέκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις πρόκειται να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, ενώ το 55% θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων ως την  σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση προσφέροντας μάλιστα αυξημένους μισθούς. Ταυτοχρόνως το 41% των επιχειρήσεων  σχεδιάζει την επέκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αγορά εργασίας

Αγορά εργασίας: Οι πιο περιζήτηττες δεξιότητες

Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, για την αγορά εργασίας της Βόρειας Ελλάδας η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα τρία χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές, έναντι 61% το 2025.

Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας το ποσοστό τους από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα (54%), η αυτοπαρακίνηση (51%), η ενσυναίσθηση (46%) και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (42%), οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών.

Δυσκολίες στελέχωσης

Στη διαδικασία στελέχωσης, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση του κατάλληλου προσωπικού. Το 55% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει, ενώ ακολουθούν η διαχείριση των προσδοκιών σχετικά με τα πακέτα αποδοχών και παροχών (52%), η έλλειψη ταλέντων (44%) και η διαχείριση της έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων (41%).

Η βελτίωση των μισθών εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού (55%), ενώ ακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (50%), η βελτίωση της διαφάνειας και της εσωτερικής επικοινωνίας (41%) και η προσφορά ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης (38%).

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο σε πιο σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η συχνή ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων και η παροχή εξατομικευμένων πακέτων παροχών (36%).

Θετικές προοπτικές για το 2026

Παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην προσέλκυση ταλέντων, οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διατηρούν θετικές προοπτικές για το 2026, καθώς το 60% δηλώνει ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του μέσα στη χρονιά και μόλις το 5% θα προχωρήσει σε μείωση. Η πρόθεση για προσλήψεις συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική ανάπτυξη κατά 89%, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2025 (70%).

Η έρευνα της Randstad επιβεβαιώνει ότι οι πιο περιζήτητοι ρόλοι για το 2026 στη Βόρεια Ελλάδα αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται οι μηχανικοί (59%), οι AI specialists (33%) και οι data analysts (25%), ενώ ακολουθούν οι ειδικότητες των operations & εφοδιαστικής αλυσίδας (20%), του ανθρώπινου δυναμικού (HR) (19%) και του IT & software (15%).

Οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διατηρούν συγκρατημένη αλλά θετική στάση απέναντι στη μισθολογική ανταγωνιστικότητα και την εξέλιξη των αποδοχών. Το 24% των εργοδοτών δηλώνει ότι οι μισθοί που προσφέρει η εταιρεία του είναι υψηλότεροι σε σύγκριση με εκείνους των ανταγωνιστών, ενώ η πλειονότητα τους αξιολογεί ως παρόμοιους.

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