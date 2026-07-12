 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(10) "Job Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 12.07.2026, 12:30
Σχολιάστε
Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Επιμέλεια Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πολλές χώρες, της Ευρώπης, η άτυπη απασχόληση αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της οικονομίας και της αγοράς εργασίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη δημιουργία εισοδήματος.

Ωστόσο, η άτυπη κατάσταση θέτει τους εργαζόμενους σε υψηλότερο κίνδυνο ευαλωτότητας και επισφάλειας.

Η εργασία σε αυτήν την άτυπη ή γκρίζα οικονομία, όπως μερικές φορές ονομάζεται, αφήνει τους εργαζόμενους συχνά χωρίς καμία προστασία από την εργατική νομοθεσία, κοινωνικές παροχές όπως σύνταξη, ασφάλιση υγείας ή άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών. Εργάζονται συστηματικά για χαμηλότερους μισθούς και σε επικίνδυνες συνθήκες.

Όλο και πιο συχνή η άτυπη απασχόληση

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι αγορές εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχουν υποστεί σημαντικό μετασχηματισμό, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την επέκταση της άτυπης απασχόλησης και των ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων.

Ενώ οι μόνιμες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης παραμένουν η κυρίαρχη μορφή απασχόλησης, οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες.

Η μη τυπική απασχόληση δεν συνεπάγεται εγγενώς ευαλωτότητα εκ μέρους του εργαζομένου. Μπορεί να προσφέρει οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης παραγωγικότητας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ωστόσο, η ευαλωτότητα προκύπτει όταν η μη τυπική απασχόληση είναι ακούσια ή όταν τέμνονται πολλά μη τυπικά χαρακτηριστικά, όπως η ακούσια μερική απασχόληση και το προσωρινό καθεστώς.

Η ευαλωτότητα στην απασχόληση

Η παρούσα έκθεση του Eurofound εξετάζει την ευαλωτότητα από μια οπτική γωνία που βασίζεται στην εργασία.

Η ευαλωτότητα στην απασχόληση ορίζεται ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που περιλαμβάνει την ανεπάρκεια εισοδήματος, την ανασφάλεια στην απασχόληση και την έλλειψη δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας. Διαφέρει από την ευρύτερη έννοια της ποιότητας της εργασίας, η οποία περιλαμβάνει διαστάσεις όπως τα κέρδη, αλλά περιλαμβάνει επίσης διαστάσεις όπως η ένταση της εργασίας, το φυσικό περιβάλλον και άλλες πτυχές της εργασιακής ζωής.

Η έκθεση αναλύει τις τάσεις στην επικράτηση της ευαλωτότητας στην απασχόληση σε ολόκληρη την ΕΕ-27 μεταξύ 2009 και 2021 και εξετάζει πώς η ευαλωτότητα σχετίζεται με διάφορες πτυχές της εργασιακής ζωής.

Επιπλέον, αξιολογεί τις σχετικές πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις που αποσκοπούν στον μετριασμό της ευαλωτότητας και στην υποστήριξη της μετάβασης σε πιο ασφαλείς και βιώσιμες μορφές απασχόλησης.

Η ευπάθεια στην απασχόληση αυξήθηκε σε ολόκληρη την ΕΕ μετά την οικονομική κρίση του 2007-2008, λόγω της αύξησης της ακούσιας προσωρινής και μερικής απασχόλησης, αλλά μειώνεται από το 2016 και πλέον βρίσκεται κάτω από το επίπεδο πριν από την κρίση.

Το 2021, η Ισπανία και η Ολλανδία παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα ευαλωτότητας, ενώ τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ανέφεραν τα χαμηλότερα.

Η φύση της ευαλωτότητας στην απασχόληση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η ανεπάρκεια εισοδήματος είναι η κυρίαρχη διάσταση στα ηπειρωτικά κράτη μέλη και στα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ η ανασφάλεια στην απασχόληση είναι πιο διαδεδομένη στα μεσογειακά και σκανδιναβικά κράτη μέλη.

Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό ευαλωτότητας στην απασχόληση

Η έλλειψη δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας συνέβαλε το μικρότερο μερίδιο στην ευαλωτότητα στην απασχόληση στην πλειονότητα των κρατών μελών, με το υψηλότερο μερίδιο να εντοπίζεται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη (αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας το 26% τα τελευταία έτη), ενώ παραμένει ουραγός συνολικά στην Ευρώπη και σε ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων.

Αναλυτικότερα στοιχεία που καταγράφουν την ελληνική αγορά εργασίας:

  • Αυτοαπασχόληση: Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη (πάνω από 30%). Πολλοί από αυτούς είναι ουσιαστικά εξαρτημένοι από έναν μόνο εργοδότη, αλλά δεν έχουν τις ίδιες προστασίες.
  • Εργαζόμενοι που ζουν στη φτώχεια: Η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, παρά τη μείωση της ανεργίας.
  • Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου: Υπάρχουν σημαντικές διακρίσεις (π.χ. στον δημόσιο τομέα). Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  • Μακροχρόνια ανεργία: Άτομα άνω των 50 ετών αλλά και οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης νέων αποφοίτων στην ΕΕ.

Οι πιο ευάλωτοι

Οι γυναίκες, οι νέοι εργαζόμενοι, οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σεζόν, οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρίες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανς άτομα και άλλες σεξουαλικές και έμφυλες μειονότητες) είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν ευάλωτη απασχόληση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως στερεότυπα ή προκαταλήψεις, δυσκολίες στον συνδυασμό της επαγγελματικής ζωής και των οικογενειακών ευθυνών (ειδικά οι γυναίκες) και δυσκολίες με τις νομικές ρυθμίσεις και με την αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων (ειδικά οι μετανάστες εργαζόμενοι).

Η ευαλωτότητα στην απασχόληση δεν οδηγεί αυτόματα σε κακές συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι που βιώνουν ευαλωτότητα σε μία μόνο διάσταση έχουν ανάμεικτα αποτελέσματα στην εργασιακή τους ζωή, αποδίδοντας καλύτερα από τους μη ευάλωτους εργαζόμενους σε ορισμένους τομείς, ενώ αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα σε άλλους.

Η συσσώρευση πολλαπλών ευαλωτοτήτων οδηγεί σταθερά σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως χειρότερες προοπτικές απασχόλησης, περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης, μειωμένη αυτονομία λήψης αποφάσεων, χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής στον οργανισμό, λιγότερο ευνοϊκές ρυθμίσεις χρόνου εργασίας, απρόβλεπτα κέρδη και πιο περιορισμένη πρόσβαση σε διάφορες συνιστώσες αμοιβής.

Οι περισσότεροι δείκτες σωματικής υγείας δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ευάλωτων και μη ευάλωτων εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που βιώνουν πολυδιάστατη ευαλωτότητα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης από τους μη ευάλωτους εργαζόμενους, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν εργασιακό στρες.

Η πολιτική της ΕΕ

Η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών επιδιώκουν να προσφέρουν τόσο ευελιξία όσο και προστασία. Αφενός, υποστηρίζουν την ευελιξία που απαιτείται από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για την προσαρμογή της απασχόλησης στις διακυμάνσεις του οικονομικού πλαισίου και στις προσωπικές ανάγκες.

Αφετέρου, θεσπίζουν μέτρα για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων με τυποποιημένες και μη τυποποιημένες συμβάσεις, για την ενίσχυση της δημιουργίας – και της μετάβασης σε – θέσεις εργασίας υψηλότερης ποιότητας και για την πρόληψη της χρήσης μη τυποποιημένης απασχόλησης με τρόπους που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων ή την ασφάλεια της εργασίας.

Τα μέτρα πολιτικής έχουν επικεντρωθεί:

  • στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συμβατικής ασφάλειας σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους με μη τυποποιημένες συμβάσεις,
  • στην ενθάρρυνση των μεταβάσεων από ορισμένο χρόνο σε αορίστου χρόνου και στην πρόληψη της κατάχρησης των προσωρινών συμβάσεων,
  • στη ρύθμιση των συμβάσεων μηδενικών ωρών και στη μείωση της χρήσης άλλων επισφαλών συμβάσεων και
  • στην ενθάρρυνση και τη δυνατότητα των εργαζομένων σε ακούσια μερική απασχόληση να εργάζονται επιπλέον ώρες.

Πολλές από τις πρωτοβουλίες σε αυτούς τους τομείς έχουν προκύψει ή έχουν ενισχυθεί ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας της ΕΕ. Επειδή πολλές τροποποιήσεις έχουν εισαχθεί μόλις πρόσφατα, η αξιολόγηση του αντικτύπου τους στην ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και προστασίας στην αγορά εργασίας είναι ελλιπής.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Πλήγματα στο Κουβέιτ και σε πετρελαϊκή πλατφόρμα
Κόσμος

Ιράν: Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Πλήγματα στο Κουβέιτ και σε πετρελαϊκή πλατφόρμα
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη για το καλάθι κρατά χαμηλά τα περιθώρια
Τρόφιμα – ποτά

Τζίρος και περιθώρια: Η δύσκολη εξίσωση στα σούπερ μάρκετ

Το καθαρό περιθώριο κέρδους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο 1,1% το 2025 - Ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα κέρδη

Δημήτρης Χαροντάκης
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Χρέη: Τα μυστικά και τα οφέλη από τη ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα μυστικά και τα οφέλη από τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Τα μυστικά και τα οφέλη από τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία

Ντίνος Σιωμόπουλος
Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δημόσιο: Ποιοι εργαζόμενοι αποκτούν επικουρική ασφάλιση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι εργαζόμενοι αποκτούν επικουρική ασφάλιση

Τι προβλέπει το άρθρο 41 του νόμου για την ισότητα στις αμοιβές για όσους δεν είχαν επικουρική ασφαλιστική κάλυψη

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων – Τι ισχύει από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι παγίδες του νέου ΕΝΦΙΑ - Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα τετραγωνικά

Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις από κατασχέσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ανδρομάχη Παύλου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Latest News
Ιράν: Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Πλήγματα στο Κουβέιτ και σε πετρελαϊκή πλατφόρμα
Κόσμος

Ιράν: Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Πλήγματα στο Κουβέιτ και σε πετρελαϊκή πλατφόρμα

Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του Ιράν για τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ – Τι καταγγέλλει το Κουβέιτ

Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί

Η οικονομική ανεξαρτησία γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Γενιά Ζ. Με τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών να εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι νέοι παραμένουν στο πατρικό, αναβάλλοντας τα παραδοσιακά ορόσημα της ενήλικης ζωής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών

Περίπου 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια μιας 10ετούς μεταβατικής περιόδου στην ΑΙ σύμφωνα με την Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street

Τράπεζες, πληθωρισμός και αποτελέσματα βάζουν σε δοκιμασία τις αγορές

Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

Η Κίνα επιχειρεί να βάλει φρένο στην υπερβολική απονομή κορυφαίων πιστοληπτικών βαθμίδων, μετά τις στρεβλώσεις που αποκάλυψε η κρίση στην αγορά ακινήτων

Καύσιμα: Γιατί θα φτάσουν…μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια
Economy

Γιατί θα φτάσουν...μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια

Η επικοινωνιακή λογική Μητσοτάκη και η...βαριά φορολογία που δεν αλλάζει η κυβέρνηση της ΝΔ

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Posokanei το «καλάθι του λουόμενου» – Ο πληθωρισμός στην… εξίσωση της παραλίας
Economy

Posokanei το «καλάθι του λουόμενου»

Η καλοκαιρινή απόδραση για μια βουτιά στη θάλασσα έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρή οικονομική εξίσωση για τη μέση ελληνική οικογένεια - Δύσκολη η μάχη με την ακρίβεια

Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου
World

Πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ

«Δημοψήφισμα» για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ποιοι διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ισραήλ

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις
Κόσμος

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις

Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποιούν επιθέσεις χρησιμοποιώντας ευρέως drones

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112
Επικαιρότητα

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Γκουτέρες: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση και σε αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Επικαιρότητα

Γκουτέρες: Καταστροφική η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» - Το χρονικό της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης

Θερινές εκπτώσεις: Επίσημη πρώτη την Δευτέρα 13 Ιουλίου
Economy

Ξεκινούν αύριο οι εκπτώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Μέχρι πότε διαρκούν οι θερινές εκπτώσεις - Το άνοιγμα της Κυριακής και τα σημεία «κλειδιά»

Ευρωπαϊκή οικονομία: Γιατί οι χρηματιστηριακές αγορές της ΕΕ αποτελούν ευκαιρία
World

Η οικονομία της ΕΕ είναι σε χάος αλλά οι μετοχές της αποτελούν ευκαιρία

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου δεν αντανακλούν την οικονομία της, υπογραμμίζει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies