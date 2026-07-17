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Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Tέχνη και Ζωή 17.07.2026, 16:01
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Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τις χρυσές εποχές του 2019 θυμίζει η πορεία της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται να αυξήσει τα καλοκαιρινά έσοδα των κινηματογραφικών αιθουσών οδηγώντας τα σε περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Στις ΗΠΑ αναμένονται έσοδα μεταξύ 80 και 100 εκατ. δολαρίων κατά την πρεμιέρα της ταινίας σε 3.900 κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ επιπλέον 110 εκατ. δολάρια αναμένεται να συγκεντρωθούν στις περισσότερες από 70 άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο. Ξεπερνώντας έτσι την επιτυχημένη ταινία «Oppenheimer» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη πριν από τρία χρόνια, όπως επισημαίνουν και οι Financial Times.

Η ταινία διάρκειας τριών ωρών έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και σημειώνει συνεχόμενες sold-out προβολές, ιδίως στους κινηματογράφους IMAX σε όλο τον κόσμο, για τους οποίους δημιουργήθηκε

Η «Οδύσσεια» και τα καλοκαιρινά έσοδα

Στοιχεία που συγκέντρωσε η Rentrak δείχνουν ότι τα καλοκαιρινά έσοδα στα ταμεία είναι σε πορεία να καταγραφούν ως τα καλύτερα από πριν την πανδημία, το 2019, με εκτιμώμενα έσοδα 2,5 δισ. δολαρίων ήδη από την πρώτη Παρασκευή του Μαΐου. Το ποσό αυτό είναι περίπου 7% υψηλότερο από πέρυσι και μόλις λίγο χαμηλότερο από τα 2,7 δισ. δολάρια που συγκεντρώθηκαν την ίδια περίοδο το 2019.

«Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου η απόδοση ήταν ισχυρή, με κάθε μήνα να αποφέρει έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην εγχώρια αγορά», σημείωσε στους FT ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής του τμήματος τάσεων της αγοράς της Rentrak.

Πρόσθεσε ότι η ταινία «Οδύσσεια» αναμένεται πώς και πώς σε ένα καλοκαίρι όπου κυριάρχησαν οικογενειακές επιτυχίες όπως το «Toy Story 5» της Disney και ταινίες τρόμου όπως το «Backrooms».

Ο Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνων σύμβουλος της Vue Cinemas, πρόσθεσε ότι αυτό το καλοκαίρι «έχει πιθανότητες να καταγραφεί ως το πιο επικερδές όλων των εποχών» εν μέρει λόγω της πρεμιέρας της «Οδύσσειας».

Η επιστροφή των στούντιο

Η Vue, η οποία διαχειρίζεται κινηματογραφικές αίθουσες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους απέφερε διπλάσια έσοδα από αυτά που είχε πραγματοποιήσει σε εισπράξεις από εισιτήρια κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2025.

Πρόσθεσε ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που τα μεγάλα στούντιο επέστρεψαν στα κανονικά επίπεδα κινηματογραφικής παραγωγής μετά το τέλος της πανδημίας και τις απεργίες του Χόλιγουντ το 2023. «Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που το Χόλιγουντ έχει επιστρέψει πλήρως, καθώς παράγονται ταινίες με γρήγορους ρυθμούς».

Ο Ρίτσαρντς ανέφερε επίσης στους FT ότι η ταινία «Οδύσσεια» έχει ήδη σημειώσει ισχυρές προπωλήσεις, περιγράφοντάς την ως «εξαιρετική». Η ταινία διάρκειας τριών ωρών έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και σημειώνει συνεχόμενες sold-out προβολές, ιδίως στους κινηματογράφους IMAX σε όλο τον κόσμο, για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Η ταινία «Οδύσσεια», η οποία ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, έχει σημειώσει τις υψηλότερες προπωλήσεις στην ιστορία της IMAX, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Γκέλφοντ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Χαμός με τις IMAX

Σε πολλές αίθουσες IMAX έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια για τις προβολές των πρώτων πέντε εβδομάδων από την κυκλοφορία της ταινίας.

Η εταιρεία με τα καινοτόμα συστήματα προβολής και ήχους ανέπτυξε μάλιστα έναν νέο τύπο κάμερας ειδικά για τον Νόλαν, ώστε να τη χρησιμοποιήσει στην ταινία. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχουμε είχε ποτέ σε μια ταινία», εξήγησε ο Γκέλφοντ. «Γυρίστηκε με κάμερες IMAX. Τα σκηνικά σχεδιάστηκαν με τρόπο που να μεγιστοποιούν το οπτικό πεδίο του και την πολύ μεγαλύτερη οθόνη, ενώ το μοντάζ έγινε σε IMAX».

Το BFI IMAX, η μεγαλύτερη οθόνη του Ηνωμένου Βασιλείου, πούλησε 28.000 εισιτήρια για την ταινία «Οδύσσεια» μόνο σε 24 ώρες, σπάζοντας τα ρεκόρ πρώτης ημέρας πώλησης για τον χώρο, με συνολικά έσοδα 750.000 λίρες. Η ταινία «Oppenheimer» συγκέντρωσε περίπου 254.000 λίρες στο ίδιο χρονικό διάστημα.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι φέτος θα σπάσουμε το ρεκόρ του περασμένου έτους και θα είναι άλλη μια εξαιρετική χρονιά για την IMAX», επισήμανε ο Γκέλφοντ. «Υπάρχουν καλές ταινίες και μάλιστα πολλές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα γεμάτο περιεχόμενο πολύ υψηλής ποιότητας».

Η καλοκαιρινή… έκρηξη στα ταμεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία μιας δυναμικής χρονιάς για τον κινηματογράφο

Το «καυτό» καλοκαίρι

Η καλοκαιρινή… έκρηξη στα ταμεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία μιας δυναμικής χρονιάς για τον κινηματογράφο, αντανακλώντας το βαθμό στον οποίο το κοινό επιστρέφει στις αίθουσες για να παρακολουθήσει ταινίες κατά την πρεμιέρα τους, παρά την ευρεία διάδοση των πλατφορμών streaming.

Κατά τη χρονική περίοδο έως τις 12 Ιουλίου, τα έσοδα στα αμερικανικά ταμεία ξεπέρασαν τα 5,1 δισ. δολάρια – φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019.

Η ταινία «Michael», η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον που χρηματοδοτήθηκε, όπως και η «Οδύσσεια», από την NBCUniversal, ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμια εισπράξεις, καθιστώντας την τη βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών παγκοσμίως. Η τελευταία ταινία «Super Mario» απέφερε επίσης περισσότερα από 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως — ένα επίπεδο που αναμένεται να φτάσει και το «Toy Story 5». Ενώ ταινίες όπως το «The Devil Wears Prada 2» και το «Project Hail Mary» σημείωσαν καλές επιδόσεις.

Υπήρξαν επίσης πιο απογοητευτικά αποτελέσματα στα εισιτήρια από ταινίες όπως η live-action εκδοχή της «Moana», το «Supergirl» και το πρόσφατο spin-off του «Star Wars», «The Mandalorian» και «Grogu».

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