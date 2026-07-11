Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

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Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας, με αλλαγές που δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά περνούν στην καθημερινότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων. Από τις ίσες αμοιβές και τη μισθολογική διαφάνεια, μέχρι τη δυνατότητα «σπαστής» άδειας και την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, το εργασιακό πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό, πιο ψηφιακό και ταυτόχρονα πιο απαιτητικό.

Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η μισθολογική διαφάνεια, μία παρέμβαση που επιχειρεί να βάλει τέλος σε ένα από τα πιο «κλειστά» σημεία της αγοράς δηλαδή το πώς καθορίζονται οι αμοιβές μέσα στις επιχειρήσεις. Με το νέο πλαίσιο για τις ίσες αμοιβές, οι εργοδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι άνδρες και γυναίκες αμείβονται ισότιμα για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει από πριν την αρχική αμοιβή ή το εύρος του μισθού για τη θέση που διεκδικεί

Η αλλαγή αυτή αγγίζει ήδη τη διαδικασία πρόσληψης. Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει από πριν την αρχική αμοιβή ή το εύρος του μισθού για τη θέση που διεκδικεί, ενώ ο εργοδότης δεν θα μπορεί να τον ρωτά πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη εργασία του. Με άλλα λόγια, η διαπραγμάτευση του μισθού παύει σταδιακά να γίνεται στο σκοτάδι.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα ενημέρωσης για τα επίπεδα αμοιβών σε αντίστοιχες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για το πώς αμείβονται εργαζόμενοι που κάνουν ίδια ή ισοδύναμη εργασία. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ειδικά σε επιχειρήσεις όπου υπάρχουν μισθολογικές αποκλίσεις χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

Η ετήσια κανονική άδεια μπορεί πλέον να «σπάει» σε περισσότερα τμήματα μέσα στο έτος, ύστερα από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη

Την ίδια ώρα, αλλαγές υπάρχουν ήδη και στις άδειες. Η ετήσια κανονική άδεια μπορεί πλέον να «σπάει» σε περισσότερα τμήματα μέσα στο έτος, ύστερα από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη. Η ρύθμιση δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου, κυρίως για εργαζόμενους που θέλουν να κατανείμουν την άδειά τους ανάλογα με οικογενειακές ανάγκες, περιόδους αιχμής ή προσωπικές υποχρεώσεις.

Η «σπαστή» άδεια, ωστόσο, έχει και δεύτερη ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, διευκολύνει όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να λείψουν συνεχόμενα για μεγάλο διάστημα. Από την άλλη, το ζητούμενο είναι να μη μετατραπεί η ευελιξία σε κατακερματισμό της ξεκούρασης του εργαζόμενου, ούτε σε εργαλείο που θα υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η ψηφιακή κάρτα

Σημαντικό κομμάτι του νέου εργασιακού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια είναι και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία επεκτείνεται σταδιακά σε νέους κλάδους. Η προσέλευση, η αποχώρηση, οι υπερωρίες, τα διαλείμματα, τα ρεπό και οι άδειες αποκτούν πλέον ψηφιακό αποτύπωμα. Στόχος είναι να περιοριστούν η αδήλωτη εργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες, δύο από τις πιο χρόνιες παθογένειες της αγοράς εργασίας.

Για τους εργαζόμενους, η Ψηφιακή Κάρτα λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας, καθώς καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Για τις επιχειρήσεις, όμως, σημαίνει αυξημένες υποχρεώσεις, ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και λιγότερα περιθώρια για άτυπες πρακτικές.

Το νέο εργασιακό τοπίο, λοιπόν, δεν αφορά μόνο νόμους και εγκυκλίους. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύει, θα αμείβεται και θα προστατεύεται ο εργαζόμενος τα επόμενα χρόνια. Η αγορά εργασίας περνά σε μια φάση μεγαλύτερης διαφάνειας, περισσότερου ελέγχου και αυξημένων απαιτήσεων για όλους.